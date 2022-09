Michael B. Jordan et d’autres assistent à Canelo Vs. Fête GGG

‘Creed III’ arrive

Michael B.Jordanie était à l’avant-plan de l’exclusif Canelo contre. Triple G Cocktail Hennessy VSOP qui a fait ressortir Dascha Polanco, DeMarcus Cousins, Julia Renardet plus encore à l’arène T-Mobile à Las Vegas.

Jordan, qui a fait profil bas depuis sa rupture tumultueuse avec Lori Harveya été repéré au bord du ring lors du combat très attendu qui s’est terminé avec Canelo clôturant sa trilogie Triple G avec une victoire unanime.

Regardez toutes les sélections ci-dessous :

Cela vient après que l’idole d’Hollywood a annoncé que Canelo avait un rôle dans le prochain film “Creed III”.

On ne sait pas si Canelo a un rôle majeur ou un camée dans le trio tant attendu mettant en vedette Jonathan Majors en tant que personnage prétendument méchant soupçonné d’être le fils de Clubber Lang.

Vous vous souviendrez peut-être de la star de 32 ans qui pulvérise la culotte avec des photos BTS de son entraînement avec Jordan à Venice Beach.

Ryan Cooglerqui a écrit et réalisé le premier film, a partagé qu’il était heureux de passer le flambeau à Michael alors qu’il se lance dans son voyage de réalisateur.

« Les films de Sylvester StalloneLa franchise Rocky a toujours été importante pour moi et ma famille. Ce fut un honneur d’aider à donner vie à la franchise Creed avec Sly, Michael, Tessa, Irwin et toutes les parties créatives impliquées », a déclaré Coogler.

«Je ne pourrais pas être plus ravi de voir Mike dans le fauteuil du réalisateur du troisième volet. L’équipe de Proximity et moi-même sommes enthousiasmés par l’histoire que Keenan et Zach ont créée et nous avons hâte de contribuer à lui donner vie.