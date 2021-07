Michael Bender décrit la tourmente et le chaos dans le livre de Trump à la Maison Blanche

WASHINGTON – Des arguments furieux, des changements de décision brusques, une consternation perpétuelle et « l’anarchie et le chaos » ont défini les derniers jours de l’administration Trump, selon Michael Bender, correspondant principal du Wall Street Journal à la Maison Blanche.

Le livre de Bender, « ‘Franchement, nous avons gagné cette élection’: l’histoire intérieure de comment Trump a perdu », compile des entretiens avec des dizaines d’anciens membres du personnel et alliés de Trump, ainsi que deux entretiens avec l’ancien président Donald Trump lui-même.

Le livre décrit le fonctionnement interne d’une Maison Blanche et d’une campagne présidentielle dans la tourmente, alors que les subordonnés de Trump se sont battus pour l’influence et se sont débattus pour obéir aux ordres présidentiels qui contredisaient souvent les normes démocratiques et constitutionnelles de base.

Bender a raconté que Trump avait appelé à ce que quiconque « divulgue » des informations sur lui séjournant dans un bunker lors de manifestations en 2020 soit « exécuté » pour ses actions.

Trump était furieux après que le New York Times a rapporté que lui, la première dame Melania Trump et leur fils, Barron, avaient été placés dans un bunker sous l’aile est alors que les manifestations pour la justice raciale à Lafayette Square, près de la Maison Blanche, étaient autorisées par les autorités fédérales, locales et la police militaire.

Lors d’une réunion avec les principaux responsables des forces de l’ordre, de l’armée et des politiques, Trump « a débordé dès leur arrivée », selon Bender. « C’était le plus bouleversé que certains assistants aient jamais vu le président. »

Le livre raconte : « ‘Quiconque a fait cela, il devrait être accusé de trahison !’ a crié Trump. » Ils devraient être exécutés ! » » Le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, qui » a tenté à plusieurs reprises de calmer le président alors que les assistants surpris évitaient le contact visuel « , a écrit Bender, a promis à Trump que les responsables présents trouveraient quiconque aurait divulgué l’histoire.

En 2018, Trump a félicité avec désinvolture le chef de l’Allemagne nazie, Adolf Hitler, pour sa politique économique et sa popularité au sein du régime fasciste, selon le livre.

« Eh bien, Hitler a fait beaucoup de bonnes choses », aurait déclaré Trump au chef d’état-major de la Maison Blanche, John Kelly, un ancien général quatre étoiles des Marines. « Vous ne pouvez rien dire en faveur d’Adolf Hitler », a répondu Kelly stupéfaite, « Vous ne pouvez tout simplement pas. »

Une grande partie du chaos de la campagne Trump et de la Maison Blanche en 2020, a écrit Bender, était centrée sur les faux pas de l’administration dans sa réponse à la pandémie et le ralentissement économique qui a suivi et le bouleversement social provoqué par la mort de George Floyd, un homme noir de Minneapolis assassiné par un officier de police.

En rapport:Rupert Murdoch a pris la décision d’appeler l’Arizona pour Biden, selon un nouveau livre. Fox News nie les allégations.

Trump a eu une réponse viscérale à la vidéo de Floyd, qualifiant l’événement de « terrible ». Il a tweeté son soutien à la famille Floyd, promettant que « justice sera rendue ». Son ton a changé rapidement alors que des manifestants appelant à la justice raciale remplissaient les rues des villes et des villages.

Le travail de Bender dépeint des scènes frénétiques d’assistants de l’administration Trump profondément préoccupés par le désir cavalier du président de déployer des troupes militaires contre des manifestants pacifiques et des émeutiers.

« Le pays était devenu une poudrière. Et à l’intérieur du bureau ovale se trouvait un président qui aimait jouer avec des allumettes », a écrit Bender, décrivant les assistants avec lesquels il s’est entretenu comme horrifiés par le comportement du président.

Trump appelle à une intervention militaire

À plusieurs reprises, Trump a appelé au déploiement de l’armée et à l’utilisation de balles réelles contre les manifestants, ont déclaré des assistants.

Lors d’un échange tendu, le conseiller principal Stephen Miller, un ardent allié de Trump, a déclaré à un groupe d’assistants que « ces villes brûlaient », ce qui justifiait une intervention militaire intense.

Le général Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, aurait dit à Miller de se taire, en utilisant des jurons.

« Laissez-moi vous montrer ce que je peux faire avec la Garde nationale avant de faire le prochain saut », a déclaré Milley, qui était énervé par la perspective de déploiements de troupes américaines contre des civils, selon Bender.

Suite:Le général Mark Milley et Donald Trump en désaccord sur la répression des manifestations de justice raciale en 2020, révèle un livre

Campagne dans le désarroi

Dans les semaines qui ont précédé l’élection présidentielle, la campagne Trump a été assiégée par des conflits internes et des problèmes de confiance en soi, a écrit Bender.

Après qu’une histoire lancée par les alliés de Trump Rudy Giuliani et Robert Costello sur le fils de Joe Biden, Hunter, n’ait pas réussi à prendre de l’ampleur dans les médias, suivie de l’hospitalisation de Trump avec le coronavirus, la campagne est devenue insulaire et douteuse, selon le livre. Lors des rassemblements, Trump a déploré ses mauvais sondages parmi les électeurs tels que les femmes de banlieue.

« Je n’ai pas aimé ça », a concédé Trump à Bender sur son expérience avec le coronavirus. Bender a décrit les données de la campagne Trump et les campagnes publicitaires dans les médias en plein désarroi malgré un trésor de guerre de 2 milliards de dollars.

Le remplacement du directeur de campagne Brad Parscale par Bill Stepien à l’automne a entraîné une nouvelle mauvaise gestion financière, selon le livre. Bender a cité Stepien comme s’étant plaint à l’approche du jour des élections qu’il « a 65 millions de dollars à dépenser pour le numérique, et je ne sais pas s’il faut le mettre en Pennsylvanie, au Michigan, au Wisconsin et à quels niveaux ».

Suite:Barack Obama recommande Drake, Bob Dylan, « La douceur de l’eau » et plus pour l’été

« Bill est enfermé dans une paralysie décisionnelle », a déclaré Jared Kushner, gendre de Trump et conseiller principal, à Katie Walsh, chef de cabinet adjoint de la Maison Blanche, offrant à Walsh le poste pour remplacer Stepien.

Chaos post-électoral

La désorganisation de la campagne s’est transformée en efforts pour contester l’élection après la perte du président, dit le livre. Un Trump provocateur a ordonné à ses assistants de poursuivre des dizaines de poursuites et de faire pression sur les assistants du gouvernement et les alliés aux niveaux étatique et fédéral pour l’aider à annuler les résultats des élections.

Les responsables du ministère de la Justice ont été horrifiés, a écrit Bender, lorsque le procureur du ministère Jeffrey Clark a aidé Meadows à concocter un plan pour évincer le procureur général par intérim Jeffrey Rosen et annuler les résultats des élections en Géorgie.

En plus de faire pression sur le procureur général de Géorgie, Brad Raffensperger, Trump s’est appuyé sur les juges de la Cour suprême de Caroline du Nord et a fait pression sur des assistants pour convaincre les législateurs du GOP des États swing d’aider à renverser les élections.

L’insurrection des partisans de Trump au Capitole le 6 janvier et ses conséquences ont encore démoralisé les personnes les plus proches de Trump, a écrit Bender, bien que beaucoup aient vu l’attaque comme une « conclusion horrible mais inévitable » du mandat du président.

Bender a décrit un Trump lésé et quelque peu désorienté, déterminé à reconquérir le pouvoir.

« Qu’est-ce que je vais faire toute la journée ? » Trump a demandé à un assistant lors de son atterrissage dans sa station balnéaire de Mar-a-Lago en Floride après avoir quitté la Maison Blanche. L’avenir de l’ancien président reste incertain, bien que son pouvoir au sein de la politique conservatrice ne soit pas remis en cause.

« Trump était en transition. Quelques semaines plus tôt, il était le leader du monde libre. Maintenant, il était le roi de Mar-a-Lago », a écrit Bender.

Suivez Matthew Brown en ligne @mrbrownsir.