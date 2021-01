Le directeur général d’ITV, Kevin Lygo, a souligné la longue association d’Apted avec le diffuseur qui comprenait la série Seven Up.

«Chez ITV, nous sommes profondément attristés par l’annonce du décès de Michael Apted», a-t-il déclaré.

«La longue et distinguée carrière de Michael a commencé et s’est terminée avec ITV, s’étendant sur six décennies, ce qui est en soi vraiment remarquable.

«Ce que cette association a produit était vraiment unique.

« Le Vers le haut La série a démontré les possibilités de la télévision à son meilleur dans son ambition et sa capacité à tenir un miroir de la société et à engager et divertir les gens tout en enrichissant notre perspective sur la condition humaine.

« L’influence de la contribution de Michael au cinéma et à la réalisation de programmes continue de se faire sentir et il nous manquera beaucoup. »

L’acteur et réalisateur Paul Feig a déclaré qu’il était « très très triste d’apprendre le décès de Michael Apted ».

« Il a toujours été si gentil avec moi et j’étais un grand admirateur de son travail », a-t-il ajouté.

« Nous étions ensemble au conseil d’administration de la DGA depuis quelques années et j’avais toujours hâte de m’asseoir à côté de lui. RIP Michael. »

Scénariste John Fusco, qui a travaillé avec Apted sur le film Thunderheart, a tweeté: « Triste d’apprendre le décès du brillant réalisateur Michael Apted.

« En réalisant Thunderheart il était le seul réalisateur à avoir vraiment capturé l’un de mes scénarios comme prévu. Excelsior, mon pote. «

Un post sur le compte Twitter du groupe Garbage, qui a interprété le thème de Le monde n’est pas suffisant, labellisé Apted « âme délicieuse et charmante ».

« Merci de nous avoir saupoudrés d’une partie de votre poussière d’étoile », a ajouté le message.

Le compositeur de la chanson David G Arnold, qui a travaillé avec Apted sur trois autres films, dont Les chroniques de Narnia: le voyage du treader de l’aube, a tweeté: « J’ai eu la chance d’aller au rodéo avec Michael sur 4 films, dont » Bond « et » Narnia « . Une personne plus confiante, drôle, amicale et, surtout, gentille que vous ne rencontrerez jamais. Tellement content de l’avoir connu et si triste qu’il soit parti. «