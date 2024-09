Michael B. Jordan dirigera et jouera dans le remake de Thomas Crown Affair sur Amazon MGM

Michael B. Jordan a son prochain projet en préparation, et il le verra à nouveau assumer la double fonction de réalisateur et de star. L’acteur bien-aimé n’a jamais caché ses aspirations cinématographiques et est passé derrière la caméra pour la première fois avec Credo IIIIl se consacrera ensuite à un remake de TL’affaire Thomas Crown pour Amazon MGM Studios, qui lui avait précédemment confié le rôle principal du film.

Selon un nouveau rapport de Date limiteJordan fera double emploi sur L’affaire Thomas Crownmarquant son premier retour en tant que réalisateur depuis Credo IIILe film devrait également bénéficier d’une large diffusion en salles dans le monde entier, tout comme Credo III Jordan produira également pour sa bannière de production Outlier Society aux côtés d’Elizabeth Raposo.

Ce sera la troisième fois L’affaire Thomas Crown arrive sur grand écran, après le film de Steve McQueen de 1968 et le remake de 1999 avec Pierce Brosnan. Le scénario de cette nouvelle itération a été écrit par Drew Pearce.

Jordan va passer à L’affaire Thomas Crownr après avoir terminé le tournage de son prochain partenariat avec le réalisateur de Black Panther et Creed, Ryan Coogler. Ils ont récemment travaillé ensemble sur un film de vampires rempli de stars chez Warner Bros.

La carrière de réalisateur de Michael B. Jordan



Jordan est devenu le réalisateur de la franchise Creed dans son troisième volet, et il a clairement indiqué après cette expérience qu’il était prêt à faire plus. En apparaissant sur Bonjour l’Amérique L’année dernière, Jordan a déclaré qu’il était impatient de réaliser un autre film et de mettre en pratique tout ce qu’il venait d’apprendre.

« Je dois le faire », a déclaré Jordan lorsqu’on lui a demandé s’il voulait à nouveau réaliser un film. « Toutes les leçons que j’ai apprises lors de ce premier essai, je veux m’y remettre et le refaire. J’adore ça. J’adore ça. » Au cours de l’interview, Jordan a également parlé de son aspect préféré de la réalisation ainsi que des difficultés de réaliser et de jouer dans le même film.

« En tant qu’acteur, je pense que vous faites toujours partie de la vision de quelqu’un d’autre et vous essayez de faire de votre mieux, au mieux de vos capacités », a-t-il déclaré. « Mais lorsque vous avez une vision en tête – et que vous pouvez la voir clairement –, faire en sorte que d’autres personnes voient exactement la même chose que vous, je pense que c’est vraiment satisfaisant. » Il a ajouté : « Pouvoir me préparer, m’entraîner et me préparer pour le jour suivant de tournage – c’est probablement… ce qui a été le plus difficile pour moi. »