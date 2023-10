Michael Beale : le manager des Rangers limogé après 10 mois à la tête d’Ibrox | Actualités footballistiques

Les Rangers ont limogé leur manager Michael Beale après seulement 10 mois à sa tête.

L’équipe d’Ibrox est à sept points du Celtic, leader de la Premiership écossaise, après une troisième défaite en championnat en sept matchs, alors qu’Aberdeen s’est imposé 3-1 à Ibrox samedi.

L’équipe de Beale en coulisses a également vu ses contrats résiliés, avec une équipe de direction par intérim dirigée par la légende du club Steven Davis qui a pris le relais.

Il sera assisté des entraîneurs actuels du club Steven Smith et Brian Gilmour, de l’ancien joueur Alex Rae et de l’entraîneur des gardiens Colin Stewart.





Image:

Steven Davis dirigera un groupe de direction par intérim chez les Rangers



Actualités Sky Sports comprend que l’équipe de direction par intérim restera en place aussi longtemps que nécessaire afin que le conseil d’administration des Rangers puisse nommer le bon manager à long terme pour le club.

Il est également entendu que le club est convaincu que l’équipe de direction par intérim dispose des licences d’entraîneur de l’UEFA requises pour diriger le club en Ligue Europa, avec les Rangers à l’Aris Limassol jeudi.

La pression était montée sur Beale ces dernières semaines alors que son équipe s’inclinait 1-0 à domicile contre ses rivaux d’Old Firm, quelques jours seulement après avoir été battu 7-3 au total par le PSV lors des barrages de la Ligue des champions.

Même certaines des quatre victoires consécutives des Rangers qui ont suivi ont été huées par les supporters et, après 43 matches de compétition à la tête, Beale a été démis de ses fonctions par le PDG James Bisgrove et le président John Bennett.

Faits saillants du dernier match de Beale en tant que patron des Rangers alors qu’Aberdeen a gagné 3-1 à Ibrox



Beale – qui a signé un contrat jusqu’à l’été 2026 pour remplacer Giovanni van Bronckhorst en novembre dernier – devient l’un des managers permanents les plus anciens de l’histoire du club, seuls Pedro Caixinha et Paul Le Guen partant plus tôt.

Les Rangers sont désormais à la recherche d’un quatrième manager différent en deux ans, suite au déménagement de Steven Gerrard à Aston Villa en 2021, et aux licenciements de Van Bronckhorst, puis Beale dans les années qui ont suivi.





Image:

Le président des Rangers, John Bennett (à gauche) et le PDG James Bisgrove (à droite) ont décidé de se séparer de Beale



Bennett a déclaré : « Je voudrais remercier Michael pour son travail dévoué depuis qu’il a rejoint le club en tant qu’entraîneur en novembre dernier.

« Il est clair que les résultats sont bien en deçà des attentes du conseil d’administration, de Michael et de nos partisans.

« Le processus de recherche du nouveau manager est déjà en cours. Je souhaite plein succès à Steven Davis et à l’équipe de direction par intérim – ils resteront aux commandes aussi longtemps qu’il le faudra pour procéder à la bonne nomination. »

Boyd : Pas d’autre choix que de se séparer de Beale

Kris Boyd pense qu’il n’y avait « pas d’autre choix » que les Rangers de limoger Beale



L’ancien attaquant des Rangers Kris Boyd sur Sky Sports News :

« Je ne pense pas qu’il y avait d’option, vu la façon dont la saison a commencé. Vous ne pouvez pas perdre trois de vos premiers matches de championnat. Même lorsque les Rangers ont gagné la semaine dernière contre Motherwell, il y a eu des huées après le match, donc les fans ont juste dû en avoir assez.

« Je ne pense pas qu’ils aient vu suffisamment d’amélioration. Je pense que tout se résume encore une fois au recrutement, et Jack Butland est le seul des arrivants qui peut garder la tête haute en ce moment. Les autres ont été je suis loin d’en être là et je vais devoir m’améliorer.

« Malheureusement pour Michael Beale, il paie le prix d’un mauvais recrutement et de mauvaises performances et résultats sur le terrain.

« Beaucoup de fans avaient déjà décidé que Michael Beale n’était pas l’homme pour faire avancer le Rangers Football Club. Vous regardez les grands matchs et il n’y a eu aucun résultat dans ceux-là.

« J’ai dit qu’après la défaite contre Kilmarnock, on avait juste le sentiment que la pression commençait à monter. Elle était là tout de suite.

« Ce n’est pas [been] assez bien, ça doit être bien mieux et avec l’argent qui a été dépensé cet été – je ne vois aucune amélioration et je ne pense pas que les fans aient vu une amélioration – et c’est pourquoi Michael Beale a perdu son emploi. »

Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné pour Beale ?





Image:

Seuls deux managers permanents ont eu des règnes plus courts que Beale chez les Rangers



Beale a rejoint QPR moins de six mois après avoir décroché son premier emploi de direction chez Loftus Road.

Certains considéraient sa nomination comme un risque, en raison de son temps limité en tant qu’entraîneur, mais sa capacité d’entraîneur a été respectée après plus de 20 ans de jeu.

Il connaissait également les exigences d’être aux Rangers, après trois années à Ibrox au sein de l’équipe de Gerrard qui a remporté le 55e titre de haut vol du club.





Image:

Beale était entraîneur sous Steven Gerrard chez les Rangers



Dans une première interview exclusive après sa nomination, Beale a insisté sur le fait qu’il était prêt pour le poste et que l’équipe qu’il avait héritée de Van Bronckhorst n’était pas aussi brisée que certains le pensaient – malgré son élimination de la Ligue des champions et son retard de neuf points sur le Celtic.

À première vue, les résultats de la saison dernière sous Beale pourraient suggérer que des progrès ont été réalisés – les Rangers n’ayant perdu que contre deux clubs en 29 matchs, Aberdeen et Celtic.

Cependant, en creusant un peu plus loin, vous verrez que les défaites face à leurs rivaux Old Firm étaient régulières et se sont avérées coûteuses. En janvier, il y a eu deux points perdus lors d’un match nul à Ibrox, puis en février, l’équipe de Beale a perdu la finale de la Coupe de la Ligue. La défaite d’avril à Celtic Park a effectivement mis fin aux espoirs de titre des Rangers et quelques semaines plus tard, une défaite en demi-finale a également vu les espoirs de la Coupe d’Écosse partir en fumée.





Image:

Beale n’a réussi qu’une seule victoire contre le Celtic – en mai – après que le titre ait été remporté par l’équipe d’Ange Postecoglou



Il y a eu une victoire à Ibrox contre le Celtic – une semaine après que le titre ait été remporté – et les fans se demandaient si l’équipe de Beale pourrait remporter les grands matchs qui comptaient après une saison sans trophée.

Pour convaincre les sceptiques et reconstruire une équipe qui perdait des joueurs comme Alfredo Morelos, Ryan Kent, Allan McGregor et bien d’autres, Beale a été soutenu par le conseil d’administration.





Image:

Alfredo Morelos a été l’un des nombreux joueurs à quitter les Rangers cet été alors que Beale commençait à reconstruire son équipe.



Le règne de Beale se classe au troisième rang des plus courts de tous les temps Parmi les managers permanents des Rangers, seuls Pedro Caixinha et Paul Le Guen ont eu des règnes plus courts au club

Le directeur sportif Ross Wilson était parti pour Nottingham Forest, ce qui signifie que Beale a passé la fin de la saison dernière à travailler sur l’identification des joueurs aux côtés du service de dépistage.

Il a parcouru l’Europe pour rencontrer des recrues potentielles, et avant qu’un ballon ne soit botté lors de la saison 2023/24, neuf nouveaux joueurs l’avaient rejoint – dont Danilo pour environ 6 millions de livres sterling, Cyriel Dessers pour environ 4,5 millions de livres sterling et Sam Lammers pour environ 3 millions de livres sterling.

Beale avait été soutenu financièrement – ​​avec une dépense nette du club d’environ 5 millions de livres sterling – et six de ces nouveaux arrivants figuraient lors du match d’ouverture de la ligue. Cependant, les fans ont été frustrés lorsque Kilmarnock a gagné 1-0 à Rugby Park et a veillé à ce que la nouvelle campagne démarre sur une note aigre.

Il y a eu un débat houleux pour savoir si Beale était sous pression après la défaite choc des Rangers contre Kilmarnock le jour de l’ouverture de la saison.



Alors que l’équipe de Beale a dépassé le Servette pour atteindre les barrages de la Ligue des champions, les performances n’ont pas enthousiasmé certains fans car ils ont ensuite vu l’équipe devancer Morton, l’équipe du Championnat, en Coupe de la Ligue.

Des questions se posaient sur le recrutement. Beale et ses collègues ont-ils bien compris ? La réponse la plus claire est peut-être venue en l’espace de cinq jours qui ont vu certains fans se retourner.

Après un match nul 2-2 à Ibrox, le PSV a battu les Rangers 5-1 à Eindhoven lors des barrages de la Ligue des Champions – le même club battu par Van Bronckhorst 12 mois plus tôt – alors que les Rangers tombaient en Ligue Europa.

Puis, de retour dans un Ibrox bondé sans supporters à l’extérieur, un Celtic blessé est arrivé et a pris les trois points alors que les nouvelles recrues n’ont pas réussi à impressionner une fois de plus.

Boyd critique le recrutement estival des Rangers, insiste sur le fait que l’équipe ne s’est pas améliorée et a son mot à dire sur leur échec en Ligue des Champions



Certains fans voulaient que Beale parte pendant la trêve internationale de septembre qui a suivi, mais le conseil d’administration l’a soutenu pour changer les choses après ses grosses dépenses estivales.

Après deux semaines sur le terrain d’entraînement, les résultats se sont améliorés après la pause puisque les Rangers ont remporté quatre matches consécutifs sans encaisser de but – mais certaines performances ont quand même été huées.

Il y avait une division parmi les fans – certains voulaient toujours que Beale soit éliminé – et à mesure que les blessures augmentaient, Beale a promis d’aller au fond des choses lors de sa prise de fonction. Comment allait-il reconquérir ces supporters ?

La réponse était : il ne le pouvait pas. Lorsqu’Aberdeen a condamné l’équipe de Beale à une troisième défaite en championnat en sept matchs, l’écriture était sur le mur et la recherche d’un 19e manager de l’histoire des Rangers est en cours.

Les cinq prochains matches des Rangers

5 octobre : Aris Limassol (a), Ligue Europa, coup d’envoi à 17h45

8 octobre : Saint Mirren (a), Premiership écossaise, coup d’envoi à midi – en direct sur Sky Sports

21 octobre : Hibernien (h), Scottish Premiership, coup d’envoi à 15h

26 octobre : Sparte Prague (a), Ligue Europa, coup d’envoi à 17h45

29 octobre : Cœurs (h), Scottish Premiership, coup d’envoi à 15h

Chronologie de Beale en tant que manager des Rangers





Image:

Beale a été nommé patron des Rangers il y a 10 mois



28 novembre 2022 : Beale a signé un contrat jusqu’à l’été 2026, remplaçant Giovanni van Bronckhorst, limogé, par les Rangers, à neuf points du Celtic en championnat.

29 novembre 2022 : Beale dit en exclusivité à Sky Sports que l’équipe « n’est pas aussi brisée » qu’on le croit. Il dit également qu’il doit régler une crise de blessures qui a frappé les Rangers l’année dernière afin d’améliorer leurs résultats. Après la défaite de samedi contre Aberdeen, Beale a confirmé qu’il comptait désormais neuf joueurs blessés après sept matches de championnat cette saison.

Dans la première d’une interview exclusive en deux parties, Beale a révélé pourquoi il avait accepté ce poste, résolu des problèmes de blessures, fait les choses différemment de Gerrard et Giovanni van Bronckhorst et plus encore.



15 décembre 2022 : Les Rangers ont battu Hibernian 3-2 lors du premier match compétitif de Beale en tant qu’entraîneur. Son équipe remportera ses trois prochains matchs.

2 janvier 2023 : Les Rangers concèdent un égaliseur à la 88e minute pour faire match nul 2-2 à domicile contre le Celtic lors du premier Old Firm sous Beale – manquant l’occasion de réduire l’écart à six points.

Faits saillants du premier Old Firm de Beale en tant que patron des Rangers la saison dernière



15 janvier 2023 : Les Rangers ont battu Aberdeen 2-1 après prolongation à Hampden Park pour atteindre la finale de la Coupe de la Ligue. Une série de neuf victoires suit le tirage au sort de Old Firm.

23 janvier 2023 : Beale fait sa première signature en tant que patron des Rangers, alors que Todd Cantwell rejoint Norwich City pour un contrat à long terme.

31 janvier 2023 : Nicolas Raskin arrive du Standard de Liège en tant que deuxième recrue de Beale – la dernière arrivée des Rangers pendant la fenêtre hivernale.





Image:

Nicolas Raskin (à gauche) et Todd Cantwell ont impressionné les Rangers depuis leur signature en janvier dernier



26 février 2023 : L’équipe de Beale manque le premier trophée de la saison car elle ne parvient pas à battre à nouveau le Celtic, s’inclinant 2-1 en finale de la Coupe de la Ligue à Hampden Park.

8 avril 2023 : Les Rangers remportent les cinq prochains matches toutes compétitions confondues jusqu’à affronter le Celtic – cette fois en perdant 3-2 en championnat à Celtic Park alors que les hôtes ont 12 points d’avance sur l’équipe de Beale.





Image:

Les Rangers ont perdu contre le Celtic en finale de la Coupe de la Ligue à Hampden



30 avril 2023 : Après une défaite 2-0 à Aberdeen en championnat, les Rangers subissent une nouvelle défaite face au Celtic – cette fois en demi-finale de la Coupe d’Écosse alors que le but de Jota remporte le score 1-0 pour l’équipe d’Ange Postecoglou.

13 mai 2023 : Les Rangers remportent la dernière rencontre de la saison contre le Celtic, 3-0 à Ibrox – alors que Beale remporte sa première victoire d’Old Firm en tant que patron du Gers – une semaine après que le Celtic ait décroché le titre.

Les Rangers ont remporté la finale Old Firm contre le Celtic la saison dernière



Été 2023 : Les Rangers recrutent neuf joueurs lors du mercato estival : Leon Balogun, Jack Butland,…