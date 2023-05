Michael Ball : ‘Mon habitude la plus désagréable ? Assis dans mon pantalon sur le canapé’

Bn dans le Worcestershire, Michael Ball, 60 ans, a étudié à la Guildford School of Acting. En 1985, il fait ses débuts dans le West End dans Les Misérables et joue ensuite dans Aspects of Love et Le Fantôme de l’Opéra. En 1989, il avait un single à succès avec Love Changes Everything. Il a remporté les prix Olivier en 2008 et 2013 pour ses performances dans Hairspray et Sweeney Todd. Il apparaît actuellement dans une reprise de Aspects de l’Amour au Théâtre Lyrique à Londres. Au fil des ans, il a enregistré de nombreux albums, le dernier étant Together in Vegas, avec Alfie Boe. Il vit à Londres avec sa compagne, Cathy McGowan.

Quand as-tu été le plus heureux ?

Mon premier été de travail, en 1984. Je sortais de l’école d’art dramatique, j’avais décroché un emploi qui m’avait valu une carte Equity en faisant Godspell à Aberystwyth – et c’était juste une joie sans mélange.

Quelle est votre première mémoire?

Regarder le cortège funèbre de Winston Churchill sur la télévision en noir et blanc de notre salon.

Quelle personne vivante admirez-vous le plus, et pourquoi ?

Volodymyr Zelenskiy, sa trajectoire d’interprète à leader de son pays, puis intensifiant de manière si magnifique est extraordinaire.

En dehors d’une propriété, quelle est la chose la plus chère que vous ayez acheté?

Mes chiens. Ils ne coûtaient pas si cher à l’achat, mais je les paie depuis. Nous avons deux terriers tibétains, Danny et Wilbur.

Qu’est-ce qui vous rend malheureux ?

Ne pas être doué pour quelque chose.

Quelle est votre habitude la plus désagréable ?

Assis dans mon pantalon sur le canapé, regardant la télé.

Décrivez-vous en trois mots

Amusant. Amusant. Amusant.

Quel a été votre moment le plus embarrassant ?

Lors de la répétition technique d’Aspects of Love en 1989. Ils m’ont dit que ce serait discrètement éclairé parce que j’étais paranoïaque à l’idée d’être juste dans mon pantalon. J’ai marché et tous les projecteurs du bâtiment m’ont suivi sur la scène.

Quelle est la pire chose que quelqu’un a t’as dit ?

« Malheureusement, Michael, je ne pense pas que vous travaillerez dans le métier d’acteur avant d’avoir environ 40 ans, et ensuite ce ne sera que dans des rôles de personnages mineurs. » Professeur de théâtre à la Guildford School of Acting.

Choisiriez-vous la gloire ou l’anonymat ?

Anonymat.

Quel est le dernier mensonge que vous ayez dit ?

La réponse à cette dernière question.

Quel est votre plaisir le plus coupable ?

Marié à First Sight Australia.

À quoi ressemble l’amour?

Le meilleur des temps, le pire des temps.

What was the best kiss of your life?

Mel Smith in 2008. He was playing my husband in Hairspray and we used to have a little peck after our song. On his final matinee performance, he grabbed my face and french kissed me.

Have you ever said ‘I love you’ and not meant it?

Yes, all the time.

What is the worst job you’ve done?

Handing out leaflets for a European coach trip wearing just lederhosen, in February and March in Surrey. It was freezing, and I got fired.

When did you last cry, and why?

Watching Long Lost Family on telly.

What do you consider your greatest achievement?

I am pretty proud of having got Aspects of Love back into the West End.

What keeps you awake at night?

Having got Aspects of Love back into the West End.

Tell us a secret

I’m very good at keeping secrets so, no, I shan’t.