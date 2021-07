Michael B. Jordan commence à travailler sur un projet en Inde | Nouvelles des gens

New Delhi: La star hollywoodienne Michael B. Jordan a attiré une importante base de fans dans le monde entier avec sa présence à l’écran dans des films comme « Fruitvale Station », « Creed » et en tant que super-vilain de la bande dessinée Erik Killmonger dans « Black Panther ». Il a fait part de ses réflexions sur le travail dans le cinéma hindi.

Au fil des ans, plusieurs stars internationales, dont Sylvester Stallone, Will Smith, Denise Richards, Clive Standen, Ben Kingsley et Toby Stephens, entre autres, ont parcouru Bollywood, dans des rôles à part entière ou des apparitions en camée. Jordan, qui compte plus de 17,7 millions de fans sur Instagram et 1,3 million sur Twitter, a-t-il déjà pensé à travailler dans un film en hindi ?

Pat est venu la réponse de Jordan à IANS: « En fait, je l’ai. »

« Dans le sens où j’y ai pensé. J’aime les gens. L’Inde est un endroit où je n’ai jamais eu l’occasion d’aller pour l’instant. Mais (j’)adorerais travailler sur un projet là-bas. Comme une production conjointe sur quelque chose. Je pense que ce serait plutôt cool », a ajouté l’acteur.

La dernière sortie de Jordan était « Sans remords », sur OTT en avril. Le film l’emmène dans le monde de l’espionnage et des opérations militaires de l’auteur à succès Tom Clancy. Réalisé par Stefano Sollima, le film tourne autour du roman du même nom de Clancy en 1993 et ​​le présente comme John Clark.

Le film met également en vedette Guy Pearce, Jamie Bell, Jodie Turner-Smith, Luke Mitchell, Brett Gelman, Colman Domingo, Lauren London et Jacob Scipio dans des rôles clés. Il est sorti sur Amazon Prime Video.