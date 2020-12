L’ancien promoteur du club et tueur condamné Michael Alig est décédé d’une surdose d’héroïne présumée dans son appartement de Manhattan, où il a été découvert par son petit ami tôt le matin de Noël. Il avait 54 ans.

Alig, cofondateur du mouvement du parti clandestin « Club Kids » des années 80 et 90, a purgé 17 ans de prison pour avoir brutalement tué et démembré son colocataire pour une dette de drogue. Il a été libéré en 2014.

Alig, qui avait mené une vie troublée marquée par des périodes de sans-abrisme, a été retrouvé insensible dans son appartement de Washington Heights sur West 159th St par son petit ami vers 3 heures du matin vendredi.

Michael Alig, 54 ans (photo de juin, à gauche), est décédé vendredi d’une surdose d’héroïne présumée. Alig était l’un des leaders de la contre-culture « Club Kids » des années 1980 et 90 (photo de 1993)

Alig, photographié lors de sa fête d’anniversaire en avril 2019, a été retrouvé insensible par son petit ami dans son appartement de Manhattan, où la police a récupéré de l’héroïne et des accessoires présumés.

Alig aurait consommé de l’héroïne peu de temps avant sa mort, selon le petit ami, a rapporté le New York Daily News. Il a été déclaré mort sur les lieux.

Des détectives auraient récupéré sur les lieux plusieurs sacs en plastique contenant peut-être de l’héroïne, ainsi que des accessoires de drogue.

Alig aurait emménagé dans l’appartement de Manhattan il y a environ six mois. Son voisin a déclaré au New York Post qu’il entendait souvent des cris venant de l’unité de l’ancien promoteur du club et qu’il voyait des hommes devant sa porte l’attendre.

Le voisin a décrit Alig comme trébuchant, toujours pressé et paraissant «anxieux» dans les derniers mois de sa vie.

Alig a été photographié fin juin lors de sa fête du mois de la fierté, l’air hagard et mal rasé.

Alig a purgé 17 ans de prison pour le meurtre et le démembrement de son colocataire et trafiquant de drogue Andre ‘Angel’ Melendez (photo)

Alig est photographié lors d’un événement en 1995. Il s’est proclamé une fois «le roi des enfants du club»

Alig, le « roi des enfants du club » autoproclamé une fois, faisait partie de la scène de fête décadente des années 1990 caractérisée par des costumes flamboyants exagérés et des fêtes scandaleuses où la consommation de drogue était endémique.

La fête s’est brusquement interrompue en 1996, quand Alig et son compagnon «Club Kid» Robert «Freeze» Riggs ont été arrêtés pour un meurtre brutal.

Alig a plaidé coupable d’homicide involontaire coupable en 1997 pour le meurtre d’André «Angel» Melendez.

Alig a admis que lui et Riggs avaient tué Melendez en le frappant avec un marteau, en l’étranglant et en versant Drano dans sa gorge.

Les deux hommes ont placé le corps dans une baignoire, l’ont recouvert de glace et de bicarbonate de soude et ont continué à faire la fête à l’intérieur de l’appartement pendant la semaine suivante alors que le cadavre de la victime se décomposait.

Lorsque l’odeur est devenue trop accablante, Alig et Rigg ont découpé le corps et ont jeté les restes dans la rivière Hudson.

L’histoire du meurtre de Melendez a inspiré le film Party Monster de 2003, mettant en vedette Macaulay Culkin dans le rôle d’Alig (photo)

Riggs a également plaidé coupable d’homicide involontaire coupable. Il a été libéré en 2010.

L’histoire macabre a été transformée en 2003 film Party Monster, dans lequel Macaulay Culkin a joué le rôle d’Alig.

Après sa libération de prison, Alig a exprimé des remords pour ses actions et son style de vie hédoniste.

« Dix-huit ans plus tard, en regardant la personne que j’étais à l’époque, je ne ressens que honte et dégoût », a écrit Alig dans un article publié par le New York Post en 2014. « J’étais un drogué égoïste qui a tué un autre être humain. ».

Dans une interview avec Rolling Stone en 2017, Alig a parlé franchement de la lutte contre la dépendance derrière les barreaux.

«Je suis allé en prison accro à l’héroïne et c’est une drogue très difficile à se débarrasser, surtout en prison», a-t-il déclaré. «Je me sevrerais, subirais le sevrage et m’attendais à me sentir mieux une semaine ou un mois plus tard. Et quand cela ne s’est pas produit, j’ai décidé: « F *** it. J’ai commis cet horrible crime, personne ne me pardonnera jamais, je pourrais aussi bien me défoncer et ne pas avoir à m’en occuper. »