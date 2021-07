Michael Avenatti fera appel de la peine et de la condamnation dans l’affaire d’extorsion Nike

L’éminent avocat Michael Avenatti a déclaré jeudi qu’il ferait appel de sa peine et de sa condamnation pour tentative d’extorsion de Nike.

Avenatti, qui s’est fait connaître en représentant l’actrice porno Stormy Daniels dans ses batailles juridiques contre le président de l’époque, Donald Trump, a été condamnée à 30 mois de prison pour le programme Nike au début du mois. Avenatti a été reconnu coupable d’avoir tenté d’extorquer jusqu’à 25 millions de dollars à Nike en menaçant de révéler des informations prétendument préjudiciables sur l’entreprise.

Un avocat d’Avenatti, Scott Srebnick, a déposé une document avec le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York, indiquant qu’Avenatti contestera la peine, en plus de la condamnation sous-jacente. L’appel couvrira également les ordonnances avant le procès, le procès et après le procès dans l’affaire. Avenatti fait appel de l’affaire devant la 2e Cour d’appel des États-Unis, basée à New York.

Srebnick n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, et il n’était pas clair d’après le dossier sur quelle base juridique Avenatti entend fonder sa réclamation.

L’avis d’appel intervient alors qu’Avenatti fait face à des obstacles provenant de plusieurs directions.