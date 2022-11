Michael Beale parle de l’avenir d’Alfredo Morelos et de Ryan Kent, de la fenêtre de transfert des Rangers en janvier et de la course au titre | Nouvelles du football

Dans la deuxième partie de notre entretien exclusif avec Michael Beale, le nouveau patron des Rangers discute des transferts de janvier, de l’avenir de Ryan Kent et d’Alfredo Morelos, ainsi que de la course au titre.

Le joueur de 42 ans a été nommé successeur de Giovanni van Bronckhorst alors qu’il revient au club un peu plus d’un an après son départ aux côtés de Steven Gerrard après trois ans et demi en tant qu’entraîneur de l’équipe première.

Dans une interview exclusive avec Sky Sports NouvellesBeale insiste sur le fait que l’équipe sera beaucoup plus forte lorsque les joueurs clés reviendront de blessure, mais il n’hésitera pas à ajouter des joueurs si nécessaire.

“Les garanties que j’ai sont les mêmes que pour les deux derniers managers, si les joueurs sont identifiés dans le budget, le conseil d’administration a toujours soutenu cela”, a-t-il déclaré.

“J’ai vécu là-dedans pendant trois ans et demi où j’ai senti que nous essayions parfois de pousser un peu cela pour obtenir plus que ce que le club pouvait faire, mais le club est définitivement dans une position plus forte maintenant.

Le président des Rangers, Douglas Park, a promis que le conseil d’administration soutiendrait Beale et le directeur sportif Ross Wilson





“Ce que j’ai demandé, c’est de me laisser d’abord regarder l’équipe, de voir qui est ici, de voir qui est présent.

“J’ai été informé qu’il y a définitivement une opportunité pour les bons joueurs, aux bons postes.

“Laissez-moi ne rien présumer, laissez-moi entrer et travailler avec le groupe.

“Nous avons des joueurs comme Tom Lawrence et Ianis Hagi qui auront un impact énorme sur notre équipe lorsqu’ils seront en forme et en bonne santé.

Ianis Hagi (à gauche) et John Souttar sont deux des 12 joueurs qui ont raté le dernier match de Scottish Premiership des Rangers





“Kemar Roofe a été le meilleur buteur de la saison victorieuse et il n’a pas été disponible.

“Ben Davies est entré dans le club et n’est pas encore vraiment disponible.

“Je pense que c’est une équipe très forte sur le papier, pour le moment nous devons en remettre un ou deux en forme, alors si nous devons nous renforcer, nous le ferons certainement.”

Joueurs en fin de contrat

Alfredo Morelos (à gauche) et Ryan Kent sont en fin de contrat cet été





Onze joueurs d’Ibrox sont en fin de contrat en fin de saison, dont Alfredo Morelos et Ryan Kent.

Beale espère que sa relation avec les joueurs facilitera les négociations, mais insiste sur le fait qu’il ne leur appartient pas seulement de décider.

“Ce sont deux joueurs avec qui j’ai bien travaillé auparavant”, a-t-il ajouté.

“Quand j’étais ici auparavant, ils étaient tous les deux excellents de différentes manières.

“A Alfredo, en termes de buts qu’il a marqués, et Ryan en termes de façon dont il a diverti les gens et a pris le ballon et a amené le jeu à l’adversaire.

“Je pense qu’ils sont capables de plus que ce qu’ils montrent en ce moment, c’est juste à dire, mais ils auront leurs propres raisons à cela et ils travailleront là-dessus.

“Je fais confiance aux deux joueurs et nous avons déjà joué cela en tant que club avec Connor Goldson et sa situation contractuelle.

“Parfois, un joueur veut voir et prendre son temps, il n’y a pas de problème, ça va. Je pense que l’option est dans les deux sens avec les joueurs, les cartes ne sont pas entre les mains de Ryan et Alfredo.

“Nous voulons également créer des Rangers plus forts à l’avenir, avec ou sans ces joueurs. Idéalement avec eux.”

Relation avec Ross Wilson

Beale dit avoir une “relation positive” avec le directeur sportif Ross Wilson (à gauche)





Le directeur sportif Ross Wilson a joué un rôle déterminant dans le retour de Beale à Ibrox en louant son “plan clair” pour faire avancer le club.

Et le nouveau patron du Gers pense qu’ils travailleront à nouveau bien ensemble.

“Je pense qu’il a été le moteur, peut-être, de mon retour, avec d’autres membres du conseil d’administration.

“Ils ont vu le travail que j’ai fait ici avant, ils ont vu que j’évoluais vers le poste de manager.

“Comme je le dis, le travail que Steven a fait ici était incroyable, mais il était le patron, puis Gary (McAllister) et moi-même.

Beale (à gauche) a été entraîneur de l’équipe première des Rangers pendant trois ans et demi





“Ils ont évidemment vu quelque chose en moi pour m’inviter à revenir et cela me donne la confiance nécessaire pour entrer et faire le travail.

“Moi et Ross avons toujours eu une relation extrêmement positive parce que nous avons un énorme enthousiasme pour le jeu et nous sommes presque comme des nerds du football.

“Nous regardons chaque match à la télévision, nous connaissons tous les joueurs, nous avons donc cela en commun. Nous ne nous arrêterons pas nuit et jour pour faire avancer ce club.”

Celtic et un défi pour le titre

Le Celtic a battu les Rangers 4-0 lors du premier affrontement Old Firm de la saison



Le Celtic a battu les Rangers 4-0 lors du premier affrontement Old Firm de la saison



Beale a un défi difficile à relever alors qu’il reprend une équipe des Rangers derrière le Celtic de neuf points en Premiership écossaise.

Il a remporté le titre avec les Rangers pour mettre fin à l’offre de 10 matchs consécutifs de leurs rivaux Old Firm et il admet que ce sera un changement d’état d’esprit pour lui.

Beale a aidé à arrêter la candidature du Celtic 10 de suite en remportant le titre 2020/21





“Cela va être difficile, nous le savons”, a-t-il déclaré.

“Je pense qu’Ange (Postecoglou) a une équipe qui est dans l’élan et fair-play pour le travail qu’il a fait jusqu’à présent.

“Mon travail est de les chasser, le travail du joueur est de les chasser.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Dans la première d’une interview exclusive en deux parties, le nouveau manager des Rangers, Beale, parle de prendre le poste, de quitter QPR, de problèmes de blessures, de faire les choses différemment de Steven Gerrard et Giovanni van Bronckhorst, et plus encore.



“C’est un changement de mentalité dans notre façon de voir les choses parce que quand je suis parti d’ici, nous étions ceux devant.

“Alors maintenant, la mentalité a changé et nous devons les chasser, cela commence par gagner tous les autres matchs, cela ne commence pas par des matchs contre eux.

“Nous devons nous rapprocher. La chose la plus importante en ce moment est que nous devons renouer avec nos fans en termes de façon de jouer, je pense que c’est vraiment important.”

Les cinq prochains matchs des Rangers

15 décembre : Hibernian (h), Premiership écossaise, coup d’envoi à 20h, en direct Sports du ciel

20 décembre : Aberdeen (a), Premiership écossaise, coup d’envoi à 20h, en direct Sports du ciel

23 décembre : Comté de Ross (a), Premiership écossaise, coup d’envoi à 19h30, en direct Sports du ciel

28 décembre : Motherwell (h), Scottish Premiership, coup d’envoi 19h45

2 janvier : celtique (h), Premiership écossaise, coup d’envoi à 12h30, en direct sur Sports du ciel

