Michael Brantley des Astros activé après 14 mois d’absence : ce que cela signifie pour Houston

Les Astros de Houston activent Michael Brantley de la liste des blessés, a annoncé l’équipe mardi. Voici ce que vous devez savoir :

Brantley a joué pour la dernière fois le 26 juin 2022, avant d’être placé sur l’IL avec une gêne à l’épaule droite. Sa saison 2022 s’est terminée après avoir subi une opération au labrum déchiré en août.

Il a commencé une mission de rééducation en avril, mais a été arrêtée indéfiniment en mai après avoir ressenti une inflammation de l’épaule réparée chirurgicalement.

Brantley a signé un contrat d’un an d’une valeur de 12 millions de dollars qui peut atteindre 16 millions de dollars s’il fait 525 apparitions au marbre en 2023.

Ce que son retour signifie pour Houston

Brantley n’a pas joué au bâton dans les ligues majeures depuis le 26 juin 2022, il est donc difficile de définir des attentes. Il a déjà subi deux revers cette saison alors qu’il tentait de revenir de sa blessure et l’équipe continuera de faire preuve d’une extrême prudence quant à son temps de jeu. La présence de Brantley dans le club et son leadership vétéran ne peuvent être surestimés – il est resté avec l’équipe et l’a même accompagné lors de voyages en voiture pendant sa rééducation – mais s’il sera capable de produire sur le terrain est un mystère.

Le retour de Brantley devrait créer une multipropriété avec Yordan Alvarez à la fois dans le champ gauche et au poste de frappeur désigné, ce qui pourrait rendre plus difficile l’obtention de plus de frappeurs par la recrue Yainer Diaz. Diaz, qui sert également de receveur suppléant, a débuté 32 de ses 72 matchs cette saison en tant que frappeur désigné. — Rome

Ce que Brantley peut offrir

S’il est en bonne santé, Brantley peut fournir l’équilibre dont les Astros ont désespérément besoin. Parfois, ils ne comptaient que deux frappeurs gauchers sur leur effectif de 26 joueurs : Yordan Alvarez et Kyle Tucker. Les deux sont des superstars en herbe, mais pour des raisons d’équilibre et de longueur de l’alignement, un autre bâton gaucher est nécessaire pour briser la surabondance de frappeurs droitiers qui les suivent.

Houston est entré dans le match de mardi contre les Red Sox de Boston avec un OPS d’équipe de .730 contre les lanceurs droitiers cette saison – 17e sur 30 alignements dans ce sport. Le manager Dusty Baker a toujours préféré frapper Brantley au deuxième rang dans l’ordre des frappeurs et pourrait le faire si et quand Brantley démontre qu’il est en bonne santé et capable de produire au niveau des ligues majeures.

Brantley est un frappeur à vie de .298 avec un clip de .306 en quatre saisons en tant qu’Astro. Le joueur de 36 ans n’aura pas beaucoup de puissance, mais il est l’un des frappeurs les plus disciplinés du sport avec une étrange capacité à mettre le ballon en jeu. — Rome

Passé

Cinq fois All-Star, Brantley affichait une moyenne de .288/.370/.416 en 64 matchs avant de se blesser en 2022. Il a fait partie de deux équipes d’étoiles avec les Astros depuis sa signature avec Houston en 2019 après 10 ans à Cleveland.

(Photo : Troie Taormina / USA Today)