Les adorables noms d’animaux de Michael B.Jordan et Lori Harvey

Michael B. Jordan et Lori Harvey profitent d’une escapade romantique à St. Barth.

Au cours du week-end, le joueur de 33 ans Panthère noire l’acteur et le mannequin de 24 ans ont été aperçus en train de profiter du soleil sur un yacht. Du jet-ski et de l’embarquement à la détente et à la dégustation de boissons, le couple a tout fait. Ils n’avaient pas non plus peur de faire leurs valises sur le PDA et ont été photographiés en train de se câliner sur un paddleboard.

Harvey a partagé quelques clichés de leurs vacances sur Instagram Stories, y compris un selfie miroir du duo.

Ce n’est pas leur seul voyage récent. Juste avant Thanksgiving, le Credo La star et l’actrice ont été aperçues en voyage dans son État d’origine, la Géorgie. Ils ont ensuite sonné le Nouvel An dans l’Utah, où ils semblaient faire du snowboard.

Et tandis que Jordan et Harvey suscitaient des rumeurs d’amour au milieu de ces voyages, ils n’ont « officialisé leur relation sur Instagram que le 10 janvier. Depuis lors, ils ont continué à se montrer leur affection sur les réseaux sociaux et à célébrer des étapes plus importantes. , comme l’anniversaire de Harvey le 13 janvier.