Miami Tip emmène les lecteurs dans le monde de la vie nocturne dans un nouveau livre

C’est Mme Tip pour vous

Astuce Miami (anciennement connue sous le nom de «Tip Drill») est devenue célèbre sur la scène de Miami où elle a brillé sur la bande de South Beach avant de passer à la musique et finalement à une émission de téléréalité («Love & Hip-Hop: Miami) après être tombée à 30 pieds d’une strip-teaseuse pôle en 2012.

En dansant dans le rétroviseur, l’auteur, star de télé-réalité, manager et maman se concentre sur la promotion de son nouveau livre “L’essentiel“–une anthologie d’histoires racontées à travers les yeux de femmes travaillant dans la scène nocturne.

Découvrez la vidéo promotionnelle ci-dessous :

Mon but derrière l’écriture de ce livre était de faire connaître à tout le monde les profondeurs du style de vie de la danse », écrit-elle. “C’est tellement plus profond que tout le faste, le glamour et l’argent que tout le monde voit. Les danseurs sont des êtres humains puissants. Je dis ça parce qu’il faut une personne influente pour pouvoir entrer dans un établissement tous les soirs et montrer chaque recoin et recoin du temple de son corps. Cependant, il y a une raison derrière la décision de chaque danseur de danser.

Pour certaines femmes, c’est une façon de nourrir leur famille et, pour d’autres, c’est une façon d’attirer l’attention qu’elle n’a peut-être pas reçue de sa famille. Les danseurs sont tellement loués et, d’une certaine manière, ils devraient être avant tout pour avoir la force d’obtenir cet argent et de trouver un moyen. Les danseurs sont également méprisés et parlés par les autres (et entre eux) alors qu’en fait, vous ne savez pas ce que chaque danseur a vécu. Vous devez avoir traversé quelque chose dans votre vie si vous pouvez danser et vous déshabiller pour des millions d’hommes (tout en traitant avec ceux que vous n’aimez pas ou avec les gros et méchants qui essaient de vous toucher).

Chaque histoire de ce livre contient une partie de moi. J’ai écrit ce livre parce que je veux que les gens sachent que les danseurs sont aussi humains. Nous avons des sentiments. Chaque danseur a traversé quelque chose dans sa vie qui l’a amené à être sur la route qu’il emprunte. Personne ne se réveille et dit “Je veux être strip-teaseuse quand je serai grande”. Pourtant, parfois, Dieu a un voyage à faire et à apprendre, et c’est à vous de prendre et d’apprendre de la leçon pour obtenir ce message. J’espère que tous ceux qui liront ce livre le comprendront et l’apprécieront.