Michael Amadio des Golden Knights saisit sa chance en première ligne avec une “confiance débordante”

Début décembre, Michael Amadio a regardé les matchs des Golden Knights contre New York et Philadelphie depuis la tribune de presse au-dessus de la glace de la T-Mobile Arena. Ce n’est pas un siège inconnu pour l’ailier de 26 ans, qui a servi de retrait sain dans 14 des 36 matchs de Vegas cette saison.

Moins de trois semaines plus tard, il joue sur le premier trio des Golden Knights aux côtés de Mark Stone et Chandler Stephenson.

Une série de blessures a forcé l’entraîneur Bruce Cassidy à jongler avec ses lignes et, après que plusieurs joueurs aient obtenu des essais sur cette aile, Amadio a saisi l’opportunité. Le Sault Ste. Le natif de Marie a marqué deux fois et aidé sur trois autres buts au cours des trois derniers matchs, après avoir inscrit seulement deux points lors de ses 19 premiers matchs combinés.

“Je pense que la confiance y est pour beaucoup”, a déclaré Amadio. « Juste sentir plus la rondelle, faire quelques jeux. Je vais juste essayer de continuer après la pause.

Le début de la saison n’a pas été facile pour Amadio, qui s’est battu pour chaque seconde de temps de glace qu’il a joué jusqu’à présent. Il a rebondi dans et hors de la gamme de Vegas, assis pour plusieurs matchs à quatre reprises. Il a gardé la tête baissée et a travaillé dur pour gagner son chemin à chaque fois, s’entraînant régulièrement tard et participant presque toujours à des patins optionnels.

Son nouveau compagnon de trio, Stephenson, connaît bien la sensation. Avant de venir à Vegas, il se battait pour du temps de glace à Washington et était régulièrement éliminé par les Capitals.

“Ce n’est jamais facile”, a déclaré Stephenson. “Vous essayez toujours de trouver des réponses et vous vous mettez une pression inutile, vous serrez trop fort votre bâton et tout pour essayer de rester dans l’alignement et d’être un meilleur joueur.”

Amadio l’a géré comme un vrai pro et n’a pas laissé le fait qu’il joue moins souvent l’affecter.

« C’est définitivement un gars qui vient à la patinoire avec le sourire tous les jours », a déclaré le capitaine Mark Stone. “Il travaille dur et il est toujours fiable quand il entre. Il peut manquer cinq ou six matchs, ce qui s’est produit cette année, puis il est arrivé et nous a donné de bonnes minutes.”

Cassidy a été laissé à la recherche d’une réponse après les blessures de Jack Eichel, Brett Howden et Paul Cotter. Tous les trois avaient joué sur la première ligne pendant une période cette saison, et après que Phil Kessel n’était pas en forme, Cassidy s’est tourné vers Amadio. À l’époque, il l’appelait «Plan E», mais jusqu’à présent, tout a bien fonctionné.

“Je pense qu’Amadio est ce type de joueur qui peut compléter les bons joueurs”, a déclaré Cassidy. «Je ne sais pas s’il peut rester là-haut au cours de 82 matchs. C’est quelque chose qui sera déterminé plus tard si c’était nécessaire, mais à la rigueur, il peut monter là-haut parce que c’est son jeu. »

Le style de hockey convient en fait mieux au jeu d’Amadio que celui qu’on lui demande régulièrement de jouer dans les six derniers. Il a une fois marqué 50 buts et 98 points en une seule saison pour le bataillon de North Bay dans la OHL. Cette prouesse de marquer n’a évidemment pas encore été démontrée de manière constante dans la LNH, mais Amadio a la capacité de s’adapter à des joueurs hautement qualifiés. Il l’a montré la saison dernière, lorsqu’il a remplacé Reilly Smith pour établir de nouveaux sommets en carrière aux côtés de William Karlsson et Jonathan Marchessault.

“Il a travaillé dur toute sa carrière”, a déclaré Stone. « Il a le talent. Vous le voyez dans la pratique. Il joue un jeu très heads-up, donc je pense que c’est pourquoi il s’intègre assez bien avec qui il a joué. Il voit évidemment une belle opportunité. Nous avons quelques grands joueurs hors de l’alignement, alors il cherche juste à remplir et à jouer son jeu. C’est bien de le voir récompensé. »

Dans la première chance d’Amadio de jouer avec la première ligne, le 19 décembre contre Buffalo, il a fait un excellent jeu dans la zone neutre pour préparer Stephenson pour un but en échappée. Après avoir aidé à récupérer la rondelle, il a reçu une passe d’Alec Martinez avec son dos face à la zone d’attaque, a vu Stephenson filer derrière lui et a effectué une passe parfaite du revers à travers les patins de Casey Mittelstadt pour frapper Stephenson dans la foulée.

“Vous pouvez voir sa confiance déborder maintenant parce qu’il ne fait que jouer”, a déclaré Stephenson. « Il n’a pas beaucoup d’émotion. Rien ne lui parvient. Il a juste une confiance et un fanfaron pour lui. Il possède beaucoup de talent et il fait de si bons petits jeux.

La plupart des meilleures chances de cette ligne au cours des derniers matchs ont commencé par un roulement forcé. Les compétences défensives de Stone sont bien documentées, mais Amadio a apporté un élément supplémentaire à cette ligne.

“Il récupère si bien les rondelles”, a déclaré Stone à propos d’Amadio. «Je le remarque toujours lorsque nous travaillons sur le jeu de puissance à l’entraînement et que nous allons contre lui. Lui et (Brayden) McNabb sont tellement frustrants d’aller contre. Ils volent les gars. Quand il est en échec avant, il fait un si bon travail pour récupérer ces rondelles.

Amadio avait beaucoup lutté cette saison avant cette récente séquence de trois matchs, mais il a trouvé un rythme juste au moment où les Golden Knights avaient le plus besoin de lui.

“Nous l’avons eu dans une position inférieure dans l’alignement, où il a dû changer son jeu parce que les joueurs autour de lui sont un peu plus nord-sud”, a déclaré Cassidy. “Maintenant, il a l’opportunité de jouer le jeu auquel il était un peu plus habitué dans la Ligue américaine, ou en junior, donc c’est bien pour lui de pouvoir intervenir et de le faire.”

Amadio a marqué mercredi soir dernier contre les Coyotes avec une déviation devant le filet de l’Arizona tard en troisième période pour sceller la victoire, puis a enchaîné avec une soirée de trois points vendredi contre les Blues.

“Ça a été très amusant”, a déclaré Amadio après. « (Stone et Stephenson) sont deux grands joueurs et ils facilitent le jeu. Je vais juste essayer de garder les choses simples et de jouer un match solide.

Son troisième but de la saison est survenu sur un jeu de passes parfait de Stephenson et Stone qui s’est terminé avec Amadio tirant la rondelle dans un filet grand ouvert. C’est le genre de jeu qu’il ne verra pas souvent jouer sur le troisième trio, mais il était prêt quand l’occasion s’est présentée.

“C’était incroyable”, a déclaré Amadio à propos de la passe de Stone. “Je ne pensais pas qu’il m’avait vu au début, mais c’était un excellent jeu de sa part et un excellent jeu de Stephenson pour le lui faire parvenir.”

Le score total du match d’Amadio vendredi était un impressionnant 4,1, qui écrase son record de la saison précédente de 2,17. Il a affiché des scores positifs dans cinq matchs consécutifs pour la première fois cette saison. Ce tableau par Cartes de statistiques de hockey montre à quel point son jeu global évolue ces derniers temps.

“C’est la confiance”, a déclaré Amadio. “Le simple fait d’essayer de rester dans l’alignement est une grande chose pour moi. Rester constant tous les soirs, jouer de la même manière, donc je dois juste rester simple et faire des jeux quand je le peux.

Le temps d’Amadio dans ce rôle a une date d’expiration. Lorsque d’autres joueurs reviendront de blessure, il sera probablement de retour dans une bataille pour le temps de glace sur le troisième trio, où il devra adapter son jeu plus efficacement. Pour l’instant, il donne aux Golden Knights exactement ce dont ils ont besoin dans une situation difficile.

“Peut-être qu’il n’a pas joué tous les soirs pour nous”, a déclaré Stone, “mais maintenant qu’il en a l’occasion, il prouve qu’il est un bon joueur de la LNH, et en ce moment, c’est un excellent joueur de la LNH.”

(Photo de Michael Amadio : Stephen R. Sylvanie / USA Today)