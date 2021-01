Michael Apted, un réalisateur polyvalent dont les films étaient aussi variés que le film de James Bond «Le monde ne suffit pas» et les drames biographiques «Gorillas in the Mist» et «Coal Miner’s Daughter», et qui a laissé sa marque la plus durable avec le « La série documentaire Up », qui a suivi la vie d’un groupe de Britanniques à sept ans d’intervalle pendant plus d’un demi-siècle, est décédée jeudi à son domicile de Los Angeles. Il avait 79 ans.

Son agent aux États-Unis, Roy Ashton, a confirmé le décès mais n’a pas précisé de cause.

M. Apted, qui était britannique, était chercheur à la télévision Granada en Angleterre lorsqu’il a aidé à choisir les 14 enfants, tous 7, qui sont devenus les sujets de «Seven Up !,» le documentaire initial de la série «Up», réalisé par Paul Almond et diffusé à la télévision britannique en 1964.

Le film était destiné à être unique, mais M. Apted a repris le ballon sept ans (plus ou moins) plus tard, en tant que réalisateur de «7 Plus Seven», diffusé en Angleterre à la fin de 1970, dans lequel il a interviewé le même enfants, maintenant à un stade de vie plus développé.

Puis vint «21 Up» en 1977, «28 Up» en 1984 et ainsi de suite, avec de nouveaux versements tous les sept ans, tous dirigés par M. Apted. «63 Up» est sorti en 2019.