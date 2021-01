Aucun détail sur sa mort n’était immédiatement disponible.

« Nos cœurs sont lourds aujourd’hui alors que nous pleurons le décès du réalisateur estimé, leader de longue date de la DGA et de mon ami Michael Apted. Son héritage sera à jamais tissé dans le tissu du cinéma et de notre Guilde », a déclaré Thomas Schlamme, président de la DGA.

« Visionnaire intrépide en tant que directeur et chef de guilde sans pareil, Michael a vu la trajectoire des choses alors que d’autres ne l’ont pas fait, et nous avons tous été les bénéficiaires de sa sagesse et de son dévouement de toute une vie », a déclaré Schlamme.

Né en 1941 à Aylesbury, en Angleterre, Apted avait un travail prolifique dans la télévision, le cinéma et les documentaires.

Il a réalisé le film de 1980 « Coal Miner’s Daughter », qui a remporté le Golden Globe du meilleur film dans la catégorie comédie musicale et comique. Sissy Spacek a remporté l’Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans le film.

Il a également réalisé d’autres œuvres notables, notamment «Agatha», «Gorky Park», «Gorillas in the Mist», «Nell» et «Enough».

Apted a réalisé le film de 1999 « The World is Not Enough », qui fait partie de la série James Bond, ainsi que le troisième volet de la franchise cinématographique « The Chronicles of Narnia ».

Le travail documentaire le plus célèbre d’Apted était la longue série « Up ». Plus d’une douzaine de vies de Britanniques ont été suivies au cours des décennies, à commencer par 14 enfants de sept ans dans le film « Seven Up! »

Des films ultérieurs ont été produits tous les sept ans, revisitant comment la vie de chacun des enfants avait changé à mesure qu’ils entraient dans l’âge adulte, et plus tard la vieillesse dans la production finale, «63 Up».

En 2003, Apted a été élu président de la DGA, jusqu’en 2009. Son mandat de six ans a été le plus long pour un président de la DGA depuis les années 1960.

Steven Soderbergh, directeur et co-fondateur du comité des administrateurs indépendants de la guilde avec Apted, a déclaré: «J’ai passé d’innombrables heures à deux mètres de Michael et j’en ai adoré chaque minute. Outre son travail remarquable, ce qu’il a donné au Le DGA ne se mesure pas, il a mis tout son ÊTRE dans la Guilde et nous a tous inspiré à suivre son exemple. Nous avons eu la chance de l’avoir et de le connaître.

En 2009, il a été nommé Compagnon de l’Ordre de Saint-Michel et Saint-Georges par la reine Elizabeth II pour son travail dans les industries du divertissement.

Il laisse dans le deuil sa femme Paige et ses trois enfants.