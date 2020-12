Michael Ball et Alfie Boe sont aussi Noël que le vin chaud et les pulls tricotés fantaisie de votre tante.

Le duo musical était censé être ensemble pendant la période des fêtes mais, bien sûr, ne le sera pas.

Aujourd’hui, ils sont assis côte à côte dans Zoom et sont, à juste titre, en pleine effervescence.

Leur album Together at Christmas est devenu leur troisième n ° 1 le mois dernier, battant le boys band sud-coréen BTS.

Mais quelque chose ne va pas… Michael, 58 ans, est à droite et Alfie, 47 ans, est à gauche.







Ce n’est pas la formation à laquelle nous sommes habitués.

« Ha! Accrochez-vous… », rit Michael alors qu’ils se lèvent et changent de place. «On y va, désolé, c’était bizarre, tout simplement faux.

Les deux hommes ont appris qu’ils étaient en tête des charts en répétant pour une brève édition des Misérables dans le West End.

Ou, comme Michael l’a dit: «Pendant que nous battions les opprimés et les opprimés de Paris.»







Il dit à propos de l’album: «C’était vraiment spécial pendant que nous le faisions.

«Cela faisait si longtemps que nous ne nous étions pas vus.

«Depuis si longtemps que nous travaillions, depuis que nous savions chanter.

«Et nous avons trouvé ce moment d’or d’être ensemble en studio.

« C’était magnifique. »







Alfie ajoute: «Nous avons sauté dessus.

« Nous avons pensé que ce serait une excellente occasion de remettre un peu de joie dans le pays. »

Ils avaient prévu des concerts pour cette année et avaient pour objectif de faire l’album en 2021.

Mais Alfie explique: «Nous avons eu un tas de gens, de fans, qui ont dit ‘Oh, réjouissez-nous ce Noël. Nous aimerions entendre quelque chose.

«Nous avons travaillé les morceaux très rapidement et les avons enregistrés en deux jours.

« C’était vraiment intense – je suppose parce que nous nous connaissons si bien. »







Le monde aime une bromance – ont-ils déjà pensé à avoir leur propre émission? «J’adorerais», dit Alfie. « Si quelqu’un de la BBC ou d’ITV regarde… »

«Channel 5… n’importe qui!» accepte Michael. «Ce sera toujours une question de temps. Ce serait génial de pouvoir le faire.

Alfie ajoute: «Si quelqu’un venait et disait que vous avez une série télévisée, nous le ferions.

« Une émission de variétés à l’ancienne, avec des invités. »

Michael acquiesce rapidement: «J’adore l’idée de croquis.

«J’adore l’idée de nous… vous savez, les vieux Morecambe et Wise – ils étaient dans la maison ensemble, dans le lit ensemble, et vous venez de l’accepter.







Dit Alfie: «Nous pourrions refaire la scène du petit-déjeuner où ils préparent le petit-déjeuner… The Stripper.»

Les deux ont forgé leur amitié en chantant des succès de comédies musicales après s’être rencontrés en 2007 lors du spectacle sur scène largement diffusé Kismet.

Depuis, ils ont présenté trois émissions spéciales télévisées et enregistré quatre albums.

Michael déclare: «Kismet était un si mauvais spectacle, nous avions deux choix: couler ou nager.

«Nous avons donc ri ensemble.

«Nous sommes de la même école, vous craquez.

« C’est donc ce que nous avons fait. »







Le partenaire de Michael est l’ancien Ready Steady Go! présentatrice et icône des années 60, Cathy McGowan, 77 ans.

Ils se sont rencontrés vers 1989 lorsqu’elle l’a interviewé en répétant pour Aspects of Love.

Les gens sont fascinés par l’écart d’âge de 19 ans, mais il n’y pense pas – et sa réponse boursière est toujours: « J’aimerais avoir l’air aussi bien qu’elle ».

Il dit: «Cathy vraiment rock ‘n’ roll, c’est qui elle est.

«Je devais persuader son théâtre musical de rock.

« Elle comprend maintenant. »







Les téléspectateurs étaient en «pleurs de larmes» lorsque Michael et Alfie, aux côtés de Matt Lucas et des acteurs des spectacles de West End, ont interprété un mash-up musical surprise lors de la finale de Britain’s Got Talent.

Le producteur de théâtre Cameron Mackintosh a rejoint Ant et Dec sur scène pour appeler à la réouverture de tous les théâtres au printemps.

À quoi Michael a déclaré: «Je ne veux pas attendre si longtemps» – révélant une série spéciale de Noël des Misérables.

«C’était vraiment émouvant», dit-il. «Les gens n’avaient pas joué depuis sept mois.

«Plus d’un milliard de livres ont été consacrés aux arts.

«Mais il n’est toujours pas arrivé dans de nombreux endroits. Et les enfants et le reste de la distribution, les équipes, les musiciens… aucun soutien.







Alfie ajoute: «Nous avons eu des acteurs travaillant sur des chantiers.

« Les gens qui chantent les chaussettes de tout mais doivent faire un autre travail pour survivre. »

La route d’Alfie vers le chant n’était pas tout à fait conventionnelle – il a été aperçu en train de travailler dans une usine automobile à Blackpool.

Il dit: «Je chantais à la radio et il y avait un gars qui achetait une voiture qui m’a entendu et m’a dit que D’Oyly Carte Opera à Londres passait une audition.

« Je suis descendu, j’ai chanté et j’ai été engagé. »







Pendant ce temps, l’un des premiers rôles de Michael était celui d’entraîneur de tennis dans deux épisodes de Coronation Street en 1985.

Il raconte: «Quand j’ai quitté l’école d’art dramatique, j’avais deux ambitions – une pour mon père et une pour ma grand-mère.

«Mon père a dit: ‘Je pense que tu as réussi quand tu travailles pour le RSC’ parce que nous allions à Shakespeare tout le temps ensemble.

« Et ma grand-mère a dit, avec son fort accent gallois, » Si jamais tu entres dans Coronation Street, je ne serai jamais plus fier « .







«J’ai eu Les Mis avec le RSC, puis deux épisodes de Corrie, cette semaine-là. Ouais. Terminé. »

La télé-réalité semble une vocation naturelle.

Les deux seraient pour Strictly – en particulier dans la même série.

«Nous serions tellement compétitifs», dit Michael.

Alfie est d’accord: «Ce serait génial. Michael serait l’Ann Widdecombe.







N’importe quoi, semble-t-il, pour sortir et jouer. Comment ont-ils passé le verrouillage?

Michael dit que son émission de Sunday Radio 2 était une aubaine: «J’ai eu de la chance d’avoir ça, cela devient vraiment important pour votre bien-être mental. Et j’ai fait mon album solo.

En août, Alfie a confirmé sa séparation à l’amiable avec Sarah, sa femme depuis 16 ans.

Il a enseigné à la maison sa fille Grace et son fils Alfred.

«J’ai eu l’impression de ne rien savoir», admet-il. «Les maths étaient ridicules, j’étais YouTubing comment le faire. Ils ont 12 et 8 ans.

Les deux hommes sont également des promeneurs avides de chiens – Michael a les terriers tibétains Dylan et Danny, Alfie a un retriever élevé sur le terrain, Redford.

Michael dit: «Ils m’ont donné un but, il faut se lever tôt. J’ai dû descendre du canapé et sortir.

Remerciant les fans de les avoir amenés au n ° 1, Alfie déclare: « Nous espérons que cela apportera beaucoup de joie de Noël – et nous avons hâte de vous voir tous sur la route et de vous retrouver ensemble. »

«Oh, il est bon, n’est-ce pas? dit Michael.