Michael B. Jordan TKO avec ses débuts hilarants dans l’hébergement SNL

De Magic Mike moment à un vendeur d’assurances insidieux, Michael B.Jordanie a fléchi ses drôles de compétences encore plus fort que ses muscles pendant son Saturday Night Live débuts d’hébergement.

Divertissement hebdomadaire rapporte que Mike TKO a réalisé son monologue post-rupture et ses croquis de vol de scène avec Petit bébé en tant qu’invité musical.

Le monologue d’ouverture

Les Credo III La star et le réalisateur ont donné le ton avec une ouverture rafraîchissante se moquant de lui-même, de sa rupture très publique et de ses humbles débuts avant son statut d’idole.

« Je suis si heureux d’être ici. Michael B. Jordan, et ce soir, Michael B. Hosting. Michael B. Michael B. Blague. Et honnêtement, Michael B. Nervous », a-t-il déclaré. « Michael B. Vulnérable. Mais ne vous inquiétez pas, Michael B. D’accord. Parce que Michael B. En thérapie !

Qui n’aime pas un homme avec un sens de l’humour ? Mike nous a donné un retour sur ses débuts d’acteur à Cornrows sur Tous mes enfants! Il a également plaisanté sur les raisons inattendues pour lesquelles il était difficile de surmonter sa séparation avec Lori Harvey.

“Je viens de vivre ma toute première rupture publique. Maintenant, la plupart des gens après une rupture se disent : « Je vais être en meilleure forme ! Mais j’étais déjà dans Credo forme.”

Au lieu de cela, il a dit qu’il a appris une nouvelle langue pour dire en espagnol qu’il est sur l’application de rencontres Raya. Les dames du casting se sont arrêtées pour tirer leur coup. Ego Nwodim a secoué une robe de mariée au cas où il serait encore pressé de s’installer. “Punkie B. Curious”, a déclaré la lesbienne ouverte Punkie Johnson. “Même les végétaliens ont des jours de triche !”

Mike devient dégoûtant en tant que présentateur tordu de l’émission du matin

Sur un segment du Bonjour aujourd’hui Dans l’émission, Sarah Sherman joue l’animatrice de Cuisine With Francine après que son visage se soit paralysé à partir de 19 heures sur des montagnes russes. Elle et le personnage de la météo de Jordan goûtent de la soupe, des pâtes et du pain italien les lèvres ouvertes dans cette comédie grinçante. Ils ont même joué sur les anciens co-présentateurs couplés TJ Holmes et Amy Robach avec un la belle et le Clochard moment.

Des coups de feu ont été tirés sur Southwest Airlines

Dans cette parodie du sud-ouest, la compagnie aérienne s’excuse pour l’apocalypse du voyage de plus de 16 000 vols annulés pendant les vacances. Ils ont promis de passer des ordinateurs de 2002 à 2008 et de recruter de nouveaux équipages parmi les anciens employés de Waffle House. “Viens vers eux si tu veux, mais ces grosses salopes ne jouent pas !” Le capitaine du salon de Joran a menacé. « Si c’est si important pour vous, marchez ! »

M. State Farm vole votre fille

Jordan joue Jake de State Farm à la perfection avec une touche super drôle. Peu de temps après que Jake ait offert son assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il s’est frayé un chemin dans la maison. La publicité se transforme en thriller d’horreur pour le mari qui est lentement remplacé dans la famille, et même dans son propre lit, par Jake.

“Ce n’est pas un bon voisin !” Day hurle alors que Jake prend le relais. Nous avons définitivement besoin de plus de rôles de comédie noire !

Mike augmente la chaleur et l’enlève comme strip-teaseuse

Les SNL l’équipe a donné aux gens ce qu’ils voulaient, avec Mike servant une tranche de Magic Mike. En guise d’animation pour un enterrement de vie de jeune fille, Vince le pompier (Jordan) sort son gros tuyau. Peu de temps après avoir sauté, verrouillé et twerk pour les dames, la femme enceinte de Vince plante la fête.

En plus d’être un idole d’Hollywood, le Journal pour la Jordanie l’acteur a prouvé qu’il avait la gamme pour un peu de tout. Nous sommes en retard pour des comédies romantiques, des thrillers et des comédies entre les blockbusters d’action de Mike.

Découvrez les performances de Lil Baby de “California Breeze” et “Forever”.