Michael B Jordan réagit enfin à sa rupture avec Lori Harvey – Hollywood Life

Crédit d’image : Evan Agostini/AP/Shutterstock

Michael B.Jordanie ne regarde pas en arrière après sa séparation de la magnifique Lori Harvey. «Je crois fermement que ce qui est pour vous est ce qui est pour vous, et sortir de cette situation – ne pas lui donner, vous savez, aucune énergie ni aucune sorte de mouvement à partir de cela – c’est vous savez, c’était une expérience pour moi de grandir et d’apprendre”, a déclaré l’acteur de 35 ans à CBS. Gayle King lors d’une récente interview, partagée le 8 février. Panthère noire star déclare que l’année à venir sera toute à lui.

“Je suis dans ma lumière en ce moment”, a-t-il poursuivi lors de l’interview. “C’est mon année Jordan, je veux dire ça. C’est mon année. Il se passe tant de choses, tant de bénédictions, tant de grandes choses. C’est à un moment de ma carrière où il n’y a pas beaucoup de gens qui me disent « non » et tout est grand ouvert. »

« C’est mon année » : @Michaelb4jordan reprend son rôle principal dans @creedmovie – et fait ses débuts en tant que réalisateur. Il s’ouvre à @GayleKing sur la façon dont le film l’a “poussé” au-delà de ses “limites personnelles” – et partage comment il redonne à sa communauté. pic.twitter.com/kvjR7zeNdm – Matins CBS (@CBSMornings) 8 février 2023

Michael et son ex mannequin, 26 ans, se sont séparés en juin après un an ensemble. “Michael et Lori ont tous les deux le cœur brisé”, a déclaré un initié PERSONNES à l’époque. “Ils s’aiment toujours. Ils ont passé de bons moments ensemble et ont fait ressortir le meilleur l’un de l’autre. Michael a beaucoup mûri au cours de leur relation et était prêt à s’engager sur le long terme. Il a baissé sa garde avec elle, s’ouvrant émotionnellement dans une relation amoureuse pour la première fois. Ils ont passé de bons moments ensemble et ont fait ressortir le meilleur l’un de l’autre.

Quelques semaines après la nouvelle, cependant, le Credo L’acteur avait purgé son compte Instagram de toute trace de l’ancienne relation – un indice que la rupture n’avait pas nécessairement été agréable. À peu près au même moment, Lori a dit Nous hebdomadaire qu’elle cherchait une relation solide comme des parents Steve Harvey et Marjorie Elaine Harvey ont. Steve a adopté Lori lorsqu’il a épousé sa mère en 2007.

“Ce sont définitivement mes objectifs de couple”, a-t-elle déclaré à la sortie fin juin. “Je parlais littéralement à ma mère au téléphone plus tôt et elle me disait ce qu’elle avait offert à mon père pour leur anniversaire demain et je me suis dit:” Wow, vous êtes littéralement des objectifs. C’est ce que je veux un jour.”

