Michael Andretti dénonce la “cupidité” de la Formule 1 au milieu de la rangée d’entrée de Cadillac, McLaren et Alpine sont des “alliés”

Michael Andretti, le père Mario Andretti et le PDG de McLaren, Zak Brown, ensemble au Grand Prix des États-Unis

Michael Andretti a critiqué les équipes de Formule 1 pour ne pas avoir accueilli sa candidature pour rejoindre la grille avec Cadillac, insistant sur le fait que leur résistance est “une question de cupidité” et “ne regarde pas ce qui est le mieux” pour le sport.

Andretti, qui a été le dernier Américain à marquer des points en F1 et est maintenant un propriétaire d’équipe à succès, a franchi une étape importante et attendue depuis longtemps vers la grille après avoir conclu un partenariat avec General Motors et la marque de luxe Cadillac, dans le but de concurrence d’ici 2026 au plus tard.

Cependant, il y a une opposition significative à l’entrée «tout américaine» prévue en raison de la dilution des prix en argent qu’elle apporterait.

“Tout est une question d’argent”, a déclaré Andretti Forbes. “D’abord, ils pensent qu’ils vont se faire diluer un dixième de leur prix, mais ils deviennent aussi très gourmands en pensant que nous prendrons également tous les sponsors américains.

“C’est une question de cupidité et de se regarder et de ne pas regarder ce qui est le mieux pour la croissance globale de la série.”

Andretti Cadillac Racing tente de rejoindre la grille de F1

Andretti a insisté sur le fait que le rapprochement avec General Motors – qui rassemble l’une des équipes de sport automobile les plus performantes d’Amérique et le plus grand constructeur automobile – signifie que son équipe apporterait suffisamment d’argent à la F1 pour que la dilution ne soit pas un problème.

“Nous cochons toutes les cases”, a-t-il déclaré. “La seule case que nous n’avions pas cochée lorsque nous travaillions sur notre candidature était que nous n’avions pas d’OEM derrière nous, mais maintenant nous avons GM et Cadillac derrière nous. Ils vont apporter beaucoup à la fête pour aidez-nous à mettre une voiture de course sur la bonne voie. Nous sommes très optimistes en ce moment.

“Il reste encore un long chemin à parcourir et nous sommes prêts à suivre toutes les procédures qui doivent être effectuées. Nous sommes en bonne position pour cela.”

‘Pas surpris’ par l’opposition’ | ‘McLaren et les alliés alpins’

Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, soutient la candidature d’Andretti et a réitéré sa position sur les réseaux sociaux ce week-end, tout en s’en prenant également à l’opposition bien qu’il n’y ait aucune trace publique de celle-ci. Pour compliquer les choses, la F1 s’est montrée beaucoup plus méfiante envers la FIA dans ses déclarations.

“Je ne suis pas surpris”, a ajouté Andretti. “En Formule 1, les propriétaires font attention à eux-mêmes, pas à ce qui est le mieux pour la série. C’est la différence entre la position du président Mohammed et la position du propriétaire de l’équipe. Le président Mohammed veille à l’avenir du sport.

“Mohammed comprend. C’est un coureur et il comprend que la série a besoin d’une ou deux équipes supplémentaires. C’est un championnat FIA, et il détient la plupart des cartes pour susciter l’expression de l’intérêt.”

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Andretti a cependant déclaré qu’il bénéficiait du soutien des équipes existantes McLaren et Alpine appartenant à Renault.

Il insiste sur le fait que les rumeurs selon lesquelles c’est parce que son équipe aurait des moteurs Renault ne sont “pas vraies”.

“Zack [Brown, McLaren CEO] veut faire tout ce qu’il peut pour nous aider à y arriver, tout comme Alpine”, a expliqué Andretti. “Zak Brown et Alpine sont deux très bons alliés. Zak m’a beaucoup soutenu.

“Zak a été un grand ami et allié. Il me donne des conseils et est là pour m’aider. Nous nous entraidons. Je l’ai beaucoup aidé lorsqu’il est venu en course IndyCar. C’est une amitié qui fonctionne dans les deux sens.”

La F1 dit qu’il y a plusieurs équipes intéressées à rejoindre le sport, et qu’une nouvelle entrée proposée doit être approuvée par eux-mêmes et par l’instance dirigeante de la FIA et ne serait probablement pas possible avant 2026.