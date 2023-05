Michael Block: « Michael Jordan m’a envoyé un texto après le championnat PGA », révèle un pro du club | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Michael Block a révélé qu’il avait reçu une offre de 50 000 $ pour son fer 7 utilisé pour faire un trou d’un coup au 15e d’Oak Hill.

Michael Block a révélé qu’il avait reçu une offre de 50 000 $ pour son fer 7 utilisé pour faire un trou d’un coup au 15e d’Oak Hill.

Michael Block a révélé que la légende de la NBA Michael Jordan a rejoint son groupe grandissant d’admirateurs à la suite de la performance qui a fait la une des journaux le week-end dernier au championnat PGA.

Block, le pro du club californien qui a terminé 15e à égalité à Oak Hill – et a réalisé un trou en un – après avoir fait le cut pour la première fois dans un tournoi majeur, a reçu un message de félicitations du sextuple champion de la NBA.

« Recevoir un texto de Michael Jordan, c’est sacrément cool, c’est le moins qu’on puisse dire », a admis Block, qui se prépare maintenant pour le Charles Schwab Challenge au Texas, qui est en direct sur Sky Sports Golf du jeudi.

« Je suis un grand gars de Jordan toute ma vie. J’étais un petit enfant dans l’Iowa qui économisait 100 dollars pour une paire de Jordan à l’époque.

« Je lui ai dit que je voulais juste être dans l’un de ses matchs de 36 trous ! Beaucoup de personnes différentes m’ont frappé, beaucoup de gens m’ont soutenu avant même que cela n’arrive. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le pro du club PGA Michael Block a ajouté un autre chapitre à son incroyable histoire au championnat PGA 2023 en réalisant un as du slam dunk au 15e trou par trois lors de la ronde finale à Oak Hill Le pro du club PGA Michael Block a ajouté un autre chapitre à son incroyable histoire au championnat PGA 2023 en réalisant un as du slam dunk au 15e trou par trois lors de la ronde finale à Oak Hill

Block, dont le doublé à Oak Hill lui a valu une place dans l’alignement de la PGA l’année prochaine, admet qu’il surfe toujours sur la crête d’une vague avant le tournoi au Colonial CC, Forth Worth.

« Je l’ai souvent dit, mais ce n’est qu’un rêve », a-t-il ajouté. « Je suis juste en croisière. Je suis en fait plutôt content qu’à ce stade, je ne sois pas venu à la réalité de ce qui se passe afin que je puisse réellement jouer au très bon golf.

Tour de golf PGA en direct Vivre de

« Si je m’assois et que je réfléchis trop, je ne suis pas sûr de pouvoir faire basculer le club jeudi. Je vais juste continuer à faire ce que j’ai fait et m’amuser.

« Le parcours correspond à mes yeux – beaucoup de coupures sur le tee. Vous devez être assez droit – et les greens sont parfaits. J’ai un joli petit ray-grass autour du green. Pour être honnête, ça me va un bien mieux que la semaine dernière. »

Depuis son affichage au championnat PGA, où il a tiré trois tours consécutifs de 70 avant un dernier jour de 71, Block a reçu des offres allant jusqu’à 30 000 $ pour le fer sept qu’il a utilisé à Oak Hill.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Michael Block était incrédule après avoir appris qu’il serait jumelé avec Rory McIlroy lors de la dernière manche du championnat PGA Michael Block était incrédule après avoir appris qu’il serait jumelé avec Rory McIlroy lors de la dernière manche du championnat PGA

« J’ai eu plusieurs offres différentes, en fait », a-t-il ajouté. « C’est fou, non ? La réponse initiale était que c’était 50 000 $ et que je le remettrais en main propre – un peu pour plaisanter, mais je suppose que plus vraiment.

« Mais d’autres personnes ont demandé à peut-être le conserver à certains endroits pour la PGA, etc., des trucs comme ça, donc c’est en l’air. Pour le moment, il suffit de frapper des coups là-bas pour moi, et Je partirai de là. »

Max Homa, qui a joué dans des tournois aux côtés de Block en Californie – où ce dernier est désormais entraîneur – pense que sa superbe performance à Oak Hill aura attiré de nouveaux fans vers ce sport.

Block a tiré trois tours de 70 à Oak Hill avant de terminer avec un tour final de 71

« Aller battre pratiquement tout le monde – tous sauf 14, je veux dire, c’est génial », a déclaré Homa, qui a enduré un tournoi décevant, affichant neuf points pour terminer à la 55e place. « Cela vous montre à quel point il a du jeu. Cela vous montre sa force mentale.

« Évidemment, cet événement a cette attraction que 20 professionnels de la PGA jouent, et le voir non seulement jouer très bien, mais en profiter tellement et être apprécié par les fans et apprécié en retour, c’était rafraîchissant.

« Je pense que ça a excité les gens de jouer. Ça a excité les gens de regarder le golf, surtout lui, et ça sera toujours une bonne chose. »