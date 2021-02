Micah Richards et Chris Sutton ne sont pas d’accord dans le débat Haaland vs Mbappe

Avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi censés être au crépuscule de leur carrière stupéfiante et record, il y a un désir de voir le flambeau passé.

La paire sera incontestablement classée comme deux des plus grands joueurs de tous les temps, sinon les plus grands. Depuis une quinzaine d’années, des débats dans les bureaux, les terrains de jeux et les discussions de groupe ont lieu pour savoir qui est vraiment meilleur.

Mais si les gens espéraient que leurs années d’avancement signifiaient la fin de l’ère des désaccords, l’émergence d’Erling Haaland et de Kylian Mbappe a mis fin à cela.

Agés respectivement de 20 et 22 ans, Haaland et Mbappe devraient être le dernier couple à dominer le sport depuis une génération.

Le triplé de Mbappe contre Barcelone en milieu de semaine a placé le Français au centre de la discussion, seulement pour voir l’attaquant du Borussia Dortmund répondre avec un doublé étonnant à Séville.

Comme Pelé et Maradona, et Ronaldo et Messi avant eux, les deux devraient être jumelés et comparés pour le reste de leur carrière.

Et la question de savoir qui vous préféreriez signer provoque déjà des affrontements avec les experts populaires Micah Richards et Chris Sutton assis de différents côtés de la clôture.

Dans une discussion retranscrite par Mail Sport, on a demandé aux deux hommes s’ils commençaient une équipe, laquelle des deux recruteraient-ils, les deux offrant des réponses très différentes.