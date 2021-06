Michael B. Jordan sur le saut dans le temps de la saison 2 de ‘David Makes Man’, changements

Des changements majeurs sont en cours dans « David Makes Man ».

Le drame de passage à l’âge adulte de OWN (les mardis 9 EDT / PDT), qui suit David (Kwame Patterson) alors qu’il navigue dans la vie dans le sud de la Floride, est revenu pour la saison 2 la semaine dernière après une pause de 20 mois avec une différence – David a » fait » homme et est un adulte, plus l’adolescent (Akili McDowell) de la première saison.

« C’était vraiment cool d’avancer rapidement et de pouvoir tout voir se dérouler », a déclaré Michael B. Jordan, qui est le producteur exécutif de la série, dans une récente interview. « Habituellement, avec les émissions, vous devez attendre (plusieurs saisons) pour obtenir n’importe quel type de maturité réelle et voir n’importe quel type de transition réelle entre les personnages, mais sur celui-ci, nous avons l’opportunité d’apparaître dans les anciennes versions d’eux-mêmes. »

David, son jeune frère JG (maintenant joué par Arlen Escarpeta), sa mère Gloria (Alana Arenas) et d’autres membres de leur cohorte Homestead Village (ou « The Ville ») ont fait passer le temps au présent. David a maintenant une trentaine d’années et travaille dans le marketing stratégique ; JG est un policier ; et Gloria est sobre depuis 15 ans et parente d’accueil pour les enfants homosexuels.

David est apparemment en proie à une crise de la quarantaine – il devient l’homme de la maison alors qu’il n’est qu’un enfant qui a façonné ce qu’il pense devoir être.

« Que faites-vous lorsque vous regardez autour de vous et (réalisez) que c’est mon rôle et que ce rôle est dépassé ? » le créateur Tarell Alvin McCraney dit que David se demande. McCraney dit l’idée que « je peux juste être et encore être d’une grande valeur » n’est pas assez parlé, surtout pour David. « On nous apprend que nous devons être deux fois plus bons, travailler deux fois plus dur, arriver deux fois plus tôt. »

La nouvelle saison n’est pas la dernière que les téléspectateurs verront du jeune David, alors qu’il revient dans la psyché de sa version adulte et que ses dernières années d’adolescence à l’école préparatoire de Hurston se déroulent dans un épisode de flashback.

« Nous voulions nous assurer que les gens se souviennent profondément de ce que David a fait en tant que jeune, et ensuite pouvoir y aller … » Oh, tu le fais toujours en ce moment, tu es toujours 15 ans plus tard … engageant le monde comme un 15 ans », dit McCraney.

McCraney, connu pour sa méditation réfléchie sur la masculinité noire et la queerness dans son scénario de « Moonlight », lauréat d’un Oscar en 2016, et le producteur exécutif Dee Harris-Lawrence apportent des ruminations similaires dans « David Makes Man ».

Harris-Lawrence dit que la salle des écrivains est devenue un espace sûr pour raconter des histoires honnêtes imprégnées de sexualité et d’identité de manière naturelle.

McCraney dit qu’il veut explorer comment le traumatisme « continue d’apparaître, comment il ne va nulle part, ou comment il peut en quelque sorte se calcifier et vous faire penser, croire (et) sentir que vous allez réellement de l’avant quand … vous n’êtes pas en fait, vous nagez, vous restez simplement à flot. »

David a souvent du mal à changer de code – changer son comportement et sa langue pour s’adapter à l’école, à la maison, à The Ville – un jeu qui ne semble pas devenir plus facile à l’âge adulte, malgré le fait de laisserses routines et ses monologues internes le guident à chaque étape de sa journée.

Les écrivains » Clair de lune » :‘Ceci va à tous ces garçons noirs et bruns’

« Nous avons eu certains niveaux de changement de code; je pense que c’est une défense », a déclaré Jordan. « Parfois, nous faisons cela pour presque mettre les autres à l’aise, pour atténuer certaines choses ou pour nous pencher sur un aspect », dit-il.

Dans la saison 1, David a commencé à travailler pour remédier à son traumatisme intérieur, causé en partie par le meurtre de sa figure paternelle Sky (Isaiah Johnson), dont il a été témoin.

« Je pense que les femmes ont beaucoup à voir avec » aider David à faire face à un traumatisme, dit Harris-Lawrence. « Vous voyez le parcours de toutes les choses qu’il fait habituellement dans sa vie et qui (ne) fonctionnent plus aussi bien. Et les femmes disent qu’il n’en a plus besoin. »

« Une nouvelle norme » :Michael B. Jordan bouscule les films d’action avec son film de Tom Clancy « Sans remords »

On ne sait pas encore si l’adulte David atteindra une percée, mais il se débat avec ce que signifie réussir et être en sécurité: dans la saison 1, il essayait juste de vivre, mais la deuxième saison se demande ce qu’il fera quand il aura plus de respiration. place pour s’épanouir.

« Nous voyons des flashbacks de la façon dont ses situations présentes sont affectées par son passé, (et) tout n’est pas compris; tout n’est pas boutonné », a déclaré Jordan.

McCraney dit que la saison explique comment David « manque des éléments essentiels à la vie : manque le luxe de la paix, manque l’intimité des relations, la joie de la famille. Et il se demande « Comment ? après avoir fait tout ce qu’il doit faire pour survivre. »

« Le moi que vous ne pouvez pas voir » :Le prince Harry, Lady Gaga, Glenn Close et Oprah font des révélations émotionnelles

Alors que la dernière saison s’attaque de front aux traumatismes persistants, la fondatrice du réseau vient à l’esprit : Oprah Winfrey a passé une grande partie de sa carrière à mettre en lumière des problèmes auparavant tabous, et son dernier livre, sa tournée et sa série Apple TV+ « The Me You Can’t Voir » tous se concentrent sur le dépassement des traumatismes.

« Vous n’obtenez pas une émission comme celle-ci à l’antenne sans que quelqu’un comme Oprah se présente et dise: » Hé, c’est une conversation critique que je commence dans ma vie personnelle et mon travail personnel sur d’autres plateformes » McCraney parle de l’impact de Winfrey. « C’est une conversation à laquelle je veux que les gens qui me ressemblent se présentent et voient qu’ils peuvent en faire partie. »