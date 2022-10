Michael B. Jordan parle de la réalisation de “Creed 3” et de son retour à Marvel

Michael “Booked and Busy” Jordan est de retour comme on ne l’avait jamais vu depuis Credo 3.

Dans le nouveau film, Jordan reprend le rôle-titre d’Adonis Creed. Il a également relevé un nouveau défi derrière la caméra en tant que réalisateur pour la première fois. Dans une interview exclusive avec Rachel Lindsay, En plus rapporte que Michael B.Jordanie discuté de se mettre en forme au combat, de se préparer pour ses débuts en tant que réalisateur de Credo 3et son retour potentiel à merveille.

L’idole est connue pour ses muscles déchiquetés dignes d’évanouissement, mais s’entraîner pour le Credo la franchise est un autre niveau. Jordan a expliqué que son corps de boxeur sur grand écran était un travail acharné pour la magie du cinéma.

“D’accord, je vais être clair. Donc Creed à l’écran est un peu irréaliste, vous voyez ce que je veux dire ? Ce n’est pas du tout une affaire de tous les jours. Je vais être réel. Mais quand il s’agit de jouer des personnages fictifs, vous voulez donner aux gens cette expérience de regarder plus grand que nature à l’écran », a révélé Michael.

Jordan a décrit un régime aussi exténuant que n’importe quel montage d’entraînement, ainsi que les exigences du tournage.

« Pour moi, c’est manger toutes les trois heures, boire un gallon d’eau par jour, s’entraîner deux fois par jour. Essayer de dormir. Le repos est vraiment important, mais quand vous êtes au milieu d’un projet, je suis sûr que les voyages et tout ça, c’est difficile d’avoir une bonne nuit de repos, mais le sommeil est vraiment important. Et juste être cohérent », a-t-il poursuivi. «La boxe vous resserre naturellement. Être sur le ring, avoir un excellent cardio, bouger, votre corps commence à se resserrer avec le temps.

En plus de son expérience de Jordan en tant qu’acteur tout au long de sa vie, il cite ses anciens réalisateurs comme sources d’inspiration. Ryan Coogler et Denzel Washington tous deux ont offert un soutien et un mentorat lors de sa première fois dans le fauteuil du réalisateur.

“Je pense que plus j’ai été sur les plateaux, plus j’apprends de tout le monde. Toutes les pièces en mouvement, tous les chefs de département, tout ce qui entre dans un film ou une émission de télévision. Je pense qu’avec le temps, étant devant la caméra, tu commences à avoir une opinion plus forte. Vous voulez voir comment les caméras sont placées. A quoi ressemble l’éclairage ? Quelles histoires racontons-nous ? réfléchit-il.

“Et je pense qu’au fil des ans, surtout après avoir travaillé avec Ryan sur notre premier film ‘Fruitvale Station’, je pense que pouvoir voir quelqu’un qui me ressemble, du même âge, en quelque sorte commander le plateau et réaliser le film, c’est définitivement m’a donné ce genre de sentiment que je pouvais le faire aussi », a-t-il poursuivi.

Le nouveau réalisateur déploie peut-être ses ailes dans les coulisses, mais ses jours de premier plan ne sont pas encore terminés. Rachel a rejoint Michael sur le tournage de sa campagne pour la marque Chase Sapphire Reserve.

Un avenir avec Marvel

Le joueur de 35 ans a retrouvé son Panthère noire famille de franchise cette semaine à la première de Panthère noire: Wakanda pour toujours. Il a illuminé le tapis noir dans un costume Louis Vuitton jaune soleil inspiré de Virgile Abloh.

La manigances stupides avec co-vedette Lupita Nyong’o a continué. “Nous sommes de retour!” a-t-elle crié à la caméra sur un Tiktok de Michael remplissant le #PushUpChallenge dans son goutte à goutte de créateur.

Lorsqu’on lui a demandé si la star reviendrait dans l’univers cinématographique Marvel, Jordan ne dira jamais “jamais”. En tant que fan lui-même, il a qualifié l’opportunité de jouer à Killmonger de “rêve devenu réalité”.