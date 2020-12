Tueur condamné Michael Alig est décédée à l’âge de 54 ans, E! Les nouvelles peuvent confirmer.

Selon le département de police de New York, les forces de l’ordre ont répondu à un appel 9-1-1 sur West 159th le 25 décembre, où ils ont trouvé Alig inconscient et insensible. EMS est arrivé peu de temps après et a déclaré Alig mort, selon le rapport de police. Bien que l’on ne sache pas ce qui a causé sa mort, NBC New York déclare qu’il est décédé en raison d’une surdose présumée. Selon les autorités, la cause du décès n’a pas encore été déterminée et l’enquête est toujours en cours.

Dans les années 90, Alig, un promoteur, a co-fondé le « Club Kids », un groupe de fêtards qui est devenu célèbre dans la scène des boîtes de nuit de New York. Il est devenu un incontournable des tabloïds pour organiser des fêtes ainsi que pour ses costumes de théâtre et sa consommation de drogue. Cependant, en 1997, les choses ont pris une tournure sombre lorsque lui et un ami Robert « Freeze » Riggs a plaidé coupable à tuer leur trafiquant de drogue et ami André « Angel » Melendez. Riggs et Alig, qui ont affirmé qu’ils étaient drogués au moment du meurtre, auraient gardé le corps de Melendez dans leur appartement pendant une semaine – et se seraient même rassemblés chez eux avec son corps dans la baignoire – avant de démembrer son corps et de le jeter dans la rivière Hudson.