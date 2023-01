Michael Beale veut une meilleure présentation du football écossais après des échecs en demi-finale de la Coupe Viaplay

Michael Beale a exhorté le football écossais à se présenter sous son meilleur jour après que les conditions et les défaillances technologiques aient gâché le week-end de la demi-finale de la Coupe Viaplay.

De fortes pluies ont fait que le terrain de Hampden a été interrompu tôt dans la demi-finale de samedi entre le Celtic et Kilmarnock et au moment où les Rangers et Aberdeen y ont joué aujourd’hui, il s’était gravement détérioré.

Il y a également eu une période de cinq minutes où VAR a échoué pendant les prolongations dimanche car il a rencontré des problèmes techniques qui ont obligé l’arbitre Nick Walsh à retarder le jeu deux fois.

On a demandé à Beale s’il pensait que cela causait des problèmes d’image pour le jeu en Écosse.

“Ce n’est probablement pas le bon moment pour en parler maintenant, mais vous avez posé la question”, a déclaré Beale.

“Écoutez, c’est un stade fantastique et j’adore venir ici pour m’impliquer et venir regarder.

« Je pense que c’est un stade merveilleux. Je suis d’accord que peut-être que lorsque nous vendons notre jeu à l’extérieur, j’ai pensé que les deux demi-finales étaient excellentes, quatre équipes qui se sont vraiment lancées.

«Les deux outsiders, si vous voulez, ont vraiment pris les deux favoris dans les deux matchs, mais le terrain est dans un très mauvais état pour ce qui est un jeu phare dont les joueurs rêvent et espèrent y arriver. Nous devons avoir mieux que cela.

« Je sais que nous ne pouvons pas contrôler la météo. Est-ce qu’on sépare les deux week-ends pour en jouer un ce week-end et un le week-end prochain ? C’est à d’autres personnes de décider, mais c’était un terrain difficile aujourd’hui et cela pourrait faire des ravages parce que nous avons un match mercredi soir, tout comme l’équipe contre laquelle nous avons joué, ainsi que les deux équipes qui ont joué hier et d’où viendront les blessures. jouant sur un terrain lourd et avec les jambes lourdes pour repartir mercredi et encore le week-end prochain en coupe.

«Je pense juste que nous avons un excellent match en ce moment, il y a beaucoup de bons joueurs dans notre ligue et les équipes y vont vraiment. J’ai vu une différence dans la façon dont le coaching est dans la ligue.

“Aberdeen a joué aujourd’hui contre nous en football ouvert, un très bon match, donc je pense que nous avons un bon produit et nous devons nous assurer de le présenter de la bonne manière.”

(Photo : Getty Images)