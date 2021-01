Michael Apted est mort à 79 ans: le réalisateur de James Bond et Corrie derrière la série télévisée 7-Up meurt

Michael Apted est décédé à l’âge de 79 ans.

Le cinéaste était connu pour avoir réalisé le film de James Bond The World Is Not Enough, Coronation Street et la série 7-Up.

Il a réalisé 24 épisodes de Coronation Street de juin 1966 à juillet 1967.

L’agent d’Apted a confirmé la nouvelle de sa mort au Hollywood Reporter, mais sa cause de décès n’a pas encore été révélée.

Sa série de documentaires Up pour la télévision de Grenade, dans laquelle il a présenté un groupe varié de jeunes Britanniques et les a revisités tous les sept ans sur les changements que le temps avait apportés, figurait en tête de la liste de l’émission 2005 de Channel 4 «Les 50 plus grands documentaires».







(Image: Getty)











Apted a réalisé le hit 007 The World Is Not Enough en 1999, avec Pierce Brosnan.

L’agence Gersh a confirmé la mort d’Apted mais n’a fourni aucun détail.

Rendant hommage, le président de la Director’s Guild of America, Thomas Schlamme, a déclaré: «Son héritage restera à jamais tissé dans le tissu du cinéma et de notre guilde.









« Un visionnaire intrépide en tant que directeur et chef de guilde sans précédent, Michael a vu la trajectoire des choses alors que d’autres ne l’ont pas fait, et nous avons tous été les bénéficiaires de sa sagesse et de son dévouement de toute une vie. »

Apted a eu des dizaines de crédits cinématographiques et télévisés au cours de son demi-siècle de carrière, allant de Coronation Street et ITV Playhouse à Chasing Mavericks et Masters of Sex.

