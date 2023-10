Micah Parsons est-il le prochain Lawrence Taylor ? Les grands de la NFL pensent que les comparaisons sont justifiées

Ralph Vacchiano Journaliste NFC Est

Dès la minute où Lawrence Taylor est entré sur un terrain de la NFL dans les années 1980, tout le monde dans le stade savait où il se trouvait. La même chose se produit maintenant lorsqu’il entre dans une pièce de Canton, Ohio, remplie de membres du Temple de la renommée du football professionnel. Leurs têtes se tournent parce qu’ils sentent sa présence. Ils savent que sa grandeur était à un autre niveau.

« Il y a trois personnes dans cette ligue que nous mettons sur un piédestal différent », a récemment déclaré Michael Irvin, membre du Temple de la renommée. « LT est l’un d’entre eux. »

C’est pourquoi pendant des années, les anciens coéquipiers et entraîneurs de Taylor des Giants de New York grimacaient et grogneaient à chaque fois qu’un jeune joueur défensif était surnommé « le prochain LT ». Ils considéraient cela comme une insulte à sa légende, une ignorance de sa grandeur et une comparaison tout simplement ridicule.

Puis le secondeur des Cowboys de Dallas, Micah Parsons, est arrivé.

« En termes de perturbation du jeu, il est au niveau de Lawrence Taylor », a déclaré l’ancien secondeur des Giants Carl Banks à FOX Sports. « Il peut tout simplement détruire une pièce à tout moment. Je ne pense pas qu’il soit juste de le comparer à Lawrence. Lawrence était différent, n’est-ce pas ? Il est plus juste de dire que Micah Parsons le fait à sa manière et qu’il a un impact similaire. .

« Il n’atteindra peut-être pas le niveau du meilleur joueur défensif de tous les temps, mais il sera dans le top 5 ou 10. »

Banks le saurait, après avoir passé neuf ans à jouer aux côtés du LT original à New York et avoir vu et étudié Parsons deux fois par an au cours des trois dernières années en tant qu’analyste radio des Giants sur WFAN. Et il n’est pas le seul à dire que la comparaison n’est pas absurde. Même l’entraîneur des New England Patriots, Bill Belichick, entraîneur des secondeurs de Taylor et coordinateur défensif à New York pendant une décennie, a déclaré dans une interview à la radio cette semaine que Parsons est un athlète « dans la lignée d’un Taylor ».

Après que ce commentaire ait envoyé une onde de choc dans la NFL, Belichick a fait marche arrière un peu, insistant sur le fait que « personnellement, je ne fais passer personne avant Lawrence Taylor. Pas encore ».

Micah Parsons montre-t-il des signes de devenir le nouveau Lawrence Taylor ?

Mais même ceux qui ont joué avec et contre Taylor au cours de son incroyable carrière de 13 ans ne pensent pas que Belichick avait tort.

« Il est difficile de comparer ce que je considère comme le meilleur de tous les temps, surtout au début de sa carrière », a déclaré Mark Schlereth, analyste de FOX Sports, qui a affronté LT en tant que gardien de la franchise de Washington de 1989 à 1993. « Mais je comprends à quel point Micah Parsons est dominant. Je comprends. C’est un terrain sacré quand vous parlez à Bill Belichick ou Bill Parcells et ils vous disent ‘Hé, freinez maintenant, nous parlons de Lawrence Taylor.’ Et je comprends ça, parce qu’il était effrayant.

« Mais ce gars est si bon. Et il est si polyvalent. Je ne sais pas. C’est un problème. Il est en train de forger sa propre carrière au Temple de la renommée. »

C’est peut-être vrai, mais même ceux qui vantent la grandeur de Parson – et qui ne pensent pas que les comparaisons LT soient absurdes – reconnaissent que tout cela est un peu prématuré. Parsons, le 12e choix au classement général du repêchage 2021 de Penn State, en est au début de sa troisième saison dans la NFL et n’a encore que 24 ans. Il ne fait aucun doute qu’il a déjà atteint un certain niveau de grandeur. Il a été nommé recrue défensive de l’année en 2021 et finaliste au titre de joueur défensif de l’année au cours de chacune de ses deux premières saisons. Il est deux fois All-Pro et il compte 30 ½ sacs en 36 matchs en carrière – 13 ½ de plus que LT à ce stade (officieusement, puisque les sacs n’étaient pas une statistique officielle lors de l’année recrue de Taylor).

Mais Taylor a dominé la NFL pendant une décennie. Il a établi le record de sacs en une seule saison avec 20 ½ en 1986. Il était le MVP de la NFL cette année-là. Il a été All-Pro huit fois. Il a littéralement changé la façon dont le jeu était joué et la façon dont les secondeurs étaient utilisés. Et il a mené les Giants à deux championnats du Super Bowl.

« Cela ne me dérange pas que nous comparions Micah Parsons (à LT), mais je dois lui poser la question », a déclaré Irvin sur « Undisputed » de FS1 la semaine dernière. « Mettez vos championnats sur la table avant de vous mettre au rang de LT »

Micah Parsons est-il un joueur de calibre MVP ?

Parsons devra probablement faire plus que cela pour être considéré au niveau de LT. Pourtant, il est clairement dans la conversation, du moins pour le moment.

« Qu’est-ce qui est un compliment suffisant, n’est-ce pas ? » a déclaré Daryl « Moose » Johnston, analyste de FOX Sports, qui a affronté Taylor en tant qu’arrière avec les Cowboys de 1989 à 1993. « Si vous étiez amené à participer à la même conversation que Lawrence Taylor, cela devrait être très flatteur. Parce qu’il a révolutionné le jeu. Vous n’avez pas bloqué Lawrence Taylor avec un ailier rapproché ou un porteur de ballon. Jamais. Il a réalisé certains des meilleurs plaqués qui j’ai joué aux jeux qui me conviennent. »

Parsons a le même genre d’impact sur les infractions adverses. Les Cowboys l’alignent sur tout le terrain et il a montré son talent pour atteindre le quart-arrière de n’importe où. Sa vitesse fait de lui un chasseur de pointe dévastateur. Sa puissance et ses mouvements font également de lui un dangereux rusher intérieur. Il est fort contre la course. Il est excellent en matière de couverture lorsqu’on lui demande de le faire. Et comme l’a dit Banks, « son intellect et son QI footballistique sont hors du commun ».

Tout cela n’est pas le cas de la plupart des joueurs défensifs. Seuls quelques-uns d’entre eux ont la capacité de tout faire. Et même les meilleurs passeurs ont une zone de confort et choisissent généralement un camp. Myles Garrett de Cleveland s’aligne presque toujours à droite. TJ Watt de Pittsburgh est le plus à l’aise à gauche.

« Mais ce type est partout », a déclaré Johnston. « Il est du côté gauche. Il est du côté droit. Il passera au-dessus du centre. Il descendra au niveau du secondeur. »

« D’un point de vue offensif, la première chose que vous faites lorsque vous affrontez les Cowboys de Dallas est de découvrir où il est aligné », a ajouté Schlereth. « ‘Où est le n°11 ? Quel est notre plan ?’ Et comme il peut s’aligner à plusieurs postes, vous devez avoir plusieurs plans. La quantité de travail qui constitue une infraction est importante.

La prédiction du Super Bowl de Skip’s Cowboys change-t-elle avec l’absence de Trevon Diggs ?

Parfois, préparer Parsons ne suffit pas, car il peut changer ce qu’il fait en cours de partie ou même en cours de partie. Schlereth se souvient d’avoir organisé un match Cowboys-Giants lorsque Parsons était une recrue lorsqu’il l’a vu s’aligner en face du demi offensif des Giants Devontae Booker qui s’était écarté. Il a vu Parsons faire signe au coin des Cowboys Anthony Brown, essayant de lui dire que Booker allait organiser un jeu de sélection. Effectivement, c’est ce qu’il a fait, en excluant Brown de la pièce.

Parsons a donc immédiatement abandonné sa couverture d’homme à homme sur Booker, s’est retourné et a poursuivi le receveur des Giants Kenny Golladay à 15 mètres du terrain pour l’empêcher d’attraper ce qui aurait été un touché.

« Micah Parsons sort de sa couverture, fait claquer ses hanches, court pas à pas avec le receveur et repousse le ballon comme s’il était le meilleur corner du football », a déclaré Schlereth. « C’est le jeu le plus ridicule que j’ai jamais vu. Ce qu’il a fait, les gens n’ont tout simplement pas cette conscience du football.

« Je ne suis pas sûr que s’il perdait quelques kilos, il pourrait être le meilleur corner du football pour autant que je sache. »

C’est cette polyvalence qui permet à Parsons de se démarquer à l’ère de la spécialisation. Il est excellent dans tout ce qu’il fait et le coordinateur défensif des Cowboys, Dan Quinn, lui demande de tout faire. C’est ainsi que les Giants utilisaient Lawrence Taylor, et ce qui le rendait si craint des attaques adverses et si respecté par ses coéquipiers.

Ces équipes des Giants possédaient l’un des plus grands corps de secondeurs de l’histoire de la NFL dans les années 1980 et au début des années 1990. Mais Banks a insisté sur le fait que Parsons aurait « absolument » sa place.

« C’est un secondeur des années 80 et 90 », a déclaré Banks. « Il vient de l’ère du secondeur. Il s’intègre là-dedans parce qu’il peut faire beaucoup de choses. Il n’est pas seulement un passeur. Il serait probablement un secondeur intérieur entièrement professionnel s’ils choisissaient de le laisser là. »

Que signifierait une défaite de la semaine 4 pour les Cowboys ?

Bien sûr, c’est une chose de s’intégrer à Taylor, Banks, Harry Carson, membre du Temple de la renommée, et aux autres grands secondeurs des Giants de cette époque. C’est une autre chose de s’élever au niveau LT – un air raréfié auquel seuls des joueurs comme Jim Brown, Jerry Rice, Tom Brady et Joe Montana appartiennent peut-être.

« Je ne mettrais personne avant Lawrence Taylor, point final », a insisté Belichick. « Peut-être que j’ai des préjugés, mais j’ai vu ce type tous les jours pendant plus d’une décennie, et il a fait pencher la balance pendant une décennie. Donc, jusqu’à ce que quelqu’un fasse ça… »

« Je veux aussi être clair sur le fait qu’il n’est pas encore à ce niveau », a ajouté Johnston. « Mais je pense qu’il y a des similitudes. Il faut juste que ce soit tellement dynamique d’une semaine à l’autre. Vous ne pouvez pas avoir une (mauvaise) performance. Je ne me souviens pas que Lawrence Taylor ait eu un jour de repos. Quand il est arrivé le jour du match. » , c’était parti. Nous avons parfois vu cela de la part de Micah, mais la menace qu’il gâche un match doit être viable chaque week-end. «

Il est peut-être sur le point de le faire, cependant. Parsons a clairement des capacités athlétiques et des instincts remarquables. Il a également fait preuve d’une éthique de travail et d’un désir de s’améliorer. En mai dernier, il a même convaincu l’ancien plaqueur offensif du Pro Bowl, Andrew Whitworth, de le rejoindre à Austin, au Texas, pour une semaine d’entraînement et d’étude cinématographique, afin qu’il puisse avoir une meilleure idée de la qualité des plaqués contre lui.

« J’avais l’habitude de regarder (l’ancien plaqueur du Pro Bowl) Mark Tuinei et (l’ailier défensif du Temple de la renommée) Charles Haley avoir ces conversations », a déclaré Johnston. « Quand vous comprenez comment pense le joueur que vous essayez de battre, c’est très instructif.

« Micah est une merveilleuse combinaison de capacités données par Dieu et de ce désir d’être le meilleur, de ce désir de toujours s’améliorer. Dieu ne bénit pas toujours les gens avec ces deux caractéristiques. Et il les a. »

Est-ce suffisant pour vraiment l’amener au niveau de LT – pas seulement un membre du Temple de la renommée, mais quelqu’un qui mérite sa propre place dans le musée ? Cela dépend presque certainement de sa capacité à maintenir sa grandeur et sa capacité à détruire le jeu au cours des 5 à 10 prochaines années. Et ce ne sera pas facile, car les coordinateurs offensifs de la NFL font clairement tout ce qu’ils peuvent pour l’éviter et faire de lui un non-facteur.

« La plupart des délinquants ont tellement peur de lui qu’ils ne veulent pas le tester », a déclaré Banks. « Il est tellement bon. »

Tellement bon que Schlereth a déclaré : « Il entre facilement dans la conversation des 1, 2 ou 3 meilleurs joueurs défensifs de la Ligue nationale de football, quelle que soit sa position. » Il a ajouté qu’il existe un « argument convaincant » selon lequel Parsons serait déjà le meilleur joueur de pointe de la NFL si c’est tout ce que les Cowboys lui ont demandé de faire.

Mais Lawrence Taylor était bien plus que cela, c’est pourquoi la comparaison est si difficile à faire – même si ceux qui connaissaient le mieux LT n’ont pas peur de le faire.

« Je ne veux tout simplement pas le mettre dans une boîte et dire ‘il est le prochain ceci ou cela' », a déclaré Banks. « Il est The Micah Parsons. Il est sa propre licorne. Et je pense que les gens devraient l’apprécier pour ce qu’il fait, pas comparé à ce que quelqu’un d’autre a fait avant lui.

« Quand sa carrière sera terminée, il n’y aura plus de comparaison avec Lawrence Taylor », a ajouté Banks. « Il y aura la grandeur de Micah Parsons. »

Ralph Vacchiano est le journaliste NFC Est pour FOX Sports, couvrant les Commanders de Washington, les Eagles de Philadelphie et les Giants de New York. Il a passé les six années précédentes à couvrir les Giants et les Jets pour SNY TV à New York, et avant cela, 16 ans à couvrir les Giants et la NFL pour le New York Daily News. Suivez-le sur Twitter à @RalphVacchiano.