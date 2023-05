Michael Block: L’étonnante performance du club pro du championnat PGA couronnée par un trou d’un coup au tour final | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le pro du club PGA Michael Block a ajouté un autre chapitre à son incroyable histoire au championnat PGA 2023 en réalisant un as du slam dunk au 15e trou par trois lors du tour final à Oak Hill

« Êtes-vous sérieux?! »

Non seulement la réaction inestimable de Michael Block lorsqu’il a appris qu’il devait être jumelé avec Rory McIlroy pour le dernier tour du championnat PGA, mais les trois mêmes mots étaient sans aucun doute prononcés dans le monde entier alors que le pro du club de 46 ans a poursuivi une semaine vraiment sensationnelle à Oak Hill avec un incroyable trou d’un coup au 15e trou de son dernier tour.

Block, qui avait raté la coupe lors des six apparitions majeures précédentes, a non seulement fait le week-end cette fois-ci, mais en est devenu la vedette, éclipsant même un peu l’éventuel vainqueur Brooks Koepka.

Block a enchaîné trois tours consécutifs de 70 avec un 71 le dernier jour, son score de tournoi un sur la normale assez bon pour une 15e à égalité, ce qui lui a valu une place dans le champ PGA de l’année prochaine et s’est empoché 288 333 £. Dans le processus.

Comme ce fut le cas tout au long de la semaine, le favori des fans a eu le goût de la grande occasion, et il a fallu un putt d’embrayage pour le par de huit pieds le 18 pour confirmer son retour en 2024.

Block, cependant, a dit Sports du ciel il n’avait « aucune idée » de l’importance de ce putt.

« Je n’ai jamais regardé le classement de toute la journée », a-t-il déclaré. « Je n’aurais probablement pas réussi [if I did].

« Je n’en avais aucune idée. Je voulais juste le faire pour cette foule juste là.

« Je vais rentrer chez moi le gars le plus heureux du monde. Ça a été une très bonne semaine. »

Qui est Michael Block ?

Block a grandi à St Louis et a joué au golf à l’université de l’État du Mississippi avant d’être transféré à l’Université du Missouri-St Louis. Il a obtenu un diplôme en gestion de parcours de la San Diego Golf Academy.

Avant le championnat de la PGA, il a participé à 25 événements du circuit de la PGA, n’ayant réussi que quatre d’entre eux.

Block est devenu une force dominante dans la PGA du sud de la Californie, remportant les honneurs du joueur de l’année au cours de neuf des 10 dernières années, et c’est ce succès qui lui a valu la majorité de ses départs sur le PGA Tour.

Il s’est qualifié pour le deuxième majeur de l’année grâce à une deuxième place au championnat professionnel PGA 2023, un tournoi pour les professionnels et les enseignants de clubs de golf membres de la Professional Golfers ‘Association of America, les 20 meilleurs gagnant une place. à Oak Hill.

Block est le professionnel du club du club de golf Arroyo Trabuco à Mission Viejo, en Californie, facturant 125 $ pour une leçon de 45 minutes, tandis qu’une session de jeu de neuf trous coûte 500 $.

Son parcours à domicile a été conçu par l’ancien n ° 1 mondial Tom Lehman et Casey O’Callaghan, Block détenant le tour le plus bas record à Arroyo Trabuco après avoir tiré 59 en 2019.

Comment s’est passé son dernier tour ?

Pas mal.

Soyons honnêtes, tout était à propos de son as au 15. Et, ce qui rend le tout encore plus remarquable, sa balle n’a pas seulement trouvé le trou du tee, elle est allée dans la couleur ! Rien que du net.

Oui, Block a laissé tomber un coup sur son tout prochain trou avec un bogey-cinq sur 16 et son un sur 71 était en fait son tour le plus élevé de la semaine, mais cela importait peu dans le grand schéma des choses.

Il a livré l’un des moments les plus incroyables de l’histoire du championnat PGA avec son trou d’un coup, tandis qu’il a également réussi son par putt sur 18 pour assurer sa place dans le tournoi l’année prochaine.

Block avait bogeyé le premier trou de sa ronde, tandis qu’un autre suivait sur le premier neuf au septième par quatre. Mais à aucun moment son jeu ne s’est effondré et, toujours en lice pour un top 15, il a rendu la foule folle avec son superbe as au 15.

« Incroyable », a déclaré Block Sports du ciel. « Je pouvais voir pendant qu’il était en l’air qu’il allait droit au trou, mais je ne l’ai pas vu entrer.

« La foule applaudissait, alors je me suis dit ‘merci’. Je pensais que c’était peut-être assez proche, mais ensuite Rory s’est retourné et a dit ‘c’est allé dans le trou’.

« Je n’en avais aucune idée. Tu dois te moquer de moi en ce moment. »

Qu’est-ce que le terrain a fait de sa performance?

Rory Mc Ilroylors de sa partie avec Block et ce trou d’un coup : « L’ambiance là-bas, jouer avec Michael était incroyable.

« Être dans cette position en tant que professionnel du club et jouer si bien et participer aux dernières étapes d’un championnat majeur – c’était vraiment impressionnant. C’était agréable d’aller là-bas et de partager le parcours avec lui pendant 18 trous.

« Ce trou [15th] m’a en quelque sorte donné des crises toute la semaine. Je n’ai pas vraiment aimé son look, et Michael se lève et frappe ce joli petit tirage dans le vent gauche, et la balle va directement dans le trou.

« Quand c’est votre semaine, c’est votre semaine, et avec la façon dont la semaine s’est déroulée pour lui, c’était une bonne façon de couronner son championnat PGA. »

Justin Rosequi a joué avec Block samedi: « Un gars formidable. J’avais l’impression qu’il me soutenait et je le soutenais, et la foule le soutenait certainement.

« Il s’amusait avec eux et ils s’amusaient avec lui.

« C’était une très grande énergie… il joue d’une manière insouciante, juste ses manières et sa routine et la façon dont il a en quelque sorte regardé et frappé, surtout avec son putter.

« Je sais qu’il a quelques adolescents qui seront super fiers de lui, donc c’est plutôt cool. »

Beem richeancien champion de la PGA sur Sports du ciel: « Cela se classera là-haut comme l’une des meilleures histoires de golf.

« Comment diable a-t-il fait pour que cela se produise, à l’âge de 46 ans? Tout ce qu’il a fait là-bas était absolument extraordinaire.

« Juste au moment où vous pensiez que ça ne pouvait pas aller mieux, c’est arrivé. Quelle belle histoire. Quelle belle partie de golf. Quelle belle semaine.

« Il fait partie de ces joueurs qui ont toujours été fantastiques sur le circuit des clubs professionnels, mais en ce qui concerne les tournois majeurs et les événements du PGA Tour dans lesquels il a joué, rien ne s’est vraiment épanoui.

« J’adore son attitude. Il va absorber chaque once de ce qui s’est passé cette semaine et s’en souviendra toute sa vie. »

Quel avenir pour Block ?

Le top 15 de Block lui a assuré une place au championnat PGA de l’année prochaine à Valhalla mais, dans un avenir plus immédiat, cela a abouti à une invitation du PGA Tour pour le Charles Schwab Challenge de la semaine prochaine.

Block lui-même a insisté sur le fait qu’il ne savait rien de l’importance de sauver le par sur le dernier trou de son tournoi, mais ceux qui regardaient depuis les tribunes l’ont certainement fait car ils l’ont célébré avec succès en se levant et en descendant en deux après un deuxième coup plutôt capricieux sur le par- quatre 18e.

Il a frappé son troisième du rugueux à l’arrière gauche du green et à moins de huit pieds de la broche, mettant en place un putt faisable pour confirmer son retour l’année prochaine.

Il a ensuite coulé l’effort, mais pas avant d’étirer le drame une dernière fois alors qu’il menaçait brièvement de s’arrêter avant de finalement rouler après une pause momentanée sur le rebord de la tasse.

« Je viens de jouer avec Justin Rose un samedi dans une majeure et Rory McIlroy un dimanche dans une majeure », a déclaré Block. « Je ne sais pas comment ça devient plus gros que ça.

« Donc, quand j’irai jouer à Colonial la semaine prochaine, je ne me sentirai pas comme un down, mais ce sera comme » pas de problème « , par rapport à ce que je viens de faire ces deux derniers jours. »