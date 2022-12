Michael Beale: le nouveau patron des Rangers dit qu’il veut renforcer l’équipe en janvier avec «personne en sécurité» à Ibrox | Nouvelles du football

Michael Beale a confirmé que Leon King était sur le point de signer un nouveau contrat avec les Rangers avec un joueur senior anonyme – bien que ce ne soit pas Ryan Kent.

Il a été largement rapporté que le défenseur central de 18 ans, King, souhaitait prolonger son contrat au club où il est devenu un pilier de la première équipe après avoir gravi les échelons des jeunes.

Beale, qui était entraîneur adjoint sous Steven Gerrard chez Rangers avant leur départ pour Aston Villa l’année dernière, se prépare pour son premier match de compétition en tant que nouveau patron du Gers contre Hibernian à Ibrox jeudi soir, en direct sur Sky Sportset lors de la conférence de presse d’avant-match, on lui a posé des questions sur King.

Il a déclaré: “Il y a des signes positifs à ce sujet. Je pense que vous entendrez quelque chose dans les prochains jours avec lui et un autre joueur également, signant de nouveaux accords qui, à mon avis, sont vraiment importants pour le club.

“Quand vous regardez l’équipe, nous avons des joueurs de moins de 25 ou 25 ans et moins qui sont vraiment importants pour l’avenir, ce que nous voulons faire et le style que nous voulons jouer, et Leon est l’un d’entre eux donc je suis ravi.

“Évidemment, il faisait partie de l’équipe première lorsque j’étais ici auparavant, mais il a beaucoup grandi l’année dernière.

“Il est important que nous le gérions bien car je pense qu’il a le potentiel pour démarrer et être un très bon joueur pour les Rangers et l’équipe nationale.”

Lorsqu’on lui a demandé si le joueur anonyme était l’ailier Kent, en fin de contrat à la fin de la saison, Beale a répondu: “Non”.

“Personne n’est en sécurité ici”

Beale, qui a quitté son poste de patron de QPR pour succéder à Ibrox à Giovanni van Bronckhorst le mois dernier, a révélé l’un des changements qu’il apportera en tant que manager jouera avec deux attaquants et il a également insisté sur le fait que personne n’était en sécurité.

Il a déclaré: “Nous chercherons à nous améliorer et personne n’est en sécurité car je ne veux pas faire entrer de remplissage dans l’équipe.

“Je veux seulement faire venir des gens qui peuvent commencer. J’ai ma propre opinion à ce sujet, elle peut différer des opinions d’il y a un ou deux mois.

“Il est important que je donne à tout le monde l’occasion de se montrer, mais je veux certainement renforcer l’équipe et à chaque poste, je pense que nous pouvons améliorer l’équipe, comme le diraient la plupart des managers.

“Je pense que personne n’est en sécurité ici.

“Certains joueurs sont importants pour les Rangers, mais en même temps, je ne me soucierais pas de faire venir quelqu’un de plus fort pour le 11 de départ. Je ne veux pas faire entrer de remplissage dans le bâtiment.”

Goldson et Davies de retour à l’entraînement

Le défenseur des Rangers Connor Goldson (à gauche) est blessé depuis octobre





Le duo d’arrières centraux Connor Goldson et Ben Davies sont de retour à l’entraînement mais Beale n’a pas confirmé qu’ils seraient dans l’équipe pour la visite de Hibs.

Goldson a subi une déchirure à la cuisse contre Liverpool à la mi-octobre, tandis que Davies s’approche également d’un retour après avoir raté le dernier match avant la pause.

Beale a déclaré: “Ils se sont tous les deux entraînés. Connor n’est pas disponible depuis longtemps, Ben depuis moins longtemps.

“Je ne dirais pas qu’ils étaient à 100% pour le match, mais les deux ont repris l’entraînement et il s’agit maintenant de les préparer à jouer 90 minutes.

“Ils sont disponibles pour la sélection mais je ne vous donnerai pas l’équipe.”