Michael Baltimore du fiancé de 90 jours sur la liste des personnes les plus recherchées après avoir été accusé de meurtre

Le US Marshals Service a placé Michael Baltimore, un barbier présenté dans la série télé-réalité TLC “90 Day Fiancé”, sur son 15 les plus recherchés liste après qu’il aurait tiré et tué un homme en Pennsylvanie l’année dernière.

Baltimore est accusé d’être entré dans un salon de coiffure à Carlisle et d’avoir tiré sur deux personnes le 22 mai 2021. Le propriétaire du magasin Kendell Jerome Cook a été tué dans la fusillade.

“Michael Baltimore représente une menace sérieuse pour la communauté. En le plaçant sur la liste des 15 personnes les plus recherchées, nous avons fait de sa capture une priorité absolue du US Marshals Service”, a déclaré le directeur du US Marshals Service, Ronald Davis, dans un communiqué.

Baltimore, également barbier, avait travaillé pour Cook jusqu’en 2019.

Les maréchaux ont averti que Baltimore devait être considéré comme armé et dangereux.

“Baltimore a un lourd passé criminel et est connu pour être violent”, indique le communiqué. “Il doit être considéré comme armé et dangereux et ne doit pas être approché.”

L’agence offre jusqu’à 25 000 dollars pour toute information menant à son arrestation, a ajouté le communiqué. Le Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs a également offert une récompense en espèces, jusqu’à 10 000 $, et le Cumberland County Crime Stoppers a offert 2 000 $.

Baltimore et Cook sont tous deux apparus dans la saison 4 de “90 Day Fiancé: Happily Ever After?” en 2019, lorsqu’ils ont informé la candidate Ashley Martson que son mari Jay Smith l’avait trompée avec une femme dans la salle de bain du salon de coiffure.

Toute personne disposant d’informations sur Baltimore ou sur sa localisation est encouragée à contacter le United States Marshals Service au 1-877-WANTED2 (926-8332).

Des conseils anonymes peuvent être soumis via l’application US Marshals Tip. Les pourboires peuvent également être envoyés à Cumberland County Crime Stoppers à [email protected] ou en appelant le (855)-628-8477.