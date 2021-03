Des foules massives d’étudiants et d’autres vacanciers ont afflué à Miami, entraînant des dizaines d’arrestations, des blessés de la police et des craintes grandissant sur les visiteurs ignorant les directives de distanciation sociale de Covid-19.

Des photos et des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent les plages de Miami remplies de monde, dont aucun ne semble porter de masque.

Les étudiants voyagent en Floride et emballent les plages pour les vacances de printemps. C’est Miami Beach le 13 mars. Je ne vois aucun masque. pic.twitter.com/VjEKsL4TDQ – Avocat de première instance Richard (@TrialLawyerRich) 14 mars 2021

Les images montrent également des comportements bruyants et dangereux, comme un groupe de jeunes hommes se bagarrant dans un parking vendredi soir. Un autre clip montre des femmes légèrement vêtues dansant dans la rue et grimpant sur une voiture de police.

Miami Spring Break 2021 😂 Jus Hadda soit un combat pic.twitter.com/muOknJMUHn – Trop $ mooth (@toosmoothbaby) 12 mars 2021

Miami Spring Break 😩😩 dès que nos chiffres ont commencé à baisser pic.twitter.com/6rprf8CklO – dej❄️ (@DIAMONDRICCH) 14 mars 2021

Une plus grande perturbation s’est produite à 8th Street et Ocean Drive, où une ou plusieurs personnes sont entrées dans une foule et ont commencé à jeter de la fausse monnaie en l’air, provoquant une scène de foule avec des gens qui luttaient pour obtenir ce qu’ils pensaient être de vraies factures, a déclaré la police. La police a appréhendé un homme de 19 ans qui jetait de l’argent et a déclaré que lorsqu’il avait résisté à son arrestation et avait tenté d’inciter à une émeute, ils l’avaient claqué au sol et ont utilisé du gaz poivré pour briser la foule qui les entourait. Deux policiers ont été légèrement blessés lorsque des personnes dans la foule leur ont lancé des objets.

Une centaine de personnes ont été arrêtées ce week-end, notamment pour des infractions liées à la drogue et aux armes, a déclaré la porte-parole de la ville de Miami Beach, Veronica Payssé, s’adressant à CNN. La police a également émis plus de 900 citations et saisi 13 armes depuis lundi.

Aussi sur rt.com Les Américains sont plus optimistes que jamais à propos de la fin de Covid-19, selon un sondage … mais d’autres pas si sûrs

« Nous avons trop de gens qui viennent, nous avons trop de gens qui jouent, et nous avons Covid en même temps, donc c’est une triple menace, » Le maire de Miami Beach, Dan Gelber, a déclaré à l’affilié local de CBS News. Il a ajouté que la ville n’a aucun intérêt à accueillir des personnes qui cherchent à causer des problèmes, en disant: « Cela ne vaut pas l’argent pour nous. Cela ne vaut pas les revenus, cela ne vaut rien. Vous ne pouvez pas payer notre communauté pour endurer le genre de conduite inappropriée et inappropriée que nous avons vue. »

L’ampleur de l’afflux de visiteurs a été montrée dans une autre vidéo, avec le trafic samedi sur la chaussée Julia Tuttle bloqué dans les voies en direction sud en direction de Miami et relativement clairsemés en direction du nord, loin de la ville. Et Miami n’est pas seule. D’autres points chauds des vacances de printemps, tels que Ft. Lauderdale, attirent de grandes foules.

Circulation de la semaine de relâche sur la chaussée Julia Tuttle en direction de Miami Beach. pic.twitter.com/e7DqY3inyS – Joël Franco (@OfficialJoelF) 13 mars 2021

Semaine de relâche maintenant à Ft. Lauderdale. Descendez, nous sommes grands ouverts grâce à DeathSantis. pic.twitter.com/yydn11JvRY – ARABRABE « AUCUNE LISTE DE RÉSISTANTS » (@Medanore) 8 mars 2021

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a vanté le succès de son État à garder les entreprises et les écoles ouvertes pendant la pandémie tout en maintenant les taux de cas et de décès de Covid-19 comparables à ceux des États appliquant des mesures de verrouillage strictes, comme la Californie.

DeSantis n’a pas seulement imposé un mandat de masque à l’échelle de l’État, mais a également interdit aux villes et aux comtés de punir ceux qui bafouent les règlements.

Mercredi, DeSantis a signé un décret, interdisant à tout comté ou municipalité d’imposer une amende à des personnes ou des entreprises pour ne pas porter de masque.«Je remets par la présente toutes les amendes imposées entre le 1er mars 2020 et le 10 mars 2021 par toute subdivision politique de Floride liée aux restrictions du gouvernement local COVID-19», a-t-il déclaré dans l’ordonnance.

L’auteur Stephen King a critiqué DeSantis pour ses politiques laxistes, citant Covid-19 comme disant: « Il ne se soucie pas du nombre de morts ou du montant que je répartis, tant que ces dollars de touristes continuent de rouler. »

COVID-19 dit aussi: "Et qu’en est-il de Ron DeSantis? Qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer chez ce gars? Il ne se soucie pas du nombre de morts ou du montant que je répartis tant que ces dollars touristiques continuent de rouler! Putain, la Floride est tout simplement la PLUS GRANDE!" – Stephen King (@StephenKing) 14 mars 2021

Cependant, malgré le deuxième plus grand ratio de population de 65 ans et plus aux États-Unis, la Floride se classe derrière 26 autres États en termes de décès par habitant dus à Covid-19, qui tue principalement des personnes de 75 ans et plus. Certains des États ayant des taux de mortalité beaucoup plus élevés, tels que New York, le New Jersey, le Michigan et la Pennsylvanie, ont imposé certaines des restrictions de pandémie les plus strictes.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!