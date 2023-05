Miami veut que Bam Adebayo tire beaucoup. Quand il le fait, le Heat gagne généralement

Mélissa Rohlin FOX Sports Rédacteur NBA

Bam Adebayo est déterminé à gagner le plus d’argent possible au cours de sa carrière de joueur pour prendre soin de sa famille. Et même s’il a toujours été un joueur défensif, il sait qu’en NBA, les plus gros chèques vont aux buteurs.

Heureusement pour lui, le Miami Heat veut aussi que son as défensif marque – beaucoup.

Le président de l’équipe, Pat Riley, a dit à son grand homme l’été dernier de commencer à tirer au moins 15 coups par match.

« Cette année, je suis entré dans le [season] en disant que je vais faire la moyenne et tirer sur ça et je vis par là « , a déclaré Adebayo à FOX Sports. « Cela a aidé l’équipe. Cela m’a aidé. Et cela nous a aidés à gagner des matchs. »

Quand Adebayo a marqué 25 buts ou plus au cours de la saison régulière cette année, le Heat avait une fiche de 12-4. Il a augmenté sa moyenne de buts et ses tentatives de placement à chaque saison de sa carrière, pour atteindre 20,4 points sur 14,9 tentatives par match cette année.

Cette post-saison, Adebayo fait en moyenne 14,1 tentatives par match et a aidé Miami à surprendre les Milwaukee Bucks, tête de série, au premier tour. Puis lundi soir, ses 23 points sur 10 tirs en 17 et 13 rebonds ont mené son équipe à une avance de 3-1 sur les Knicks de New York en demi-finale de la Conférence Est.

[ Heat dominating Knicks using coaching, superstar advantage ]

Le jeu d’Adebayo dans le match 3 est un parfait exemple de la façon dont il change le jeu pour son équipe. Il a tenu Julius Randle All-Star des Knicks à seulement 10 points sur un tir de 4 en 15, tout en terminant avec 17 points et 12 rebonds dans une victoire de 105-86.

« Il était partout, des deux côtés du terrain », a déclaré l’entraîneur du Heat Erik Spoelstra aux journalistes après le match. « La ligne de statistiques ne rend probablement pas justice à l’impact. »

La croissance d’Adebayo en NBA a été exponentielle.

Adebayo est passé du statut de broyeur à celui de joueur défensif permanent de l’année (il est le seul joueur de la NBA à avoir enregistré au moins un vote pour la première place pour ce prix chaque année au cours des quatre dernières années). D’un joueur col bleu à deux fois All-Star et médaillé d’or olympique. D’une entité non éprouvée à la signature d’un contrat de cinq ans d’une valeur allant jusqu’à 195 millions de dollars. Et maintenant, il se concentre sur l’amélioration de son jeu – devenir une arme offensive.

Lorsque le Heat l’a sélectionné 14e au total lors du repêchage de 2017 du Kentucky, l’organisation savait qu’il s’agissait de quelqu’un avec un talent brut et un athlétisme incroyable.

Mais tout le monde a été époustouflé par son travail acharné. Au cours de sa saison recrue, Spoelstra a déclaré qu’ils surnommaient Adebayo « sans plafond » car ils ont rapidement réalisé que son potentiel était illimité en raison de son éthique de travail.

Adebayo travaillerait avec les grands. Ensuite, il travaillerait avec les gardes. Puis les ailes. Il était infatigable.

Il est passé d’une moyenne de 6,9 ​​points sa saison recrue à 8,9 points, 7,3 rebonds et 2,2 passes en 2018-19, à 15,9 points, 10,2 rebonds et 5,1 passes la saison suivante.

En 2020, sa valeur est montée en flèche. Il a été nommé All-Star, a aidé le Heat à atteindre la finale de la NBA dans la bulle, a fait sa première de trois équipes All-Defensive consécutives – puis a obtenu une prolongation de contrat de recrue maximale en novembre.

Pour Adebayo, qui a été élevé dans une caravane par une mère célibataire, Marilyn Blount, son objectif a toujours été de lui offrir la meilleure vie possible. Blount a travaillé de longues heures comme caissier à l’Acre Station Meat Farm à Pinetown, en Caroline du Nord, pour les soutenir.

« La première chose que je lui ai achetée, c’est sa maison », a déclaré Adebayo à propos de la signature de sa prolongation. « Ma mère n’a jamais eu de maison à elle. »

Même si Adebayo a réalisé son rêve de changer radicalement la situation de sa mère, il continue de travailler aussi dur que jamais. En entrant dans cette saison, le défi pour Adebayo était clair : il devait devenir une menace offensive encore plus grande.

Lors de la finale de la Conférence Est 2022 contre Boston, il y a eu deux matchs où Adebayo n’a marqué que six points et tenté six tirs. Puis il y a eu le match 3, quand il a terminé avec 31 points, 10 rebonds, six passes décisives et quatre interceptions.

C’est ce qui a conduit Riley au défi de tirer davantage.

Au cours de l’été, Adebayo s’est entraîné trois fois par jour, son premier entraînement commençant à 5 h 30. Il tirait plus de 500 coups.

« La raison pour laquelle il a commencé ses entraînements si tôt le matin était qu’il pouvait passer du temps avec sa mère l’après-midi », a déclaré son entraîneur Ronnie Taylor. « A 14h30, il va généralement chez sa mère et traîne avec elle. »

Pour Taylor, l’objectif était d’aider un défenseur au nez dur qui a décroché son billet pour la NBA avec son énergie et son courage à devenir offensif. Ou, selon ses mots, il voulait qu’Adebayo devienne plus « égoïste ». Si cela se produit, il pense qu’Adebayo pourrait être imparable.

« Il est plus rapide que la plupart des gars qui doivent le garder », a déclaré Taylor à propos du centre de 6 pieds 9 pouces et 255 livres. « Ils sont soit trop lents, soit trop petits. »

Il a de nouveau été nommé All-Star en février et a terminé dans le top cinq en votant pour le joueur défensif de l’année pour la quatrième année consécutive.

Adebayo, qui a tiré à 54% sur le terrain cette saison, a adoré être encouragé à tirer davantage – le feu vert était libérateur après avoir obtenu le feu rouge alors qu’il était au Kentucky en 2016-17.

« Quand vous regardez mes statistiques, analytiquement, je tire un pourcentage élevé », a déclaré Adebayo. « Vous ne pouvez pas me dire de ne pas tirer ce coup. Si vous voyez quelqu’un faire 1 000 middies [midrange shots] tous les jours et qu’ils entrent dans le jeu et en font 10, vous n’allez pas leur dire « Arrêtez de tirer ». C’est une de ces choses où la défense doit vous protéger. »

Pourtant, être agressif du côté offensif ne lui vient pas nécessairement naturellement.

En janvier, alors qu’il était assis près d’un casier visiteur à la Crypto.com Arena, il a reculé lorsqu’un journaliste a souligné que le Heat avait une fiche de 7-0 lorsqu’il avait marqué 28 points ou plus dans un match. Il ne voulait pas être ensorcelé. Le journaliste a ri, disant qu’ils ne croyaient pas à ce genre de choses.

« Oui, mais moi si », a déclaré Adebayo.

Adebayo sait que plus il devient une menace offensive, plus il facilitera les choses pour son coéquipier superstar Jimmy Butler – et plus son équipe devient dangereuse.

Impressionné par Jimmy Butler, Heat ou déçu par Giannis & Bucks ?

Mais s’il reste le cœur de la défense de l’équipe, il a parfois du mal à être cohérent de l’autre côté. Dans les séries éliminatoires de cette année, il est tombé à 14,1 tentatives de placement par match (tournoi de qualification inclus), même si Tyler Herro s’est cassé la main lors du premier match contre les Bucks.

Dans une défaite du match 2 contre les Knicks, que Butler a ratée en raison d’une entorse à la cheville droite, Adebayo n’a pris que 10 tirs, terminant avec seulement 15 points. Un soir où son équipe avait besoin de lui pour être la superstar, il était le quatrième meilleur buteur.

« J’ai joué terriblement », a déclaré Adebayo aux journalistes. « J’ai mis celui-ci sur moi. »

Pour Adebayo, c’est une courbe d’apprentissage. La seule chose que Heat a apprise sur lui, c’est qu’il peut accomplir tout ce qu’il désire grâce au travail qu’il fait.

« Vous empilez cette année après année après année, il continue de s’améliorer massivement, des sauts majeurs », a déclaré Spoelstra. « Les gens surestiment vraiment ce que vous pouvez accomplir en une journée. Et ils sous-estiment gravement ce que vous pouvez accomplir en quelques semaines, mois ou années. Bam est l’incarnation de ce genre de gratification et d’amélioration différées constantes. »

Quant à Adebayo, 25 ans, il vient d’entrer dans la fleur de l’âge. Et son dynamisme est plus fort que jamais.

« Il ne veut pas seulement être un bon joueur de la NBA », a déclaré Taylor. « Il veut être grand. »

Alors que son équipe cherche à faire une autre course en séries éliminatoires profondes, Adebayo va essayer d’être un moteur aux deux extrémités du terrain.

Après tout, sa motivation est toujours devant lui. Sa mère, qui regarde chacun de ses matchs, est la raison pour laquelle il s’est transformé en une star à double sens.

« J’avais l’intention d’entrer dans la ligue [on] gagner beaucoup moins d’argent que je ne gagne maintenant « , a déclaré Adebayo. « Vous vous lancez et puis vous réalisez: » Non, je peux gagner tellement plus dans la ligue. » C’était la motivation.

« Évidemment, je veux prendre soin de ma mère au mieux de mes capacités. »

Melissa Rohlin est rédactrice NBA pour FOX Sports. Elle a précédemment couvert la ligue pour Sports Illustrated, le Los Angeles Times, le Bay Area News Group et le San Antonio Express-News. Suivez-la sur Twitter @ melissarohlin .

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Bam Adebayo chaleur de Miami Asssociation nationale de Basketball

Tendance NBA

Tableau des séries éliminatoires de la NBA 2023, classement: calendrier mis à jour, scores, dates

James Harden brille dans la victoire d’un point des Sixers sur les Celtics

LeBron James partage les projecteurs avec Bronny le soir de l’éruption des Lakers





Lakers vs Warriors : pronostics, cotes, calendrier et chaîne TV

Bronny James s’engage auprès de l’USC pour l’État de l’Ohio, Oregon

Heat joue la défense de verrouillage dans une victoire de 19 points contre les Knicks





Cotes du championnat NBA 2023: cotes de titre mises à jour pour les équipes restantes

Calendrier des Playoffs NBA 2023 : Comment regarder, TV, streaming, gratuit, Finales NBA

Devin Booker bat Jamal Murray dans le match 3 des Suns contre les Nuggets