L’acteur Michael B. Jordan, célèbre pour ses rôles dans Le fil, Panthère noire et Credovient de devenir actionnaire minoritaire d’AFC Bournemouth.

L’investisseur américain Bill Foley a achevé son rachat tant attendu des Cherries. Black Knight Football and Entertainment (BKFE), qui à son tour appartient à Cannae Holdings, détient une participation de 50,1%, Foley contrôlant 25% des actions. Jordan est un investisseur – ce qui en fait un actionnaire minoritaire de la même manière que LeBron James détient une part de Liverpool.

Ici à FFTnous sommes juste déçus que l’attaquant norvégien Joshua King ne soit plus au Vitality Stadium, car cela aurait été amusant de voir Jordan ressusciter sa ligne de Panthère noirepointant vers l’avant et posant la question immortelle, “Est-ce votre roi?”

Bill Foley est le nouveau responsable de Bournemouth, en remplacement du gourou russe de la pétrochimie, Maxim Denim (Crédit image : Bruce Bennett/Getty Images)

“J’ai un immense respect pour la passion et je soutiens les spectacles de la communauté de Bournemouth pour ce club et je crois que la connexion à la communauté est la base du succès de toute équipe sportive”, Foley dit lors de la prise de contrôle (s’ouvre dans un nouvel onglet).

« Nous allons aller de l’avant avec une approche « toujours avancer, ne jamais reculer » qui a défini tous mes efforts.

“Je m’engage à travailler avec les meilleurs esprits du football et des affaires disponibles pour améliorer le développement des joueurs, les installations et l’expérience des fans afin de mettre l’AFC Bournemouth dans la meilleure position possible pour réussir.”

Le Hollywood A-lister rejoint Ryan Reynolds et Rob McElhenney dans la possession d’un club de football britannique, avec ces deux-là à la barre à Wrexham. De nombreuses stars de cinéma possèdent également des équipes MLS: Reese Witherspoon a une participation à Nashville, Will Ferrell possède le Los Angeles FC et Matthew McConaughey possède Austin. Peut-être le plus étrange de tous, ancien Le bureau américain la star Mindy Kaling a une part à Swansea City.

Michael B. Jordan n’a pas encore commenté sa nouvelle affiliation avec l’AFCB – mais nous espérons le voir dans le stand de Steve Fletcher dans les semaines à venir en chantant le chant “Super Mark Travers dans le but”.