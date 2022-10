Michael B. Jordan et d’autres assistent à l’ouverture à domicile des Atlanta Hawks

Les étoiles étaient dehors !

Tout le monde et leur maman se sont arrêtés pour le match d’ouverture à domicile des Atlanta Hawks qui a fait ressortir Michael B.Jordanie, Jonathan Majors, Porsha Williams et son boo thang Simon Guobadia, Kandi Burrus, 2 chaînes, Lil Yachty, Quavoet beaucoup plus.

Les Hawks ont lancé la saison régulière 2022-23 de la NBA contre les Houston Rockets lors d’une soirée passionnante avec des cadeaux de fans et un duo dynamique Trae jeune et garde All-Star NBA 2022 Dejoute Murray.

Regardez toutes les sélections ci-dessous :

Le repérage agréablement surprenant des Majors et de Jordan survient après que les deux se soient affrontés dans la bande-annonce bourdonnante de « Creed III » qui a envoyé les fans de la franchise à succès dans une frénésie.

Dans le trio très attendu, Adonis Creed (Michael B. Jordan) a prospéré à la fois dans sa carrière et dans sa vie de famille. Lorsqu’un ami d’enfance et ancien prodige de la boxe, Damian (Jonathan Majors), refait surface après avoir purgé une longue peine de prison, il a hâte de prouver qu’il mérite sa chance sur le ring. La confrontation entre anciens amis est plus qu’un simple combat. Pour régler le compte, Adonis doit mettre son avenir en jeu pour combattre Damian, un combattant qui n’a rien à perdre.

Regardez la bande-annonce ci-dessous :

BOSSIP était présent pour une conférence de presse avec Michael B. Jordan et lui a demandé ce qu’il avait fait pour se préparer mentalement et émotionnellement à ce nouveau défi.

“[I was] Tenir pour la vie chère! Jordan a déclaré à BOSSIP. “Non, c’était, euh, j’ai envie de sortir du confinement, de la quarantaine, vous savez, c’est là que se déroulait une grande partie de cette pré-production et de cette préparation.” “Donc, il se passait beaucoup de choses dans le monde et, vous savez, c’était mon évasion, souvent je plongeais dans ce monde et créais cette histoire. Mentalement pour moi, je ne pouvais rien faire pour me préparer à cela. Tout ce que je pensais faire, ce n’était pas suffisant. Donc la méditation : très utile. Vous savez, je pense que la méditation était vraiment importante pour moi. Le simple fait de parler à beaucoup de réalisateurs qui ont vécu cela auparavant m’a vraiment donné une idée aussi proche que possible de ce que les expériences allaient être, sans le traverser moi-même. Je me suis donc appuyé sur ces conversations et ces conseils. “Je viens de finir de travailler avec Denzel, vous savez, juste avant ce projet. J’avais donc cette sagesse, vous savez, et le soutien qui était là. Donc ça m’a beaucoup aidé pendant la préparation. Donc je pense mentalement pour moi, en prenant juste un jour à la fois, mais en même temps toujours planifier, vous savez, 10 pas en avant. “Alors c’était, quoi que tu puisses faire sur le moment pour te sentir mieux, tu vois ce que je veux dire ? Et aidez-vous à faire face et préparez-vous également pour la journée et les semaines à venir. C’est ce que tu dois faire.

“Creed III” arrive dans les salles le 3 mars 2023.