Michael Beale: les Rangers “doivent gagner 56 dès que possible” | Nouvelles du football

Le nouveau manager des Rangers, Michael Beale, est déterminé à récupérer le titre de Premiership écossaise du Celtic alors qu’il décrit ses objectifs à Ibrox.

S’exprimant lors de sa première conférence de presse depuis sa nomination comme successeur de Giovanni van Bronckhorst, Beale s’est engagé à faire tout ce qu’il peut pour renverser l’écart de neuf points en haut du tableau.

Le premier match de championnat du joueur de 42 ans aura lieu à domicile contre Hibs le 15 décembre, en direct sur Sky Sportsavec un affrontement Old Firm qui se profile le 2 janvier.

“Nous devons en gagner 56 dès que possible”, a-t-il déclaré.

“Nous devons améliorer notre record de coupe que nous avons évidemment légèrement amélioré l’année dernière en remportant la Coupe d’Ecosse.

“Nous devons améliorer l’identité sur le terrain, c’est ce que je ressens et c’est aussi ce que les joueurs ressentent.

“Pour le moment, les valeurs d’un ou deux joueurs ne sont plus ce qu’elles étaient il y a six ou huit mois.

“Cela nuit aux joueurs, au club de football et au personnel. Nous devons améliorer cela, tous les joueurs ont une responsabilité sur leur propre carrière et c’est mon travail de les y maintenir.

“Je dois essayer de tirer le meilleur parti d’eux et cela rendra les Rangers plus forts.”

“La première chose pour nous est d’obtenir l’identité sur le terrain où nous voulons être. Nous devons commencer à avancer et gagner des matchs de football.

“Cette période de Noël jouera un rôle important dans la question de savoir si nous pouvons le faire ou non. La chose la plus importante, comme toujours chez les Rangers, est de gagner le prochain match.

Van Bronckhorst a été limogé il y a quinze jours après avoir mené le club à la finale de la Ligue Europa et à un triomphe en Coupe d’Écosse la saison dernière, et à la phase de groupes de la Ligue des champions cette saison.

Malgré une campagne européenne lamentable et des luttes nationales, Beale insiste pour que le club reste en bonne position.

“Il y avait un vrai facteur de bien-être autour du club à différents moments au cours des 18 derniers mois et nous sommes assis ici aujourd’hui et tout semble cassé, je ne pense pas que ce soit le cas”, a déclaré Beale.

“C’est pourquoi je suis ici avec tant d’énergie et le désir de bien faire avec ces joueurs et je leur ai dit cela – donc ça commence sur le terrain d’entraînement.

Wilson: Beal sera soutenu sur le marché des transferts

Le directeur sportif Ross Wilson insiste sur le fait que le conseil d’administration des Rangers soutiendra Beale dans la fenêtre de transfert de janvier s’il veut des ajouts.

Le nouveau manager a eu trois séances d’entraînement avec l’équipe et Wilson dit qu’il évalue toujours l’équipe.

“Michael veut avant tout évaluer ce qui se passe ici, probablement environ les trois quarts de l’équipe qu’il connaît déjà très bien.

“Il comprendra où en sont les garçons aujourd’hui et se familiarisera également avec les nouveaux joueurs.

“Il y a certainement une assurance que si Michael veut faire quelque chose sur le marché, du point de vue du conseil d’administration, nous essaierons de le soutenir autant que possible. Comme toujours.

“Michael a utilisé le mot identité ; nous voulons nous assurer que nous avons une identité absolument claire sur le terrain. Nous pensons que l’équipe sera meilleure pour cela.

“Nous avons accueilli certains joueurs de retour de blessure et en accueillerons d’autres dans les jours et les semaines à venir, ce qui est un autre coup de pouce pour l’équipe. Nous pouvons voir cette énergie sur le terrain mais par-dessus tout, nous voulons voir cette identité sur le terrain et nous savons que Michael est très clair là-dessus.”

Davis: “Des moments passionnants” à venir sous Beale

Avec Beale désormais installé à la barre, le milieu de terrain des Rangers Steven Davis prédit des “temps passionnants” à Ibrox.

“Les premiers jours ont été brillants et il a déjà expliqué à quoi il voulait que l’équipe ressemble”, a-t-il déclaré. Sky Sports Nouvelles. “C’est une période passionnante.

“Ayant déjà travaillé avec lui, une grande partie du groupe sait qu’il sera très clair sur ses idées et que chaque session sera construite autour de la façon dont il veut que nous jouions.

“Il veut juste jouer une marque de football qui excite les fans, apporte de l’énergie à l’équipe et donne aux joueurs attaquants la liberté d’aller faire des ravages et de montrer leur qualité également.

“Il est aussi son propre homme maintenant, donc il contrôle exactement à quoi il veut que l’équipe ressemble.

“Il veut jouer une marque de football passionnante, avoir les fans juste derrière nous et l’équipe jouer avec énergie.

“Ce sont toutes des choses en tant que groupe de joueurs dont nous voulons faire partie et j’espère qu’ensemble nous pourrons continuer et bien faire.”

Les cinq prochains matchs des Rangers

15 décembre : Hibernian (h), Premiership écossaise, coup d’envoi à 20h, en direct Sports du ciel

20 décembre : Aberdeen (a), Premiership écossaise, coup d’envoi à 20h, en direct Sports du ciel

23 décembre : Comté de Ross (a), Premiership écossaise, coup d’envoi à 19h30, en direct Sports du ciel

28 décembre : Motherwell (h), Scottish Premiership, coup d’envoi 19h45

2 janvier : celtique (h), Premiership écossaise, coup d’envoi à 12h30, en direct Sports du ciel

