Michael Allio de Bachelorette publie et supprime un commentaire classé X sous la photo de lingerie de Katie Thurston malgré l’arrêt de l’émission

La star de BACHELORETTE Michael Allio a posté un commentaire classé X sous une photo torride de Katie Thurston posant en lingerie.

L’homme de 36 ans a laissé des remarques affectueuses sur Katie‘s snaps – malgré quitter l’émission ABC La semaine dernière.

Getty Images – Getty

Michael Allio a posté un commentaire classé X sous une photo torride de Katie Thurston posant en lingerie[/caption]

Katie Thurston/Instagram

Katie posait dans un soutien-gorge et un pantalon en dentelle noire alors qu’elle était allongée sur un lit en un clin d’œil (photo sur une autre photo de lingerie)[/caption]

Instagram

Michael a posté – et supprimé – ce commentaire affectueux[/caption]

Michael a particulièrement apprécié une photo de Katie portant un soutien-gorge et un pantalon en dentelle noire alors qu’elle était allongée sur un lit.

« Je ne peux pas dire ce que j’aimerais… » le père d’un enfant a écrit aux côtés d’émojis de flamme et de visage choqué – avant de supprimer rapidement le commentaire.

Il a également partagé son appréciation pour une photo du Bachelorette vêtue d’une robe verte soyeuse alors qu’elle était assise sur une chaise, les jambes croisées.

« Le vert est votre couleur, ai-je raison ? Whoa », a écrit Michael et a ajouté un emoji au visage choqué.

Le favori Michael a fait ses adieux en larmes à Katie pour être avec son fils de quatre ans James après avoir eu un appel téléphonique déchirant.

Il était visiblement désemparé en disant à James au téléphone: « Tu me manques comme un fou, mon pote. »

On pouvait alors entendre son fils dire : « Peut-être que papa ne veut pas me voir.

Suivez toutes les dernières nouvelles et histoires sur La bachelorette

Rappelant la conversation dévastatrice dans une conversation avec Gens, Michael a déclaré : « Quand votre enfant dit cela, vous répondez à l’appel…

« Je pense que beaucoup de parents célibataires doivent probablement faire face au fait que lorsqu’ils recherchent leur propre bonheur, cela prend un peu du temps qu’ils passent avec leur enfant. »

Il a ajouté: « C’était évidemment une décision vraiment difficile [to leave the show], mais en tant que parent, c’était en noir et blanc.

« C’est un exercice d’équilibre constant qui se produit. Mais je recommencerais et je prendrais les mêmes décisions.

Michael élève seul James après le tragique décès de sa femme Laura Ritter-Allio, décédé d’un cancer en 2019 à l’âge de 33 ans.

Laura a recueilli un soutien en partageant son parcours contre le cancer sur Facebook.

Michael a également mis fin à toute spéculation selon laquelle il pourrait être le prochain Bachelier – malgré les fans le suppliant de prendre le relais.

Il a déclaré à People : « J’ai littéralement eu le cœur brisé à la télévision, alors j’essaie de réparer ces ailes.





«Et je dois réfléchir à ce que ce serait de se fiancer et de présenter quelqu’un à mon fils dans un laps de temps aussi rapide. Je ne suis pas convaincu par l’idée !

Il a ajouté: « Je pense que l’amour est totalement là pour moi. Je reçois beaucoup de messages de personnes qui résonnent avec mon histoire et mon message à tout veuf est qu’il peut aussi la trouver. C’est possible – et ils en valent la peine.

Malgré la réticence de Michael à être le célibataire, un récent casting d’ABC semblait laisser tomber un indice qu’il est dans la course.

L’annonce appelait spécifiquement aux « célibataires, mères célibataires et divorcées », ce qui a amené beaucoup à présumer que le veuf serait le prochain homme de premier plan.

Michael Allio/Instagram

Il est père célibataire de son fils James, 4 ans, après la mort de sa femme Laura d’un cancer[/caption]

Instagram / ABC

Michael s’est retiré de The Bachelorette de cette saison pour aller avec son fils la semaine dernière[/caption]