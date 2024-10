Michael Barbera, chef adjoint de la police de Jupiter, deviendra le nouveau chef de la police de la ville

JUPITER — Le chef adjoint Michael Barbera deviendra Jupiterle nouveau chef de la police à compter du mercredi 30 octobre.

La ville a annoncé sa promotion lundi. La décision est intervenue cinq semaines après que le chef de la police David England a annoncé sa retraite. La charte de Jupiter donne au directeur municipal le pouvoir de choisir le chef du service de police, par opposition au conseil municipal.

« Jupiter est un endroit spécial, et le service de police de Jupiter est l’un des meilleurs organismes d’application de la loi de notre État et de tout le pays », a écrit Barbera dans un communiqué préparé. «J’ai hâte de contribuer à l’héritage de cette institution en tant que prochain chef de police.»

Le chef de la police prend sa retraite : Le chef de Jupiter, David England, prendra sa retraite le 31 octobre, mettant ainsi fin à 30 ans de carrière dans la police.

Le nouveau chef de la police de Jupiter a passé 28 ans au sein du département

Le chef adjoint de la police de Jupiter, Michael Barbera, devrait devenir son prochain chef de police le 30 octobre 2024. Il travaille pour le département depuis 28 ans.

Barbera travaille pour le service de police de Jupiter depuis 28 ans et en est le chef adjoint depuis trois ans. Avant de rejoindre la police, il a servi quatre ans dans le Corps des Marines des États-Unis.

Il a passé trois ans comme major et a été commandant du soutien aux opérations, où il a dirigé les divisions des enquêtes criminelles et des opérations spéciales, avant de devenir chef adjoint.

Barbera a été officier de patrouille, officier de formation sur le terrain, commandant de la garde d’honneur, superviseur de l’unité K-9 et de l’équipe d’intervention spéciale et commandant de district. Il a également été membre de l’équipe de négociation des otages du département.

Il a passé six ans comme détective dans la division des enquêtes criminelles et deux ans dans l’unité des crimes de rue. Barbera a accédé au grade de sergent en 2009. Six ans plus tard, il devient capitaine puis major en 2018.

Barbera est diplômé de la National Academy du FBI, du Florida Executive Development Seminar du FBI et de la Leadership Academy du Florida Department of Law Enforcement.

Il est titulaire d’un baccalauréat en administration publique de la Barry University et d’une maîtrise en criminologie de la Florida State University.

Barbera sera le quatrième chef de la police de la ville depuis 2005. Frank Kitzerow, l’ancien chef de la ville qui a démissionné en 2018 et en est désormais le directeur général, a déclaré que Barbera « a consacré sa vie à la communauté de Jupiter ».

« Il a excellé à chaque étape de sa carrière au sein du JPD et je sais qu’il poursuivra dans cette voie tout en dirigeant le département en tant que nouveau chef », a écrit Kitzerow dans un communiqué préparé.

Inscrivez-vous à notre Post sur Jupiter newsletter hebdomadaire, livrée tous les jeudis !

Maya Washburn couvre le nord du comté de Palm Beach pour le Palm Beach Post, qui fait partie du réseau USA TODAY Florida. Contactez-la à [email protected]. Soutenez le journalisme local : Abonnez-vous aujourd’hui.

Cet article a été initialement publié sur le Palm Beach Post : Jupiter annonce un nouveau chef de la police après le départ à la retraite de son dernier