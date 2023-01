Michael B. Jordan serait en couple avec le mannequin britannique Amber Jepson

Michael B.Jordanie n’a jamais été un amateur de relations publiques avant de sortir avec Lori Harvey, mais maintenant, tout le monde veut savoir avec qui il passe à autre chose.

Alors que la mondaine débute sa nouvelle relation avec Damson Idris sur les réseaux sociaux, la Credo l’acteur serait blotti avec son propre Britannique. Selon des rapports de Le soleilla femme de 35 ans serait “en secret” et “amoureuse” d’Amber Jepson, une pin-up en bikini de 26 ans.

Depuis l’achat une participation minoritaire dans première ligue côté Bournemouth à la fin de l’année dernière, Jordanie passe plus de temps en Angleterre. Des amis de la Jordanie auraient déclaré à la publication que sa «tête a été tournée» par Amber et le couple a eu plusieurs conversations pendant son séjour à l’étranger.

Les Panthère noire L’acteur a répondu à certains de ses messages sur les réseaux sociaux, et la semaine dernière, Amber a partagé une capture d’écran de lui en train d’aimer une histoire Instagram, en écrivant: “Wifed off now.” Le mannequin aurait dit à des amis qu’elle était ravie de “voir où la relation peut aller”.

“Ce n’est que le début, mais Amber et Michael s’aiment beaucoup”, a déclaré un ami du soi-disant couple. Le soleil. «Ils forment un beau couple mignon et sont tous les deux financièrement indépendants. Surveillez cet endroit.”

Apparemment en réponse aux rumeurs sur sa relation, Amber s’est rendue sur Instagram lundi avec une simple légende: “Minding mine”.

Et avec ça, il semble que nous n’obtiendrons pas de réponses d’elle de si tôt.

Quant à Michael B. Jordan, il fait profil bas depuis sa rupture avec Lori Harvey en juin 2022 après plus d’un an de fréquentation. Au moment de leur séparation, une source a déclaré qu’ils étaient “complètement navrés” et “s’aiment toujours”.

Maintenant, il semble que les deux parties aient officiellement évolué, mais nous ne verrons probablement pas beaucoup de PDA de Jordanie cette fois-ci.