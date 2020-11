Michael B.Jordan et Lori Harvey repérés avant Thanksgiving

Michael B.Jordan est l’homme le plus sexy du monde

On dirait GensL’homme le plus sexy du monde a trouvé quelqu’un avec qui sculpter la dinde.

Michael B. Jordan a été repéré avec Lori Harvey, sa nouvelle petite amie, selon la rumeur, sur un vol de Los Angeles à sa ville natale d’Atlanta la veille de Thanksgiving. Selon photos obtenues par TMZ, les deux sont sortis du tarmac d’un vol ensemble vêtus de combinaisons de survêtement presque identiques. Comme des vacances douillettes!

Bien que l’on ne sache pas quel est l’état de leur relation à ce stade, le Panthère noire étoile, 33 ans, dit Gens lors de son entretien avec le plus sexy homme vivant qu’il est célibataire. En fait, il a déploré son statut de solo au point de vente, admettant: “Ayant des gens qui sont mariés autour de moi, un thème récurrent est” Vous savez quand vous savez “. Et c’est l’une des choses les plus frustrantes à entendre en tant que célibataire. Je pensais en quelque sorte connaître quatre ou cinq fois, et cela n’a pas vraiment bien fonctionné pour moi. “