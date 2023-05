Michael Atherton: Jonny Bairstow sur Ben Foakes est le «bon choix» pour l’Angleterre pour Ashes | Nouvelles du cricket

Le retour de Jonny Bairstow dans l’équipe d’Angleterre aux dépens de Ben Foakes pour le prochain match test contre l’Irlande était le « bon choix », déclare Michael Atherton de Sky Sports Cricket.

Bairstow n’a pas joué pour l’Angleterre depuis qu’il s’est cassé la jambe et s’est disloqué la cheville en septembre, Foakes impressionnant avec les gants et la batte lors de la série de tests d’hiver au Pakistan et en Nouvelle-Zélande que l’homme du Yorkshire a manqué.

La décision de sélection de l’Angleterre a été rendue encore plus difficile car Harry Brook, qui a remplacé Bairstow au n ° 5 dans l’alignement des frappeurs lors du dernier test contre l’Afrique du Sud, s’est depuis fait un choix définitif après avoir déjà marqué 809 points en 10 manches de test, dont quatre siècles à une moyenne de 80,9.

Malgré une telle cohérence déjà répandue dans l’équipe, après les démonstrations palpitantes de Bairstow avec la batte pour l’Angleterre l’été dernier qui comprenait quatre siècles en cinq manches contre la Nouvelle-Zélande et l’Inde, Atherton pense qu’il a gagné une place immédiate dans l’équipe anglaise lorsqu’il est « pleinement en forme ». , même si c’est au détriment de Foakes.

« Je pense que c’est le bon choix et je pense que c’est le point de vue minoritaire de tester l’eau sur les réseaux sociaux », a déclaré Atherton.

« Le problème pour les gardiens de guichet est qu’une seule personne peut faire le travail et Foakes, bien sûr, est un gardien de guichet exceptionnel et il a plutôt bien réussi pour l’Angleterre.

« Mais Jonny Bairstow, la façon dont il a joué l’été dernier, Brendon McCullum avait dit qu’une fois qu’il serait en forme, il reviendrait dans l’équipe.

« Certaines personnes disent qu’il devrait ouvrir mais ce n’est pas un ouvreur, il a ouvert une fois au cricket de première classe et n’a jamais ouvert au cricket de test.

« Il s’est avéré être un batteur de gardien de guichet exceptionnel au cours des années où il l’a fait. Il l’a fait en 49 matchs de test pour l’Angleterre mais ne l’a pas vraiment fait depuis 2019.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’Anglais Jonny Bairstow a marqué 97 courses sur 88 balles pour le deuxième XI du Yorkshire à son retour d’une jambe cassée qu’il a subie sur un terrain de golf l’année dernière



« C’est vraiment le problème, c’est un problème de forme physique. Il a eu une très mauvaise fracture de la jambe lorsqu’il est tombé sur le terrain de golf et le portier est une chose physiquement ardue pendant cinq jours.

« Vous devez donc croire qu’il est parfaitement apte à faire le travail. Il est revenu pour le Yorkshire et a fait un peu de maintien mais pas tant que ça et le personnel médical en sait clairement plus que moi.

« Une fois qu’il sera en forme, je pense qu’il est juste qu’il soit de retour dans l’équipe et c’est la seule façon de le faire revenir dans l’équipe.

« Vous ne pouvez pas déplacer Harry Brook du n ° 5 compte tenu de la façon dont Brook a joué au cours des mois d’hiver, aussi difficile que cela soit pour Ben Foakes, je pense que c’est le bon choix. »

« Pas le dernier » de Foakes pour l’Angleterre

Bien que Foakes semble désormais être en marge de l’équipe d’Angleterre pour les Ashes, Atherton pense qu’il peut garder espoir car en cas de blessure, il sera l’un des premiers appelés.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Nasser Hussain décompose le talent au bâton de Harry Brook et explique pourquoi l’Angleterre devrait chercher à investir en lui



« La doublure argentée pour Ben Foakes est qu’il est vraiment là si quelque chose devait arriver », a ajouté Atherton.

« Si Bairstow se blesse, alors Foakes entre clairement et la prochaine tournée de l’Angleterre après les Ashes est dans le sous-continent et ils pourraient opter pour un équilibre différent de l’équipe là-bas avec deux des trois spinners peut-être dans l’équipe.

« Ils pourraient penser que Ben Foakes est l’homme pour assumer ce rôle alors.

« Ce n’est pas le dernier de Ben Foakes, j’en suis sûr et il a prouvé qu’il était un gardien de premier ordre quand il a joué. »

C’est quand les Cendres ?

Stokes dirigera l’Angleterre pour la première fois dans une série Ashes, les hôtes cherchant à retrouver l’urne pour la première fois depuis 2015, et – après un test de quatre jours contre l’Irlande – tout commencera à Edgbaston le 16 juin.

La série passera ensuite à Lord’s (28 juin-2 juillet) et à Headingley (6-10 juillet), théâtre des exploits de Stokes en 2019, avant de se terminer à Emirates Old Trafford (19-23 juillet) et au Kia Oval (juillet 27-31).

Regardez tous les matchs des Ashes masculins et féminins en direct sur Sky Sports. Vous pouvez également suivre des vidéos et des commentaires textuels superposés sur les plateformes numériques de Sky Sports. La couverture en direct du premier test est en direct du 16 au 20 juin sur Sky Sports Cricket.