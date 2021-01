Le réalisateur Michael Apted est décédé à l’âge de 79 ans, a déclaré son agent.

Le cinéaste britannique était connu pour la série de documentaires Up qui a suivi la vie de 14 enfants depuis 1964, alors qu’ils avaient sept ans, ainsi que pour la réalisation de La fille du mineur de charbon et Gorillas In The Mist.

Il a également réalisé le film de James Bond 1999 The World Is Not Enough, qui mettait en vedette Pierce Brosnan, et plusieurs épisodes de Coronation Street dans les années 1960.

Thomas Schlamme, président de la Directors Guild of America (DGA), a rendu hommage à Apted dans un communiqué, déclarant: «Nos cœurs sont lourds aujourd’hui alors que nous pleurons le décès du directeur estimé, leader de longue date de la DGA et de mon ami Michael Apted.

«Son héritage restera à jamais tissé dans le tissu du cinéma et de notre Guilde.

« Un visionnaire intrépide en tant que directeur et chef de guilde sans précédent, Michael a vu la trajectoire des choses alors que d’autres ne l’ont pas fait, et nous avons tous été les bénéficiaires de sa sagesse et de son dévouement de toute une vie. »

«C’est avec un cœur très lourd que nous partageons la nouvelle du décès de Michael Apted. Il était un réalisateur au talent et à la diversité énormes et unique dans sa capacité à passer sans effort et avec succès d’un genre à l’autre. Il était aimé de tous ceux qui travaillaient avec lui. pic.twitter.com/DhazGUiIsp – James Bond (@ 007) 8 janvier 2021

Apted, qui a été président de la DGA de 2003 à 2009, est né en 1941 à Aylesbury, dans le Buckinghamshire, avant de s’installer à Londres avec son père après la Seconde Guerre mondiale.

Enfant, il a étudié à la City of London School où il a d’abord développé un intérêt pour le cinéma.

En 2008, il a été nommé compagnon de l’Ordre le plus distingué de Saint-Michel et de Saint-Georges à l’occasion de l’anniversaire de la reine pour ses services aux industries britanniques du cinéma et de la télévision.

Il a remporté quatre Baftas, dont trois pour Up.

Un tweet de l’académie du cinéma a déclaré que l’organisation était « désolée d’apprendre » la nouvelle.

Les producteurs de la franchise cinématographique James Bond ont rendu hommage à sa capacité à se déplacer «sans effort et avec succès entre tous les genres».

Un message Twitter signé par Michael G Wilson et Barbara Broccoli a ajouté: « Il était aimé de tous ceux qui travaillaient avec lui. »

La page Twitter officielle des Oscars a également rendu hommage.

« Le réalisateur Michael Apted restera toujours dans les mémoires pour la série documentaire révolutionnaire ‘Up' », indique le message.

Le réalisateur Michael Apted restera toujours dans les mémoires pour la série documentaire révolutionnaire «Up». Ancien président de la Guilde des réalisateurs et gouverneur de l’Académie, il a également réalisé de nombreux longs métrages acclamés, de «La fille du mineur de charbon» à «Le monde ne suffit pas». Il va nous manquer. pic.twitter.com/5vtLfBJgmR – L’Académie (@TheAcademy) 8 janvier 2021

Le directeur général d’ITV, Kevin Lygo, a souligné la longue association d’Apted avec le diffuseur qui comprenait la série Seven Up.

Il a déclaré: «La série Up a démontré les possibilités de la télévision à son meilleur dans son ambition et sa capacité à tenir un miroir de la société et à engager et divertir les gens tout en enrichissant notre perspective sur la condition humaine.

« L’influence de la contribution de Michael au cinéma et à la réalisation de programmes continue de se faire sentir et il nous manquera beaucoup. »

L’acteur et réalisateur Paul Feig a déclaré: « Il a toujours été si gentil avec moi et j’étais un grand admirateur de son travail. »

Un post sur le compte Twitter du groupe Garbage, qui a interprété le thème de The World Is Not Enough, a qualifié Apted de « charmante âme charmante ».

Le compositeur de la chanson David G Arnold, qui a travaillé avec Apted sur trois autres films, dont The Chronicles Of Narnia: The Voyage Of The Dawn Treader, a tweeté: « Une personne plus confiante, drôle, amicale et, surtout, gentille que vous ne rencontreriez jamais .

« Si heureux de l’avoir connu et si triste qu’il soit parti. »