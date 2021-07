Michael A. se renvoie chez lui, Katie dévastée

Les quatre derniers candidats au « Bachelorette » sont maintenant en fait les trois derniers – et ce n’est pas surprenant, étant donné ce moulin à rumeurs embêtant et toujours agité.

C’est vrai : Michael A. s’est renvoyé chez lui cette semaine, laissant Katie choisir entre Blake, Greg et Justin. Mais pourquoi le père célibataire a-t-il dit au revoir?

Eh bien, c’est juste ça. La partie « papa ».

Michael FaceTimes son fils de 4 ans James au début de l’épisode de cette semaine. Ce qui commence adorable devient rapidement angoissant.

« Peut-être que papa est parti parce qu’il ne veut pas me voir », dit James à son père au cours d’un appel déchirant. Naturellement, Michael panique. James – dont la mère est décédée sept mois après sa naissance – est sa seule constante dans la vie.

« Pour traverser la perte d’une mère, je ne veux pas qu’il pense qu’il ne suffit pas », dit Michael.

L’épisode de la semaine dernière :Katie définit ses quatre derniers concurrents. Mais la sortie d’Andrew est-elle pour de bon ?

Avec les villes natales à venir, Michael refuse de ne donner que la moitié de lui-même à Katie. Alors il rompt avec elle.

Katie est confuse et navrée par le départ de Michael

Katie pleure, s’étouffant qu’elle ne l’a pas vu venir. « Je nous ai vus aller jusqu’au bout, ce qui rend cela vraiment déroutant pour moi en ce moment », dit-elle, nous réduisant également aux larmes.

Il la rassure qu’il part pour James – pas à cause de leur relation. Elle le soutient, aussi difficile que cela soit pour elle.

« Tu m’as appris à aimer à nouveau », lui dit-il. Pourquoi rendre cela même Suite difficile, Michael ?!

« Il est très possible que ma personne soit partie », relaie Katie dans un confessionnal.

Ouf. Et ce n’était que dans 20 minutes !

Le reste de l’épisode présente d’anciens concurrents du segment traditionnel « Men Tell All » de la série, où les gens ont la possibilité de rire, de pleurer, de se battre et de se débarrasser de leurs poitrines musclées.

Et un autre récapitulatif :Katie tombe « physiquement malade » à cause du drame de Hunter : « Je devais sortir de là »

Outre un rechapage du drame de la saison, un développement passionnant majeur est la séance de maquillage du professeur de mathématiques Connor B. avec un membre du public. (Nous regarderions ce spin-off, pour ce que ça vaut.)

Nous assistons également à un aperçu de l’ancien concurrent de « Bachelorette » Jason Tartick proposant d’héberger Kaitlyn Bristowe (alerte spoiler: elle pense qu’ils sont sur le point d’héberger un podcast ensemble, mais il sort une bague à la place).

Michael apparaît également au « Men Tell All » et dit que si Katie était intéressée à lui donner une autre chance, il serait à fond.

Mais Katie va bien. « Ma fin est finalement la façon dont tout était censé se passer », dit-elle.

Plus que quelques semaines avant de savoir exactement à quoi ressemble cette fin.

Retour au début:Qui était à l’intérieur de la boîte ? Katie déballe 30 candidats et en envoie 7 à la maison