Micah Richards corrige le mythe selon lequel son père dirigeait une école de football brésilienne

Le monde du football est jonché de fausses informations et de fausses histoires sur les professionnels et leur vie, et Micah Richards a ajouté à ces récits en déclarant que son père n’a jamais dirigé une école de football brésilienne.

Richards a grandi à Leeds et a assisté à quelques sessions à l’académie de coaching d’influence brésilienne de Simon Clifford, mais son père, Lincoln, n’a jamais entraîné ni dirigé la sienne.

Lorsque QuatreQuatreDeux lui a posé des questions sur son père qui dirigeait une école de football brésilienne dans le dernier numéro disponible sur commande, Richards a remis les pendules à l’heure.

“C’est le plus grand mythe de tous les temps ! Tout le monde disait : ‘Oh mon Dieu, ton père était entraîneur de football, il a cette influence brésilienne’. Non !

“Permettez-moi de comprendre. Simon Clifford a introduit le concept d’école de football à Leeds. Parce qu’il connaissait l’un des amis de mon père, j’ai joué quelques matchs et fait quelques séances d’entraînement.

“Mais tout le monde a dit:” C’est pourquoi tu étais assez habile “et je me suis dit:” Non, ce n’était pas le cas! Même Simon s’est attribué beaucoup de crédit : quand j’ai fait mes débuts, c’était : « Oui, c’est parce qu’il a traversé le système… » Vous n’allez pas lui donner raison à ce moment-là, et il y avait un format incroyable dans ce qu’il a fait, mais le tout, ‘Oh, quand Micah fait un virage Cruyff, ça vient des écoles de football brésiliennes’… non! Ce n’est pas le cas!”

En tant que jeune, Richards a joué comme attaquant pour Leeds United dans leur académie de jeunesse, mais a été libéré à huit ans. Oldham Athletic a décidé d’affronter Richards, le ramenant plus loin en défense – ce changement de position a vu Manchester City se précipiter pour lui alors qu’il n’avait que 14 ans.

Son ascension rapide s’est poursuivie à partir de là, Richards affirmant qu’il avait raison de suggérer qu’il “fait irruption sur la scène”. En effet, il a fait ses débuts à Manchester City alors qu’il n’avait que 17 ans, avec sa première apparition en Angleterre juste un an plus tard, faisant de lui le plus jeune défenseur du pays.

Il est maintenant expert pour la BBC lors de la Coupe du monde 2022, couvrant une gamme de matchs du tournoi et donnant son avis.