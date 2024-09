Michael B. Jordan réalisera et jouera dans le remake de « Thomas Crown Affair »

EXCLUSIF: Après avoir battu des records au box-office pour un premier film de réalisateur avec Credo III, Michael B. Jordan semble avoir trouvé son prochain rôle de réalisateur de haut niveau. Des sources ont déclaré à Deadline que Jordan avait signé pour réaliser L’affaire Thomas Crown pour Amazon MGM Studios, qui distribuera le film en exclusivité dans les cinémas du monde entier.

Comme indiqué précédemment, Jordan devrait également jouer dans le film et le produire via sa bannière Outlier Society aux côtés d’Elizabeth Raposo. Outlier Society a un contrat de premier aperçu du film et un contrat global de télévision avec Amazon MGM.

Ceci marque le troisième L’affaire Thomas Crown Le film, dont le dernier en date remonte à 1999, date à laquelle Pierce Brosnan a joué le rôle d’un riche playboy qui aime voler des œuvres d’art pour son passe-temps, mais qui rencontre son égal en la personne d’un enquêteur d’assurance (Rene Russo), qui tombent rapidement amoureux l’un de l’autre. Le film original de 1968 associait Steve McQueen et Faye Dunaway et a été réalisé par Norman Jewison.

Bien que Thomas Crown ne soit pas impliqué dans autant d’altercations physiques qu’un James Bond ou un Ethan Hunt, il apporte ce charisme dans un personnage que l’industrie recherche toujours et donne à Jordan un autre personnage à plusieurs niveaux dans lequel plonger.

Jordan et Outlier ont développé le projet depuis un certain temps et, après avoir récemment terminé la production du prochain film événement de Ryan Coogler chez Warner Bros., Jordan était prêt à se replonger dans la réalisation après le succès de Credo III.

Maintenant que Jordan est à bord pour réaliser et jouer le rôle principal, la prochaine priorité est de trouver sa co-star pour enflammer l’écran ; étant donné ce que les rôles précédents ont fait pour leurs protagonistes féminins respectifs, le rôle est sûr d’attirer l’attention de nombreuses stars de la ville.

Drew Pearce a écrit le scénario. Une version précédente avait été écrite par Wes Tooke et Justin Britt-Gibson, et était basée sur le film original. Les détails de l’intrigue sont gardés secrets.

Patrick McCormick et Marc Toberoff seront également producteurs sur L’affaire Thomas CrownAlan Trustman (scénariste du film original de 1968) est producteur exécutif.

Jordan a précédemment réalisé et joué pour MGM dans Credo IIIqui a réalisé un record de 58,6 millions de dollars à son lancement, marquant le meilleur démarrage jamais enregistré pour un film sportif. Le film, que Jordan a également produit via Outlier, a rapporté 276 millions de dollars au box-office mondial, prouvant que Jordan et sa société ont la capacité de produire des succès mondiaux.

Le film lui a également permis de montrer sa gamme en livrant ces séquences de boxe viscérales pour lesquelles le Rocheux La franchise est connue pour avoir ajouté sa propre touche dans les scènes de tournage en utilisant un style d’anime qu’il a adoré en grandissant. Il a également montré sa touche avec des scènes en dehors du ring avec ses acteurs où aucun coup de poing n’est jamais lancé.

La Jordanie est représentée par M88 et WME.