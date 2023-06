Michael Andlauer conclut un accord pour acheter les Sénateurs d’Ottawa

Un groupe dirigé par Michael Andlauer a émergé d’un long processus d’appel d’offres public avec un accord de principe pour être le nouveau propriétaire des Sénateurs d’Ottawa.

L’équipe a annoncé l’accord dans un communiqué de presse, disant qu’il achèterait 90% de l’équipe. Il n’indiquait pas de prix d’achat.

« Sous réserve de l’approbation de la Ligue nationale de hockey et de la finalisation du processus de vente, Andlauer assumera le contrôle des opérations de l’organisation », ont déclaré les Sénateurs.

Le joueur de 57 ans basé à Toronto est propriétaire minoritaire des Canadiens de Montréal depuis 2009 et possède l’équipe de hockey junior des Bulldogs de Brantford, qu’il a achetée et déménagée de Belleville à Hamilton en 2015.

Avant cela, il détenait une participation dans une équipe de la Ligue américaine de hockey à Hamilton depuis 2003.

Il a fondé et dirigé les entreprises de transport et de soins de santé, ainsi que les Banque d’affaires Bulldog Capital Partners.

« Ma famille et moi sommes très heureux de faire partie du Club de hockey des Sénateurs d’Ottawa… L’avenir à court et à long terme de l’équipe est incroyablement brillant, et j’ai hâte de connaître l’équipe, les partisans et la communauté, « , a déclaré Andlauer dans un communiqué du communiqué de presse de l’équipe.

Michael Andlauer, à droite, lors d’une conférence de presse en 2016 pour l’équipe de hockey junior des Bulldogs de Hamilton. Andlauer est propriétaire de cette équipe, qui déménagera à Brantford, en Ontario, la saison prochaine. (Chris Seto/CBC)

Andlauer « tout ce que nous aurions pu espérer trouver »

Le conseil d’administration de Senators Sports & Entertainment a entamé le processus de vente de l’équipe en novembre dernier après le décès du propriétaire Eugene Melnyk en mars 2022.

Melnyk, qui a acheté l’équipe et le Centre Canadian Tire en 2003 pour 130 millions de dollars US, a laissé la franchise à ses filles Anna et Olivia. Les sœurs garderaient 10 % de l’équipe.

Une condition de la vente serait qu’elle reste à Ottawa, a annoncé la franchise lors de la mise en place du panneau à vendre.

« Michael représente tout ce que nous aurions pu espérer trouver dans ce processus — un propriétaire passionné qui s’est engagé envers Ottawa », a déclaré le gouverneur des Sénateurs, Sheldon Plener, dans le communiqué de presse de mardi.

Olivia Melnyk, à gauche, et sa sœur Anna, filles du défunt propriétaire des Sénateurs Eugene Melnyk, marchent vers le centre de la patinoire pour une cérémonie de mise au jeu au Centre Canadian Tire le 28 avril 2022. (Justin Tang/La Presse canadienne)

Avec Andlauer, trois autres groupes avaient soumis des offres finales avant la date limite du 15 mai, selon Sportsnet et Postmedia :

Neko Sparks, homme d’affaires basé à Los Angeles.

Jeffrey et Michael Kimel, anciens propriétaires minoritaires des Penguins de Pittsburgh.

Steve Apostolopoulos, milliardaire de la région de Toronto.

Le processus a attiré beaucoup de presse en raison en grande partie du nombre de célébrités supposées être impliquées dans le processus.

Plusieurs médias ont rapporté en mai que les promoteurs immobiliers Remington Group avaient abandonné la course, après des mois où l’acteur canadien Ryan Reynolds aurait été attaché à ce groupe.

Le rappeur Snoop Dogg, qui faisait partie de l’offre étoilée de Sparks, a fait allusion à des informations selon lesquelles un groupe des Premières Nations aurait une participation au capital, sans donner de détails.

Le chef de Kitigan Zibi Anishinābeg, au nord d’Ottawa, a déclaré le mois dernier qu’il avait rencontré cette équipe et qu’il prévoyait de rencontrer au moins un autre soumissionnaire. La région est un territoire algonquin non cédé et Kitigan Zibi fait partie d’une revendication territoriale au centre d’Ottawa.

Tim Stützle a été le meilleur pointeur des Sénateurs la saison dernière avec l’une des meilleures saisons offensives de son histoire récente. L’équipe a raté les séries éliminatoires pendant six saisons consécutives. (Marc DesRosiers/USA TODAY Sports/Reuters)

Où joueront-ils ?

Les Sénateurs ont raté les séries éliminatoires pendant six saisons consécutives, terminant à cinq points d’une place en séries éliminatoires cette fois. Le directeur général Pierre Dorion occupe ce poste depuis sept saisons et l’entraîneur-chef DJ Smith, depuis quatre.

Ils n’ont pas terminé parmi les 10 dernières équipes de la LNH pour la première fois depuis 2016-17. L’attaquant Tim Stützle, 21 ans, vient d’avoir le plus de points et de buts de tous les sénateurs depuis l’ère de Daniel Alfredsson, Dany Heatley et Jason Spezza il y a environ 15 ans.

Pour la deuxième année consécutive, ils ont échangé leur premier choix de repêchage.

L’équipe a également travaillé sur un remplacement pour le Centre Canadian Tire de 27 ans dans la banlieue ouest d’Ottawa à Kanata.

Il y a environ un an, il a conclu un accord pour prendre une autre chance dans un nouvel aréna sur les plaines LeBreton à la périphérie du centre-ville – tandis que le commissaire de la LNH Gary Bettman et le maire d’Ottawa Mark Sutcliffe ont réfléchi à un autre emplacement central.