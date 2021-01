Monde désolé, Lori Harvey revendique Michael B. Jordan pour elle-même.

Surtout les photos torse nu.

Jordan a publié dimanche d’impressionnantes photos de maillots de bain d’un endroit tropical sur Instagram avec la légende «Spf 1000 pls». La star de « Creed » avait beaucoup d’admirateurs dans les commentaires de l’article. Y compris sa petite amie récemment annoncée.

« Mine » a écrit Harvey dans les commentaires à côté d’un emoji ludique.

L’homme le plus sexy du monde 2020, Jordan, 33 ans, et le mannequin Harvey, 24 ans, ont officialisé leur relation naissante plus tôt ce mois-ci avec des publications Instagram séparées. Les messages ont augmenté la vapeur depuis lors.

Comme l’a écrit dimanche l’ami et le basketteur Dwyane Wade sur le post Instagram de Jordan: « Ce n’est pas possible que vous mettiez toute la bouteille d’huile par vous-même, frère? »

C’est officiel: Michael B.Jordan et Lori Harvey sortent avec deux messages romantiques

Jordan a posté une scène de neige romantique avec Harvey il y a une semaine pour marquer son 24e anniversaire. Dans les commentaires, Harvey a écrit: «Mon bébé».

L’animateur de télévision Steve Harvey, qui est le beau-père de Lori Harvey, a partagé ses réflexions sur l’épisode de vendredi de « The Steve Harvey Morning Show » quand l’un de ses co-animateurs a posé des questions sur la relation.

« J’aime celui-ci », a déclaré Harvey. «J’ai toujours mon œil sur lui. Je veux dire que je l’aime bien, mais comme je le dis à tous, ‘Je pourrais vous aimer, je pourrais peut-être vous approuver, mais j’ai une section de la taille d’un pouce de mon cœur remplie de rien mais de la haine pure pour votre (juron). Juste au cas où j’en aurais besoin ».

Harvey a déclaré qu’il n’avait aucun problème avec Jordan et pense qu’il est un « gars sympa », mais cela peut facilement changer.

« Parce que tu n’es pas l’homme le plus sexy du monde pour moi! Soyons clairs à ce sujet », a déclaré Harvey.