“Miami’s Version of Magic”: un parc à thème de Noël fastueux

“Je me souviens d’avoir 3 ans et d’avoir couru pour me faire peindre le visage”, a déclaré Karly Calvo, 28 ans, dont le père, Carlos, a dirigé le photomaton du Père Noël et plusieurs stands de nourriture pendant 37 ans. Après sa mort en avril, elle a pris les choses en main.

« Des gens que je ne connais pas viennent tout le temps vers moi : ‘Ton père était là quand j’étais enfant !’ », a-t-elle dit. “Parfois, je sens qu’il est avec moi en esprit.”