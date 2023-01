Miami vire OC Josh Gattis après 1 saison : Qui sont les candidats potentiels pour occuper le poste ?

Miami s’est séparé du coordinateur offensif Josh Gattis après avoir servi une saison dans l’équipe des Hurricanes, a annoncé l’équipe vendredi. Voici ce que vous devez savoir :

Miami a subi une multitude de blessures, y compris le quart-arrière partant Tyler Van Dyke, et a terminé 97e du FBS en termes d’attaque (23,6 points par match), 89e en verges par jeu (5,34) et 114e en jeux de 20 verges ou plus ( 42).

Gattis a remporté le prix Broyles en tant que meilleur assistant universitaire au Michigan en 2021. Les Wolverines ont récolté en moyenne 35,8 points par match en 2021, Gattis servant de coordinateur offensif.

Miami est également à la recherche d’un nouvel entraîneur des quarts après que Frank Ponce, un natif de Miami, a quitté le personnel des Hurricanes pour retourner dans l’État des Appalaches pour être le coordinateur offensif le 16 janvier. Les Mountaineers ont récolté en moyenne 34,5 points par match en 2021 avec Ponce. Ponce, un ancien assistant de Cristobal à Florida International, faisait auparavant partie du personnel de l’État des Appalaches de 2013 à 2018 et de nouveau en 2021 après avoir passé deux saisons à Louisville.

Comment le personnel offensif de Miami a-t-il changé ?

Trois partants offensifs ont disparu de l’équipe 2022: l’ailier rapproché et le premier receveur Will Mallory, le plaqueur gauche John Campbell Jr. (transfert du Tennessee) et le garde droit DJ Scaife. Miami a depuis ajouté l’ancien garde gauche partant de l’Alabama Javion Cohen, l’ancien centre de départ de l’UCF Matthew Lee et l’ailier serré de huitième année Cam McCormick (Oregon) et est à la poursuite de l’ancien receveur de l’USC Gary Bryant Jr.

De plus, les Hurricanes ont signé deux plaqués offensifs cinq étoiles à Francis Mauigoa et Samson Okunlola, deux demis offensifs quatre étoiles à Mark Fletcher et Chris Johnson, deux receveurs quatre étoiles à Nathaniel Joseph et Robby Washington, et un bout serré quatre étoiles. Riley Williams parmi une classe de 25 recrues du secondaire. — Navarre

Qui sont les candidats potentiels au poste de coordonnateur offensif ?

Lorsque Cristobal a pris le poste pour la première fois à Miami en décembre 2021, il a interviewé l’ancien coordinateur offensif du Kentucky Liam Coen (qui est depuis retourné dans le Kentucky après une saison avec les Rams de Los Angeles), l’ancien coordinateur du jeu de passes du LSU Joe Brady (maintenant entraîneur QB avec les Bills de Buffalo), l’entraîneur-chef de Toledo Jason Candle, le coordinateur offensif de l’Arkansas Kendal Briles (maintenant le CO du TCU) et le coordinateur offensif de l’Utah Andy Ludwig pour le poste. Quelle que soit la personne qu’il cible cette fois-ci, Cristobal serait avisé de faire travailler son coordinateur offensif avec les quarts-arrière. Gattis a été l’entraîneur des receveurs de Miami lors de sa seule saison avec les Hurricanes, et il y avait une déconnexion naturelle en interne entre Gattis et les quarts.

Une option pourrait être le coordinateur offensif du Texas A&M et l’entraîneur des receveurs James Coley, un natif de Miami qui a été le coordinateur offensif et l’entraîneur des quarts de Miami de 2013 à 2015. Les Aggies ont embauché Bobby Petrino pour diriger l’attaque après la saison. Coley était le coordinateur offensif de Cristobal en 2007 avant de partir pour l’État de Floride. L’offensive de Miami a récolté en moyenne 33,8 points par match lors de la première saison de Coley avec les Hurricanes en 2013 avec Stephen Morris comme quart-arrière. — Navarre

