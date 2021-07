Michael Andrew, nageur olympique arrogant refusant le masque, n’est pas notre meilleur

TOKYO — Lorsque les athlètes deviennent des olympiens, leur vie et leurs responsabilités changent, qu’ils le veuillent ou non. Leur objectif singulier s’élargit. On attend plus d’eux. Ils deviennent les représentants d’une nation et les invités d’une autre.

Michael Andrew, le nageur américain non vacciné de 22 ans qui a refusé de porter un masque en discutant avec des journalistes dans la zone mixte vendredi matin au Centre aquatique de Tokyo, est un olympien pour la première fois qui aurait dû comprendre que les choses sont différents à Tokyo qu’ils ne l’étaient pour lui chez lui.

Au lieu de cela, quelque part sur son voyage d’athlète égocentrique à Michael America, Andrew s’est égaré.

Lorsqu’il s’est présenté pour parler aux journalistes lors de Jeux olympiques verrouillés au milieu d’un état d’urgence pandémique, USA TODAY Sports lui a demandé pourquoi il ne portait pas de masque comme tous ses coéquipiers américains.

On aurait pu penser qu’il aurait réalisé son erreur, pris son masque et l’aurait mis tout de suite, par courtoisie, au moins.

Certainement pas. Pas ce gars.

Voici ce qu’il a dit :

« Pour moi, il est assez difficile d’inspirer après avoir sacrifié mon corps dans l’eau, alors j’ai l’impression que ma santé est un peu plus liée à la capacité de respirer qu’à la protection de ce qui sort de ma bouche. »

Traduction : Je me fiche de toi, ou de la pandémie, ou du fait que je ne sois pas vacciné. Ceci est tout sur moi.

Le Comité olympique et paralympique américain a un Américain laid en son sein.

Je suis dans cette zone mixte tous les jours et tous les soirs depuis une semaine. J’ai regardé la médaillée d’or olympique Katie Ledecky expliquer minutieusement à la fois une défaite surprenante et une victoire palpitante à travers son masque. J’ai vu le médaillé d’or olympique Caeleb Dressel prendre de grandes et profondes respirations juste après une course, son masque entrant et sortant pendant qu’il parlait.

Mais André ? Cet homme qui a été un buste jusqu’à présent à ces Jeux olympiques, n’ayant pas remporté de médaille lors de ses deux premières épreuves ? Il ne peut pas se donner la peine de faire ce que font Ledecky et Dressel ?

Au début, l’USOPC a déclaré que ce qu’Andrew avait fait était « une violation des protocoles d’atténuation du COVID » qu’elle et les organisateurs de Tokyo avaient mis en place et a déclaré qu’elle examinerait la question et « prendra les mesures nécessaires ».

C’était une bonne nouvelle. L’histoire nous dit que lorsque les athlètes américains s’embarrassent aux Jeux olympiques, la meilleure chose à faire pour l’USOPC est de se mettre en avant, rapidement.

Alors quelque chose allait arriver. Une déclaration fortement formulée que ce genre de comportement cavalier n’était pas acceptable pour un olympien américain ? Des excuses pour son inconscience ? Une sorte de claque sur le poignet ?

Non, non et non. Après quelques heures, l’USOPC a envoyé à USA TODAY Sports une autre déclaration, celle-ci s’appuyant sur le playbook de Tokyo des protocoles COVID-19 de juin, disant que les athlètes peuvent retirer leurs masques pour des entretiens, donnant à Andrew le feu vert pour continuer à faire exactement ce qu’il a fait.

C’était une erreur. L’USOPC aurait dû tracer un chemin le long d’un terrain beaucoup plus élevé, inspiré du comportement de tous les nageurs américains ici, à l’exception d’Andrew. Ils sont tous masqués tout le temps. L’USOPC aurait dû dire que les athlètes américains portent des masques pour se protéger, pour protéger leurs hôtes et pour protéger toutes les personnes avec lesquelles ils entrent en contact, peu importe ce que dit le livre de jeu de Tokyo.

Au lieu de cela, il a cédé à l’égoïsme d’un Américain arrogant.

À travers de nombreux Jeux Olympiques, c’est devenu une tradition pour un public américain de penser que nos Olympiens sont les meilleurs d’entre nous, les meilleurs que cette nation a à offrir.

Pas cette fois.